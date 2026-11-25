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अंकिता की चैट सार्वजनिक करने का प्रकरण, विनोद आर्य और अधिवक्ता अनुज पुंडीर पर मुकदमा दर्ज

अंकिता की चैट सार्वजनिक करने का प्रकरण ( PHOTO-ETV Bharat )

अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बार फिर नया विवाद खड़ा हो गया है. अंकिता के माता-पिता की शिकायत पर पुलिस ने पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य और अधिवक्ता अनुज पुंडीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. आरोप है कि अंकिता भंडारी और उनके मित्र पुष्पदीप के बीच हुई निजी व्हाट्सएप चैट को सार्वजनिक कर उनकी निजता और गरिमा को ठेस पहुंचाई गई.