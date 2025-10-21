अकील अख्तर मौत मामला: पंजाब के पूर्व DGP मुस्तफा पर हत्या का केस दर्ज, परिवार पर गंभीर आरोप, वीडियो सामने आने के बाद सनसनी
Aqeel Akhtar Death Case: अकील अख्तर मौत मामले में पूर्व डीजीपी मुस्तफा पर पंचकूला पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. जानें पूरा मामला
Published : October 21, 2025 at 12:16 PM IST
पंचकूला: पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा पर उनके बेटे अकील अख्तर की हत्या का मामला दर्ज किया गया है. मामले ने तूल तब पकड़ा जब अकील का मौत से पहले का एक वीडियो सामने आया. जिसमें उसने अपने परिवार पर गंभीर आरोप लगाए. पंचकूला पुलिस ने इस मामले में IPC की धारा 103(1) और 61 BNS के तहत केस दर्ज किया है. ये एफआईआर मनसा देवी थाने में दर्ज की गई है. जिसमें अकील की मां और बहन को भी षड्यंत्र में शामिल बताया गया है.
वीडियो में किए गए गंभीर आरोप: अकील अख्तर की मौत के बाद वीडियो सामने आया है. जिसमें उसने परिजनों पर गंभीर आरोप लगा हैं. वीडियो 27 अगस्त का है, जबकि उसकी मौत 16 अक्टूबर की रात हुई थी. इस वीडियो के सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ा. जिसके बाद अब इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है.
पड़ोसी ने लगाए आरोप, पुलिस ने मानी गंभीरता: अकील के पड़ोसी शमसुद्दीन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पंचकूला पुलिस कमिश्नर को शिकायत सौंपी थी. पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर ही FIR दर्ज की है. इस केस में अब पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और सभी नामजद लोगों से पूछताछ की तैयारी हो रही है. मामला बेहद संवेदनशील हो गया है."
पंचकूला डीसीपी ने दी जानकारी: पंचकूला की डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया "16 अक्तूबर 2025 को सेक्टर-4 एमडीसी, पंचकूला निवासी अकील अख्तर अपने घर में मृत मिले. परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, उनका बयान दर्ज किया गया. प्रारंभिक जांच में कोई संदिग्ध बात सामने नहीं आई, जिसके बाद पोस्टमॉर्टम करवाकर शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया. बाद में सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट और वीडियो सामने आए, जो मृतक द्वारा मौत से पहले बनाए गए बताए जा रहे हैं."
वीडियो में अकील ने बताया जान को खतरा: "वीडियो में अकील ने निजी विवादों और अपनी जान को खतरे की आशंका जताई है. 17 अक्तूबर 2025 को पंजाब के मालेरकोटला निवासी शमशुद्दीन द्वारा इस घटना में संदिग्ध परिस्थितियों की शिकायत भी दर्ज कराई गई. शिकायत और सोशल मीडिया पोस्ट की सामग्री को ध्यान में रखते हुए थाना एमडीसी, पंचकूला में एफआईआर नंबर 131, धारा 103(1), 61 BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है."
'मामले में होगी निष्पक्ष जांच': डीसीपी ने बताया कि "निष्पक्ष, पारदर्शी और सबूत-आधारित जांच के लिए एसीपी रैंक अधिकारी की निगरानी में एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया है. एसआईटी इस मामले के हर पहलू की गहन जांच करेगी. पंचकूला पुलिस स्पष्ट करती है कि जांच निष्पक्ष और खुले मन से की जाएगी, ताकि दोषी को बख्शा ना जाए और किसी निर्दोष के साथ अन्याय ना हो. पुलिस इस मामले में पारदर्शिता और न्याय के सिद्धांतों पर पूरी तरह प्रतिबद्ध है."
दवाइयों की ओवरडोज या हत्या? 16 अक्टूबर की रात अकील अख्तर की मौत को पहले परिवार ने दवाइयों की ओवरडोज बताया था, लेकिन अब जब वीडियो और आरोप सामने आए हैं, तो पुलिस आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की जांच कर रही है. वीडियो में अकील ने साफ कहा कि उसके परिवार के लोग उसे मारना चाहते हैं और वो किसी भी साजिश का शिकार हो सकता है. ऐसे में पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है ताकि असल सच्चाई सामने लाई जा सके.
