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कर्नाटक: ED की शिकायत पर 7 लोगों के खिलाफ FIR, करोड़ों के विदेशी फंड के दुरुपयोग का आरोप

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पुलिस ने ईडी (ED) की शिकायत के बाद सात लोगों और एक अमेरिका-आधारित संस्थान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की. इसमें आरोप लगाया गया है कि विदेशी बैंक के डेबिट कार्ड से 92.55 करोड़ रुपये के विदेशी फंड निकाले गए और कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और असम समेत कई राज्यों में गैर-कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल किए गए.

यह केस दिल्ली में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के असिस्टेंट डायरेक्टर सुनील कुमार सिन्हार की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था. एफआईआर में जोनाथन एस. राजन, मीका मार्क, अजीत वर्गीस मथाई, वर्गीस चाको, बबलू कुर्मी, सुप्रीम जॉय और अमेरिकी संस्था के नाम शामिल हैं. यह केस अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अलग-अलग नियमों के तहत दर्ज किया गया है.

शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने कथित तौर पर विदेशी बैंकों से जुड़े डेबिट कार्ड लिए और अप्रैल 2025 और 2026 के बीच पूरे भारत में एटीएम से 92.55 करोड़ रुपये निकाले. ईडी ने आरोप लगाया है कि इन ट्रांजैक्शन में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के नियमों का उल्लंघन हुआ. जांच करने वालों ने आगे दावा किया है कि 2024 और 2026 के बीच कर्नाटक, छत्तीसगढ़, असम और दूसरे राज्यों से करीब 44 करोड़ रुपये निकाले गए.

खबर है कि जांच तब शुरू हुई जब अधिकारियों ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर मीका मार्क को हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान, अधिकारियों को उसके पास से 24 विदेशी डेबिट कार्ड मिले. ईडी का दावा है कि विदेशी संस्थान के लिए भारत के लिए काम करने वाले एक विदेशी नागरिक इसके लिए जिम्मेदार था.

डेबिट कार्ड कथित तौर पर 'संतोष कुमार' के नाम पर जारी किए गए थे. शिकायत के अनुसार आरोपी और उनके साथियों ने ओरिजिनल केवाईसी डॉक्यूमेंट्स छिपाए और पूरे देश में 1,000 से ज़्यादा डेबिट कार्ड बांटे. जांच करने वालों ने यह भी आरोप लगाया है कि सबूत मिटाने की कोशिश में टीटीआई द्वारा चलाए जा रहे सर्वर के जरिए सॉफ्टवेयर सिस्टम में स्टोर डेटा डिलीट कर दिया गया था.