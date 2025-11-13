RJD MLC सुनील सिंह पर हुआ एफआईआर, बोले थे- 'बिहार में नेपाल जैसा नजारा देखने को मिलेगा'
आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह मुश्किल में घिरते दिख रहे हैं. पुलिस ने उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है. पढ़ें खबर
Published : November 13, 2025 at 8:23 PM IST
पटना : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतगणना से पहले सियासी बयानबाजी अब विवादों में घिरता नजर आ रहा है. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) सुनील सिंह के एक विवादित बयान को लेकर पटना के साइबर थाना में मामला दर्ज किया गया है. दरअसल, एमएलसी सुनील सिंह ने कथित अपने बयान में कहा था कि अगर इस बार मतगणना में गड़बड़ी हुई तो बिहार में भी नेपाल जैसा नजारा देखने को मिलेगा. जिसके बाद सियासी भूचाल मच गया है.
सुनील सिंह के खिलाफ FIR : सुनील सिंह के इस बयान को लेकर प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है. पुलिस के मुताबिक, इस बयान से समाज में वैमनस्य, घृणा और अशांति फैलने की संभावना बनती है. जिसके मद्देनज़र पटना साइबर थाना ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है. भड़काऊ बयान देने के आरोप में राजद नेता सुनील सिंह के खिलाफ BNS की धारा 174, 353, 352, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(4) और 125 तथा IT एक्ट की धारा 66 के तहत FIR दर्ज की गई.
''बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना के पूर्व सोशल मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी सुनील कुमार का एक वीडियो प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा कल होने वाली मतगणना को लेकर भड़काऊ एवं उत्तेजक टिप्पणी की गई है. ऐसे बयान सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द में व्यवधान उत्पन्न कर विधि-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं. इस संबंध में साइबर थाना में कांड दर्ज किया गया है. अग्रतर विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है.''- नीतीश चंद्र धारिया, थानाध्यक्ष, पटना साइबर थाना
शिकायत में क्या कहा गया है ? : पटना साइबर थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वे 13 नवंबर को दोपहर की ड्यूटी पर थीं. लगभग शाम 4:10 बजे उन्हें सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानकारी मिली कि राजद एमएलसी सुनील सिंह द्वारा मतगणना को लेकर भड़काऊ शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है. पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया है.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतगणना की प्रक्रिया 14 नवंबर को निर्धारित है, और इस बीच किसी भी तरह के भड़काऊ बयान को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. जिला प्रशासन और चुनाव आयोग ने पहले ही साफ कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा चुनाव प्रक्रिया की शुचिता पर सवाल उठाने या हिंसा भड़काने की कोशिश की जाएगी, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. पटना पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामला साइबर अपराध से जुड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
साक्ष्य इकट्ठा करने में जुटी पुलिस : हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामला दर्ज होने के बाद एमएलसी सुनील सिंह से पुलिस पूछताछ करेगी या उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा. सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने पूरे प्रकरण की वीडियोग्राफिक और डिजिटल साक्ष्य एकत्रित करना शुरू कर दिया है. मतगणना से पहले सुनील सिंह के इस बयान ने बिहार की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है, जहां एक ओर प्रशासन अलर्ट मोड में है, वहीं राजनीतिक गलियारों में इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.
'बिहार की जनता शांति चाहती है' : बिहार के उपमुख्यमंत्री और लखीसराय विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने सुनील सिंह के बयान पर कहा कि जंगलराज की पाठशाला में पढ़ने वाले इन लोगों ने अराजकता का ज्ञान प्राप्त किया. अब उस अराजकता को ये लोग गुंडाराज में परिवर्तित करने का काम करना चाहते हैं लेकिन ये लोग भूल गए कि बिहार की जनता शांति चाहती है और विकास की रफ्तार के साथ खड़ी है.
