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बीजेपी विधायक रामकुमार टोप्पो पर FIR, शासकीय कार्य में बाधा और नायब तहसीलदार से मारपीट का आरोप

अंबिकापुर कोतवाली पुलिस ने जीरो पर यह अपराध दर्ज किया है, अब ये केस डायरी सीतापुर थाने को भेजी जाएगी. (जीरो पर अपराध दर्ज करने का मतलब होता है कि घटना होने के बाद आप तत्काल कहीं भी शिकायत नजदीकी थाने में करा सकते हैं, भले ही अपराध आपके थाना क्षेत्र से बाहर हुआ हो. जीरो पर एफआईआर दर्ज होने के बाद उसकी केस डायरी संबंधित थाने को भेज दी जाती है)

सरगुजा: सीतापुर से बीजेपी विधायक रामकुमार टोप्पो पर अंबिकापुर कोतवाली पुलिस ने FIR दर्ज किया है. बीजेपी विधायक रामकुमार टोप्पो पर सरकारी काम में बाधा डालने और नायब तहसीलदार तुषार मानिक के साथ मारपीट करने का आरोप है. दर्ज अपराध में विधायक के साथ-साथ समर्थकों पर भी मारपीट करने का आरोप है.

दरअसल, बुधवार देर शाम नायब तहसीलदार तुषार मानिक ने बीजेपी विधायक और उनके समर्थकों पर मारपीट करने का आरोप लगाया. नायब तहसीलदार ने अपनी शिकायत में कहा कि विधायक समर्थकों ने पहले उनके साथ मारपीट की फिर विधायक जी ने भी उनको पीटा. पीड़ित नायब तहसीलाद तुषार मानिक की शिकायत पर सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है. विधायक पर सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप लगा है.

समर्थकों पर भी अपराध दर्ज

अंबिकापुर कोतवाली पुलिस ने विधायक रामकुमार टोप्पो, यूसुफ, नाजिम राजा, पंकज गुप्ता सहित 10 लोगों के खिलाफ BNS की धारा 221, 221(1),132,191(2) के तहत अपराध दर्ज किया है.

शिकायतकर्ता तुषार मानिक के खिलाफ भी अपराध दर्ज

अंबिकापुर पुलिस ने इस मामले में शिकायत के आधार पर नायब तहसीलदार के खिलाफ भी जमानती धाराओं में FIR दर्ज की है. तहसीलदार के खिलाफ पीड़ित महिला ने जातिगत गाली गलौच, अश्लील इशारे करना और अभद्रता करते हुए धक्का मुक्की कर बलपूर्वक ऑफ़िस से बाहर निकालने का आरोप लगाया है. पुलिस ने इस मामले में जमानती धाराओं में एफआईआर की है. पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 296,351 (2) और 79 की धारा लगाई है.

कौन हैं विधायक रामकुमार टोप्पो

विधायक बनने से पहले रामकुमार टोप्पो भारतीय सेना में जवान रहे हैं. सेना से रिटायर होने के बाद उन्होने राजनीति में कदम रखा. 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होने सीतापुर विधानसभा सीट से बीजेपी के निशान पर चुनाव लड़ा. रामकुमार टोप्पो के चुनाव प्रचार के लिए खुद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह प्रचार के लिए सरगुजा आए थे. रामकुमार टोप्पो ने विधानसभा चुनाव में तब के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और खाद्य मंत्री रहे अमरजीत भगत को वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया था. विधानसभा सत्र के दौरान भी रामकुमार टोप्पो अपने क्षेत्र की जनता से जुड़े सवालों को प्राथमिकता से उठाते रहे हैं.

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