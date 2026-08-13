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झारखंड विधानसभा घेराव के दौरान उपद्रव करने वाले 500 से अधिक लोगों के खिलाफ FIR, वीडियो फुटेज से हो रही पहचान

रांची: विधानसभा घेराव के दौरान उपद्रव मचाने वाले आसामाजिक तत्वों पर रांची पुलिस ने कठोर कार्रवाई करने का ऐलान किया है. इस मामले में 500 से ज्यादा लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है.

छात्रों पर कार्रवाई नहीं, फोकस उपद्रवियों पर

विधानसभा घेराव को लेकर रांची पुलिस ने अपना रुख साफ कर दिया है. पुलिस का फोकस शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों पर नहीं, बल्कि आंदोलन की आड़ में उपद्रव करने वालों पर है.

उपद्रव करने वाले 500 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर (ETV Bharat)

रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन के मुताबिक, पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी जुटाई है. जांच में सामने आया कि बड़ी संख्या में छात्र शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ उपद्रवी और राजनीतिक तत्व भी भीड़ में शामिल हो गए. इन लोगों ने अलग-अलग जगहों पर विधि-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की. ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस ने अज्ञात में एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने साफ किया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों का नाम एफआईआर में नहीं है. इसलिए छात्रों को किसी तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है.

जानकारी जुटाई जा रही है, वीडियो फुटेज का विश्लेषण जारी

रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन ने विधानसभा घेराव के दौरान हुए घटनाक्रम को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन को लेकर पुलिस ने विस्तृत जानकारी जुटाई है. साथ ही जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म से जुड़े पक्षों से भी घटनाक्रम की जानकारी ली गई, ताकि पूरे मामले की वास्तविक स्थिति सामने आ सके.

सीनियर एसपी ने बताया कि जांच में यह बात सामने आई है कि बड़ी संख्या में छात्र शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे. हालांकि, इसी बीच कुछ उपद्रवी और राजनीतिक तत्व भीड़ में शामिल हो गए. इन लोगों ने अलग-अलग स्थानों पर विधि-व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने का प्रयास किया. इसी आधार पर पुलिस ने कुछ अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.