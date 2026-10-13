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बेंगलुरु: IAS अधिकारी ने पब में पुलिस को दी गाली और की हाथापाई, केस दर्ज

पब में हंगामा का दृश्य. ( PTI )

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू में आंध्र प्रदेश कैडर के एक आईएएस (IAS) अधिकारी और तीन अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. बेंगलुरु के एक पब में देर रात निरीक्षण के दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर और उनके सहयोगियों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार और मारपीट करने के आरोप में यह कार्रवाई की गयी. मंगलवार को पुलिस ने यह जानकारी दी.

पुलिस के मुताबिक, यह घटना 10 अक्टूबर को रात करीब 1:30 बजे कबन पार्क थाना क्षेत्र के एक पब में अचानक की गई चेकिंग के दौरान हुई. पुलिस ने बताया कि पिछले छह महीने से सीसीबी (CCB) विशेष जांच दल में कार्यरत पुलिस इंस्पेक्टर ने आईएएस अधिकारी विकास मरमत और तीन अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.