राहुल गांधी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी, BJP विधायक के खिलाफ FIR दर्ज
कांग्रेस नेता मंजूनाथ भंडारी ने कहा कि सरकार ने विधायक की कथित टिप्पणियों को गंभीरता से लिया है और कानूनी कार्रवाई करेगी.
Published : July 29, 2026 at 7:42 PM IST
उडुपी (कर्नाटक) : कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने पर भाजपा विधायक यशपाल सुवर्णा के खिलाफ उडुपी के सिटी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है.
बताया जाता है कि मंगलवार को भाजपा द्वारा आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने यह भाषण दिया. यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस और कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा दिल्ली में किए गए प्रदर्शन के खिलाफ था, जिसमें नीट पेपर लीक की निंदा की गई थी.
जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक कोडावूर की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि यशपाल सुवर्णा ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए और नफरत फैलाने वाला भाषण दिया.
केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष और एमएलसी मंजूनाथ भंडारी ने सुवर्णा के खिलाफ एफआईआर करने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने भाजपा विधायक के राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए नफरत भरे, अपमानजनक और भड़काऊ बयानों को बहुत गंभीरता से लिया है. उन्होंने एक प्रेस रिलीज में कहा, "मामले के सभी पहलुओं की जांच करने के बाद कानून के मुताबिक उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."
यह बहुत निंदनीय है कि सुवर्णा ने न केवल बेबुनियाद और अपमानजनक आरोप लगाए कि राहुल गांधी 24 घंटे ड्रग्स के नशे में रहते हैं, बल्कि खुलेआम धमकी भरे बयान भी दिए कि राहुल गांधी का वंश खत्म हो जाएगा.
उन्होंने कहा, "इस भाषण का वीडियो सबूत भी मौजूद है, और संबंधित जांच एजेंसियों को मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए."
उन्होंने कहा, "संविधान की शपथ लेने वाले जनप्रतिनिधि की गरिमा के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना सही नहीं है. इस तरह के नफरत भरे और भड़काऊ बयान न केवल तटीय जिले में बल्कि राज्य में भी शांति, सद्भाव और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा हैं."
ये भी पढ़ें- 'गृह मंत्री ने दिए थे गोली चलाने के आदेश', राहुल के इस आरोप पर सदन में हंगामा