#WATCH | लखीसराय: बिहार के उपमुख्यमंत्री और लखीसराय विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने राजद नेता सुनील कुमार सिंहा के बयान पर कहा, " जंगलराज की पाठशाला में पढ़ने वाले इन लोगों ने आराजकता का ज्ञान प्राप्त किया और अब उस अराजकता को ये लोग गुंडाराज में परिवर्तित करने…
''यह लोकतंत्र का महापर्व है, जिसे पवित्रता, शुद्धता और सामाजिक सौहार्द के साथ मनाना चाहिए. हम अपील करेंगे ऐसे लोगों से कि यदि आपका विश्वास लोकतंत्र में है तो उन्माद पैदा करने का खेल बंद करें और जनता के जनादेश को स्वीकार करें. सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए. हमारी चुनाव आयोग से मांग है कि जो लोग चुनाव के नाम पर अराजकता उत्पन्न करते हैं, लोगों को भयभीत करते हैं, ऐसे लोगों को चुनाव के बाद भी संज्ञान में लेकर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए."- विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री, बिहार
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सुनील सिंह के बयान पर कहा कि देश की विपक्षी पार्टियां जब देश के लोगों को इस तरह के बयान देकर उकसाने का प्रयास करें तो यह चिंता का विषय है. हार इन लोगों के गले से उतरने नहीं वाली है. जो संतोष NDA के नेताओं के चेहरों पर है वो महागठबंधन के नेताओं के चेहरों पर नहीं है, जो अपने आप में बताता है कि वे लोग किस तरह से हार रहे हैं.
#WATCH | पटना, बिहार: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राजद नेता सुनील कुमार सिंह के बयान पर कहा, " ...देश की विपक्षी पार्टियां जब देश के लोगों को इस तरह के बयान देकर उकसाने का प्रयास करें तो यह चिंता का विषय है... हार इन लोगों के गले से उतरने नहीं वाली है...जो संतोष nda के नेताओं…
'कार्रवाई होनी चाहिए' : बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने राजद नेता सुनील कुमार सिंह के बयान पर कहा कि ऐसे बयान देने वाले के ऊपर पहले तो कार्रवाई होनी चाहिए. हमारे यहां चुनाव पर्यवेक्षक से लेकर हर लोग रहते हैं. 2005 से यदि आप (राजद) लोगों द्वारा नकारे जा रहे हैं तो इसलिए क्योंकि आपका काम करने का तरीका इस तरह का है. जनादेश जो भी हो, हार या जीत, उसे विनम्रता से स्वीकार किया जाना चाहिए. इस तरह की भाषा का प्रयोग और इस तरह की उदंडता राजद के लोग ही करते हैं और इसलिए जनता इन्हें नकारती है. इस बार भी जनता इन्हें नकार रही है.
#WATCH | पटना: बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने राजद नेता सुनील कुमार सिंह के बयान पर कहा, " ऐसे बयान देने वाले के ऊपर पहले तो कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे यहां चुनाव पर्यवेक्षक से लेकर हर लोग रहते हैं... 2005 से यदि आप(राजद) लोगों द्वारा नकारे जा रहे हैं तो इसलिए क्योंकि आपका…
'बयान को तोड़ा-मोड़ा न जाए' : हालांकि आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि सुनील कुमार सिंह के बयान को तोड़ा मोड़ा न जाए. हमारा एग्जिट पोल पीएम मोदी के बयानों पर निर्भर करता है. वही हम देख रहे हैं. तेजस्वी यादव ने जिन मुद्दों को उठाया था वो आज परिपक्व हो गया है नौकरी, पलायन पर बात करना हर दल की मजबूरी है. बिहार में सरकार हमारी ही बन रही है.
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने भी की शिकायत : इसी बीच, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रिंस राज ने भी सुनील सिंह के बयान को लेकर मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने पटना के कोतवाली थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. प्रिंस राज ने कहा कि एक जिम्मेवार नागरिक के तौर पर मैंने इस बयान के खिलाफ शिकायत दी है. लोकतांत्रिक देश में इस तरह की बातें समाज में नफरत फैलाने का काम करती हैं. ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की बयानबाजी करने की हिम्मत न करे.
