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चंडीगढ़ में युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह पर FIR, वेब सीरीज में महिलाओं पर आपत्तिजनक डायलॉग का आरोप

चंडीगढ़ : महिलाओं के लिए अमर्यादित और अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल को लेकर क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है. विवादित बयान पर चंडीगढ़ पुलिस ने योगराज सिंह के खिलाफ BNS की धारा 79 के तहत केस दर्ज किया है. साथ ही 67A IT Act भी लगाई गई है.

योगराज सिंह पर एफआईआर दर्ज : आपको बता दें कि इस मामले में चंडीगढ़ के दो वकीलों जिसमें जिला बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष एवं एडवोकेट उज्ज्वल भसीन और जतिन वर्मा हैं, उन्होंने सबसे पहले चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत दी थी, जिस पर अब एफआईआर हो गई है. एडवोकेट्स ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो क्लिप को इसका आधार बनाया है. उनका आरोप है कि वीडियो में महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है. उन्होंने कहा कि इससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है. ये महिलाओं के सम्मान और अधिकारों का हनन है. चंडीगढ़ के सेक्टर 36 पुलिस स्टेशन में आईटी एक्ट के अधीन अलग-अलग धाराओं के तहत क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

कांग्रेस नेताओं ने पंजाब महिला आयोग से की शिकायत : पंजाब कांग्रेस नेता राणा बलजीत सिंह चहल ने वेब सीरीज "लुक्खे" में महिलाओं के प्रति कथित अपमानजनक टिप्पणियों के लिए अभिनेता योगराज सिंह के खिलाफ पंजाब राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने एफआईआर दर्ज करने, फिल्म निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई करने और आपत्तिजनक दृश्यों को हटाए जाने तक सीरीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की थी.पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने भी इस मामले में महिला आयोग को पत्र लिख कर कार्रवाई की मांग की थी.