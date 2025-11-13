ETV Bharat / bharat

RJD MLC सुनील सिंह पर हुआ एफआईआर, बोले थे- 'बिहार में नेपाल जैसा नजारा देखने को मिलेगा'

RJD MLC सुनील सिंह ( ETV Bharat )

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतगणना से पहले सियासी बयानबाजी अब विवादों में घिरता नजर आ रहा है. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) सुनील सिंह के एक विवादित बयान को लेकर पटना के साइबर थाना में मामला दर्ज किया गया है. दरअसल, एमएलसी सुनील सिंह ने कथित अपने बयान में कहा था कि अगर इस बार मतगणना में गड़बड़ी हुई तो बिहार में भी नेपाल जैसा नजारा देखने को मिलेगा. जिसके बाद सियासी भूचाल मच गया है. सुनील सिंह के खिलाफ FIR : सुनील सिंह के इस बयान को लेकर प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है. पुलिस के मुताबिक, इस बयान से समाज में वैमनस्य, घृणा और अशांति फैलने की संभावना बनती है. जिसके मद्देनज़र पटना साइबर थाना ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है. भड़काऊ बयान देने के आरोप में राजद नेता सुनील सिंह के खिलाफ BNS की धारा 174, 353, 352, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(4) और 125 तथा IT एक्ट की धारा 66 के तहत FIR दर्ज की गई. सुनील सिंह के खिलाफ मामला दर्ज (ETV Bharat) ''बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना के पूर्व सोशल मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी सुनील कुमार का एक वीडियो प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा कल होने वाली मतगणना को लेकर भड़काऊ एवं उत्तेजक टिप्पणी की गई है. ऐसे बयान सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द में व्यवधान उत्पन्न कर विधि-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं. इस संबंध में साइबर थाना में कांड दर्ज किया गया है. अग्रतर विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है.''- नीतीश चंद्र धारिया, थानाध्यक्ष, पटना साइबर थाना शिकायत में क्या कहा गया है ? : पटना साइबर थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वे 13 नवंबर को दोपहर की ड्यूटी पर थीं. लगभग शाम 4:10 बजे उन्हें सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानकारी मिली कि राजद एमएलसी सुनील सिंह द्वारा मतगणना को लेकर भड़काऊ शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है. पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया है. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतगणना की प्रक्रिया 14 नवंबर को निर्धारित है, और इस बीच किसी भी तरह के भड़काऊ बयान को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. जिला प्रशासन और चुनाव आयोग ने पहले ही साफ कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा चुनाव प्रक्रिया की शुचिता पर सवाल उठाने या हिंसा भड़काने की कोशिश की जाएगी, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. पटना पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामला साइबर अपराध से जुड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साक्ष्य इकट्ठा करने में जुटी पुलिस : हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामला दर्ज होने के बाद एमएलसी सुनील सिंह से पुलिस पूछताछ करेगी या उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा. सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने पूरे प्रकरण की वीडियोग्राफिक और डिजिटल साक्ष्य एकत्रित करना शुरू कर दिया है. मतगणना से पहले सुनील सिंह के इस बयान ने बिहार की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है, जहां एक ओर प्रशासन अलर्ट मोड में है, वहीं राजनीतिक गलियारों में इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.