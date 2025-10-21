ETV Bharat / bharat

अकील अख्तर मौत मामला: पंजाब के पूर्व DGP मुस्तफा पर हत्या का केस दर्ज, परिवार पर गंभीर आरोप, वीडियो सामने आने के बाद सनसनी

Aqeel Akhtar Death Case: अकील अख्तर मौत मामले में पूर्व डीजीपी मुस्तफा पर पंचकूला पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. जानें पूरा मामला

Aqeel Akhtar Death Case
Aqeel Akhtar Death Case (Ex DGP Mohammad Mustafa and Aqeel Akhtar)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 21, 2025 at 12:16 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला: पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा पर उनके बेटे अकील अख्तर की हत्या का मामला दर्ज किया गया है. मामले ने तूल तब पकड़ा जब अकील का मौत से पहले का एक वीडियो सामने आया. जिसमें उसने अपने परिवार पर गंभीर आरोप लगाए. पंचकूला पुलिस ने इस मामले में IPC की धारा 103(1) और 61 BNS के तहत केस दर्ज किया है. ये एफआईआर मनसा देवी थाने में दर्ज की गई है. जिसमें अकील की मां और बहन को भी षड्यंत्र में शामिल बताया गया है.

वीडियो में किए गए गंभीर आरोप: अकील अख्तर की मौत के बाद वीडियो सामने आया है. जिसमें उसने परिजनों पर गंभीर आरोप लगा हैं. वीडियो 27 अगस्त का है, जबकि उसकी मौत 16 अक्टूबर की रात हुई थी. इस वीडियो के सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ा. जिसके बाद अब इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है.

पड़ोसी ने लगाए आरोप, पुलिस ने मानी गंभीरता: अकील के पड़ोसी शमसुद्दीन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पंचकूला पुलिस कमिश्नर को शिकायत सौंपी थी. पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर ही FIR दर्ज की है. इस केस में अब पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और सभी नामजद लोगों से पूछताछ की तैयारी हो रही है. मामला बेहद संवेदनशील हो गया है."

अकील अख्तर मौत मामला: पूर्व DGP मुस्तफा पर हत्या का केस दर्ज (Etv Bharat)

पंचकूला डीसीपी ने दी जानकारी: पंचकूला की डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया "16 अक्तूबर 2025 को सेक्टर-4 एमडीसी, पंचकूला निवासी अकील अख्तर अपने घर में मृत मिले. परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, उनका बयान दर्ज किया गया. प्रारंभिक जांच में कोई संदिग्ध बात सामने नहीं आई, जिसके बाद पोस्टमॉर्टम करवाकर शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया. बाद में सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट और वीडियो सामने आए, जो मृतक द्वारा मौत से पहले बनाए गए बताए जा रहे हैं."

वीडियो में अकील ने बताया जान को खतरा: "वीडियो में अकील ने निजी विवादों और अपनी जान को खतरे की आशंका जताई है. 17 अक्तूबर 2025 को पंजाब के मालेरकोटला निवासी शमशुद्दीन द्वारा इस घटना में संदिग्ध परिस्थितियों की शिकायत भी दर्ज कराई गई. शिकायत और सोशल मीडिया पोस्ट की सामग्री को ध्यान में रखते हुए थाना एमडीसी, पंचकूला में एफआईआर नंबर 131, धारा 103(1), 61 BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है."

'मामले में होगी निष्पक्ष जांच': डीसीपी ने बताया कि "निष्पक्ष, पारदर्शी और सबूत-आधारित जांच के लिए एसीपी रैंक अधिकारी की निगरानी में एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया है. एसआईटी इस मामले के हर पहलू की गहन जांच करेगी. पंचकूला पुलिस स्पष्ट करती है कि जांच निष्पक्ष और खुले मन से की जाएगी, ताकि दोषी को बख्शा ना जाए और किसी निर्दोष के साथ अन्याय ना हो. पुलिस इस मामले में पारदर्शिता और न्याय के सिद्धांतों पर पूरी तरह प्रतिबद्ध है."

दवाइयों की ओवरडोज या हत्या? 16 अक्टूबर की रात अकील अख्तर की मौत को पहले परिवार ने दवाइयों की ओवरडोज बताया था, लेकिन अब जब वीडियो और आरोप सामने आए हैं, तो पुलिस आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की जांच कर रही है. वीडियो में अकील ने साफ कहा कि उसके परिवार के लोग उसे मारना चाहते हैं और वो किसी भी साजिश का शिकार हो सकता है. ऐसे में पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है ताकि असल सच्चाई सामने लाई जा सके.

ये भी पढ़ें- जींद में बुजुर्ग महिला से लूटे सोने के कंगन, सत्संग भवन ले जाने के बहाने दी लिफ्ट, वारदात में महिलाएं भी शामिल

ये भी पढ़ें- हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के दो दर्जन से अधिक अधिकारियों का हुआ तबादला, नौ की जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद पर पदोन्नति

TAGGED:

AQEEL AKHTAR DEATH CASE
EX DGP MOHAMMAD MUSTAFA
RAZIA SULTANA CONTROVERSY
अकील अख्तर मौत मामला
AQEEL AKHTAR DEATH CASE UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

Explainer: अमेरिका-चीन-ट्रेड वार, आखिर चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल क्यों किया, जानें सबकुछ

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.