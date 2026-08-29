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ममता बनर्जी की बढ़ी मुश्किलें! हाई कोर्ट के आदेश की कथित अवहेलना के मामले में FIR दर्ज

ममता बनर्जी (फाइल फोटो) ( ANI )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के हेस्टिंग्स पुलिस स्टेशन में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल छात्र परिषद (TMCP) के स्थापना दिवस कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. हेस्टिंग्स पुलिस, जो उस दिन के कार्यक्रम की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही थी, ने यह कार्रवाई खुद से शुरू की. पुलिस का आरोप है कि ममता के साथ जुड़े तृणमूल गुट ने तय समय के बाद भी कार्यक्रम जारी रखा, जिससे कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ. कैथेड्रल रोड पर जमावड़े के दौरान, भीड़ के एक हिस्से ने पुलिस बैरिकेड हटा दिए. आरोप है कि उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद पुलिसवालों से हाथापाई की. इस दौरान कैथेड्रल रोड के एक हिस्से पर ट्रैफिक जाम हो गया. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह कार्यक्रम 28 अगस्त को कैथेड्रल रोड पर तृणमूल छात्र परिषद (TMCP) के स्थापना दिवस के मौके पर कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक आयोजित किया गया था.