करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत पर FIR दर्ज, पुलिस को धमकी देने का आरोप
रायपुर के मौदहापारा थाने में में करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत के खिलाफ केस दर्ज हुआ है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 15, 2025 at 7:24 PM IST
रायपुर: रायपुर में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत के खिलाफ मौदहापारा थाने में केस दर्ज किया गया है. पुरानी बस्ती थाने के पूर्व थाना प्रभारी योगेश कश्यप ने यह केस दर्ज कराया है. बीते दिनों रायपुर के हिस्ट्रीशीटर और सूदखोर वीरेंद्र तोमर को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था. वीरेंद्र तोमर का रायपुर पुलिस ने जुलूस निकाला था. जिसके विरोध में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ राज शेखावत ने रायपुर पुलिस को धमकी दी थी.
राज शेखावत के खिलाफ केस दर्ज: राज शेखावत ने फेसबुक पर एक लाइव वीडियो जारी किया था. जिसमें उसने इस कार्रवाई में शामिल पुलिस वाल और एसपी के घर में घुसने की धमकी दी थी. इसी धमकी को लेकर शनिवार को मौदहापारा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है.
बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज: केस दर्ज कराने के बाद पुरानी बस्ती के पूर्व थाना प्रभारी योगेश कश्यप ने मीडिया को जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि " शिकायत में आपराधिक धमकी लोक सेवक को धमकाने और सम्मान को ठेस पहुंचाने का जिक्र किया गया है. पुलिस ने बीएनएस की धाराओं में राज शेखावत के ऊपर केस दर्ज किया है."
हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर के बारे में जानिए: हिस्ट्रीशीटर और सूदखोर वीरेंद्र तोमर पिछले 5 महीने से फरार था.वीरेंद्र तोमर को ग्वालियर से 8 नवंबर को गिरफ्तार किया था. 9 नवंबर को रायपुर पुलिस ने वीरेंद्र तोमर का जुलूस भी निकाला था. जुलूस के दौरान वीरेंद्र तोमर लड़खड़ाते हुए नजर आया था. इसके बाद पुलिस को एक दिन की रिमांड मिली थी. एक दिन की रिमांड पूरी होने के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया. जिसके बाद पुलिस को 5 दिनों की पुलिस रिमांड मिली.
14 नवंबर को कोर्ट में वीरेंद्र तोमर को पेश करने के बाद कोर्ट ने हिस्ट्रीशीटर और सूदखोर वीरेंद्र तोमर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. वीरेंद्र तोमर का छोटा भाई रोहित तोमर अभी भी फरार है. जिसकी तलाश रायपुर पुलिस के द्वारा की जा रही है. अब तक रोहित तोमर के बारे में पुलिस को कोई भी जानकारी हाथ नहीं लगी है.
करोड़ों की संपत्ति का खुलासा: पुलिस ने वीरेंद्र तोमर के घर के साथ ही कई जगहों पर एक साथ रेड की कार्रवाई की. जिसमें पुलिस ने 40 करोड़ रुपए से अधिक की रजिस्ट्री के दस्तावेज बरामद किए हैं. 3 करोड रुपए से अधिक के सोना और 10 लाख रुपए की चांदी जप्त की है. पुलिस ने कई बैंकों के पासबुक और एटीएम कार्ड को भी जब्त किया है.