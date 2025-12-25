ETV Bharat / bharat

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर FIR दर्ज; सांताक्लॉज के अपमान का मामला

यह एफआईआर अधिवक्ता व सामाजिक कार्यकर्ता खुशबू जॉर्ज की शिकायत पर की गई है.

आम आदमी पार्टी के नेताओं पर FIR दर्ज
आम आदमी पार्टी के नेताओं पर FIR दर्ज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 25, 2025 at 6:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में एक राजनीतिक नाटक के दौरान ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को कथित रूप से आहत करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. यह एफआईआर अधिवक्ता व सामाजिक कार्यकर्ता खुशबू जॉर्ज की शिकायत पर की गई है.

दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई में मुख्य रूप से तीन आप नेताओं के नाम शामिल हैं, जिनमें सौरभ भारद्वाज पूर्व विधायक एवं प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी, संजीव झा विधायक बुराड़ी, आदिल अहमद खान विधायक प्रत्याशी मुस्तफाबाद.

शिकायतकर्ता ने ये लगाए आरोप
शिकायतकर्ता खुशबू जॉर्ज ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि 17 व 18 दिसंबर को इन नेताओं ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो साझा किया था. इस वीडियो में कनॉट प्लेस के इनर सर्किल में एक राजनीतिक नाटक दिखाया गया, जिसमें सांताक्लॉज की वेशभूषा पहने व्यक्तियों को अपमानजनक तरीके से सड़क पर गिरते और बेहोश होते दिखाया गया. नेताओं को इस धार्मिक प्रतीक का मजाक उड़ाते व मॉक सीपीआर (fake CPR) देते हुए देखा गया, जिसे ईसाई समुदाय ने अपनी आस्था व सेंट निकोलस की विरासत का अपमान माना है.

कनॉट प्लेस थाने में दर्ज इस एफआईआर में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से कृत्य करने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 लगाई गई है. धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए शब्दों या दृश्यों का उपयोग करने पर धारा 302, सामूहिक रूप से अपराध को अंजाम देने के आरोप में धारा 3(5) लगाई गई है. शिकायतकर्ता ने ये भी तर्क दिया है कि जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक अधिकार है, वहीं संविधान का अनुच्छेद 19(2) सार्वजनिक व्यवस्था व नैतिकता के आधार पर इस पर उचित प्रतिबंध लगाता है.

FIR दर्ज होने के बाद अधिवक्ता खुशबू जॉर्ज ने दिल्ली पुलिस व प्रशासन का धन्यवाद व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द और धार्मिक सम्मान के लिए है. क्रिसमस जैसे पवित्र त्यौहार के ठीक पहले एक अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतीक का मजाक उड़ाना अनुचित है.

ये भी पढ़ेंः

TAGGED:

FIR AGAINST AAP LEADERS
AAM AADMI PARTY LEADERS
HURTING RELIGIOUS SENTIMENTS
SANTA CLAUS INSULT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.