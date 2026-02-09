ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु: बेटी ने मां की प्राइवेट तस्वीरें बॉयफ्रेंड को भेजी, दोनों के खिलाफ FIR दर्ज

बेंगलुरु की महिला ने शिकायत में अपनी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

FIR Against daughter For Sending Private Photos of her Mother To Boyfriend In Bengaluru
बेंगलुरु: बेटी ने मां की प्राइवेट तस्वीरें बॉयफ्रेंड को भेजी, दोनों के खिलाफ FIR दर्ज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 9, 2026 at 2:52 PM IST

बेंगलुरु: शहर की 49 साल की महिला ने अपनी बेटी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी ने चुपके से उसकी और उसकी बड़ी बहन की प्राइवेट तस्वीरें खींचकर अपने बॉयफ्रेंड को भेज दी हैं. इसके आधार पर, ब्याताराणपुरा (Byatarayanapura) पुलिस ने शिकायत करने वाली की बेटी और उसके बॉयफ्रेंड वरुण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

शिकायत करने वाली महिला की दो बेटियां हैं. आरोपी बड़ी बेटी है और एक प्राइवेट कॉलेज में बीबीएम की पढ़ाई करती है. महिला ने पिछले साल पढ़ाई के लिए बेटी को एक मोबाइल फोन दिया था. एक महीने पहले, उसे एक लड़के से लगातार बात करते देखकर शक हुआ. शिकायत करने वाली महिला ने अपनी बेटी को उस लड़के से बात न करने की सलाह दी.

जब महिला ने बेटी का फोन चेक किया तो वह हैरान रह गई क्योंकि मोबाइल फोन में उसकी और उसकी बड़ी बहन की प्राइवेट तस्वीरें थीं. शिकायत में कहा गया है कि उसे यह भी पता चला कि उसकी बेटी ने वे तस्वीरें उस लड़के को भेजी थीं.

शिकायत करने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि उस लड़के ने उसकी बेटी के मोबाइल पर मैसेज भेजकर उससे अपनी मां की प्राइवेट तस्वीरें भेजने को कहा था. उसने बाद में तस्वीरें डिलीट कर दीं. लेकिन, कुछ दिनों बाद, महिला की बेटी एक झगड़े के बाद घर छोड़कर चली गई, और कहने लगी कि वह उस लड़के से प्यार करती है और किसी और से शादी नहीं करेगी.

महिला ने अपनी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि उसे डर है कि उस लड़के ने उनकी प्राइवेट तस्वीरें किसी और को भेज दी होंगी.

ब्याताराणपुरा पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है.

