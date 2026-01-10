ETV Bharat / bharat

हैदराबाद: साइबर अपराधों के लिए घर से FIR कराने की सुविधा- C-Mitra हेल्प डेस्क का शुभारंभ

बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए तेलंगाना पुलिस ने लोगों की सुविधा के लिए सी-मित्र हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया है.

Cyber ​​Crimes C Mitra Help Desk
सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 10, 2026 at 1:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों को अब शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है. ऐसे लोगों की सुविधा के लिए घर बैठे एफआईआर दर्ज कराने की व्यवस्था की गई है. इसके तहत 'सी-मित्र' शुरू किया गया है. हर दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लोगों की मदद के लिए 24 लोगों का एक हेल्प डेस्क बनाया गया है.

साइबर क्राइम के पीड़ित अब घर बैठे एफआईआर दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए बशीरबाग में सेंट्रल क्राइम स्टेशन (CCS) ऑफिस में 'सी-मित्र' हेल्प डेस्क लॉन्च किया गया. इस मौके पर कमिश्नर ऑफ पुलिस सज्जनार ने एडिशनल सीपी (क्राइम्स) श्रीनिवासुलु, डीसीपी अरविंद बाबू ने मीडिया को इसकी जानकारी दी.

3 लाख रुपये से कम रकम वाले मामलों को सी-मित्र में जीरो एफआईआर के तौर पर रजिस्टर किया जाएगा और संबंधित पुलिस स्टेशनों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. 3 लाख रुपये से ज्यादा रकम वाली शिकायतें साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती हैं.

पीड़ितों को क्या करना चाहिए ?

पीड़ितों को टोल-फ्री नंबर 1930 या cybercrime.gov.in के जरिए शिकायत दर्ज करनी चाहिए. शिकायत मिलने पर सी-मित्र टीम शिकायत दर्ज करने का प्रोसेस समझाएगी, AI की मदद से शिकायत का ड्राफ्ट तैयार करेगी और उसे पीड़ित के व्हाट्सएप नंबर पर भेजेगी.

पीड़ित व्यक्ति इस फॉर्म को प्रिंट करके उस पर साइन करके इस पते पर भेज सकते हैं: ‘साइबर मित्रा हेल्पडेस्क, स्टेशन हाउस ऑफिसर, क्राइम पुलिस स्टेशन, कमिश्नर ऑफिस, बशीरबाग, हैदराबाद 500029’. अगर कोई चाहे तो इस फॉर्म को इसे थाने के बाहर रखे ड्रॉप बॉक्स में भी डाला जा सकता है.

सी-मित्र से कॉल सिर्फ ऑफिशियल हेल्पडेस्क फोन नंबर 040-41893111 से ही आएंगे. व्हाट्सएप से मैसेज भेजने के लिए सिर्फ 87126 सीरीज के नंबरों का इस्तेमाल किया जाएगा. पुलिस कमिश्नर ने जनता को सी-मित्र के नाम पर आने वाले फर्जी कॉल से सावधान रहने की सलाह दी है.

ये भी पढ़ें- तेलंगाना में साइबर क्राइम, आम आदमी से लेकर मंत्रियों समेत WhatsApp ग्रुप के फोन हैक, KYC अपडेट के नाम पर ठगी

TAGGED:

FIR FROM HOME FOR CYBER ​​CRIMES
C MITRA HELP DESK VICTIMS
सी मित्र हेल्प डेस्क
हैदराबाद साइबर फ्रॉड
CYBER ​​CRIMES C MITRA HELP DESK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.