बेंगलुरु: IAS अधिकारी ने पब में पुलिस को दी गाली और की हाथापाई, केस दर्ज
पुलिस के मुताबिक, यह घटना 10 अक्टूबर को रात करीब 1:30 बजे एक पब में अचानक की गई चेकिंग के दौरान हुई.
Published : October 13, 2026 at 7:45 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू में आंध्र प्रदेश कैडर के एक आईएएस (IAS) अधिकारी और तीन अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. बेंगलुरु के एक पब में देर रात निरीक्षण के दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर और उनके सहयोगियों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार और मारपीट करने के आरोप में यह कार्रवाई की गयी. मंगलवार को पुलिस ने यह जानकारी दी.
पुलिस के मुताबिक, यह घटना 10 अक्टूबर को रात करीब 1:30 बजे कबन पार्क थाना क्षेत्र के एक पब में अचानक की गई चेकिंग के दौरान हुई. पुलिस ने बताया कि पिछले छह महीने से सीसीबी (CCB) विशेष जांच दल में कार्यरत पुलिस इंस्पेक्टर ने आईएएस अधिकारी विकास मरमत और तीन अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.
एफआईआर के अनुसार, बेंगलुरु शहर के पुलिस कमिश्नर के आदेश पर 9 अक्टूबर को यह चेकिंग की गई थी. इस आदेश के तहत कबन पार्क और अशोक नगर थाना क्षेत्रों में देर रात बार और रेस्टोरेंट में संदिग्ध व्यक्तियों की जांच करने के निर्देश दिए गए थे.
इंस्पेक्टर, अन्य अधिकारियों और स्टाफ के साथ कबन पार्क थाना क्षेत्र के एक पब में पहुंचे. जब वे ग्राहकों की उम्र की पुष्टि करने के लिए उनके पहचान पत्रों (आईडी कार्ड) की जांच कर रहे थे, तभी चार लोगों ने कथित तौर पर एक मामूली बात पर उनसे बहस शुरू कर दी. पुलिस इंस्पेक्टर व उनके सहयोगियों के साथ गाली-गलौज की.
शिकायत में विकास मरमत, अभय उदयसिंह, नीतीश और रोशन को नामजद किया गया है. उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने इंस्पेक्टर को उनकी आधिकारिक ड्यूटी करने से रोका, पुलिस कर्मियों के साथ गाली-गलौज और मारपीट की और उन्हें धमकी दी.
पुलिस ने बताया कि कबन पार्क पुलिस स्टेशन में चारों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 351(2) (आपराधिक धमकी), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 132 (लोक सेवक को अपनी ड्यूटी करने से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और 3(5) (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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