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ममता बनर्जी की बढ़ी मुश्किलें! हाई कोर्ट के आदेश की कथित अवहेलना के मामले में FIR दर्ज

थाने में ममता के खिलाफ कोर्ट के आदेश की कथित अवहेलना और पुलिस ड्यूटी में बाधा डालने के आरोप में FIR दर्ज की गई है.

FIR filed against Mamata
ममता बनर्जी (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2026 at 3:57 PM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के हेस्टिंग्स पुलिस स्टेशन में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल छात्र परिषद (TMCP) के स्थापना दिवस कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. हेस्टिंग्स पुलिस, जो उस दिन के कार्यक्रम की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही थी, ने यह कार्रवाई खुद से शुरू की.

पुलिस का आरोप है कि ममता के साथ जुड़े तृणमूल गुट ने तय समय के बाद भी कार्यक्रम जारी रखा, जिससे कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ. कैथेड्रल रोड पर जमावड़े के दौरान, भीड़ के एक हिस्से ने पुलिस बैरिकेड हटा दिए.

आरोप है कि उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद पुलिसवालों से हाथापाई की. इस दौरान कैथेड्रल रोड के एक हिस्से पर ट्रैफिक जाम हो गया. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह कार्यक्रम 28 अगस्त को कैथेड्रल रोड पर तृणमूल छात्र परिषद (TMCP) के स्थापना दिवस के मौके पर कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक आयोजित किया गया था.

कोर्ट ने कार्यक्रम के समय और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के बारे में खास आदेश दिए थे. लेकिन, खबर है कि कार्यक्रम तय समय पर खत्म नहीं हो पया. सब-इंस्पेक्टर अपू बैद्य ने इस घटना के बारे में हेस्टिंग्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, और उनके आरोपों के आधार पर 28 अगस्त को केस दर्ज किया गया.

शिकायत में कहा गया है कि कार्यक्रम के लिए कैथेड्रल रोड पर बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता जमा हुए थे. स्थिति को संभालने के लिए पहले से पुलिस तैनात की गई थी और बैरिकेड लगाए गए थे. खबर है कि प्रोग्राम के दौरान भीड़ ने बैरिकेड हटा दिए. पुलिस का यह भी दावा है कि भीड़ और ड्यूटी पर मौजूद पुलिसवालों के बीच हाथापाई और कहासुनी हुई.

ये भी पढ़ें: घर में नजरबंद करने की दी धमकी, ममता बनर्जी का सीएम शुभेंदु पर बड़ा आरोप

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