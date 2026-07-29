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राहुल गांधी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी, BJP विधायक के खिलाफ FIR दर्ज

उडुपी (कर्नाटक) : कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने पर भाजपा विधायक यशपाल सुवर्णा के खिलाफ उडुपी के सिटी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है.

बताया जाता है कि मंगलवार को भाजपा द्वारा आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने यह भाषण दिया. यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस और कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा दिल्ली में किए गए प्रदर्शन के खिलाफ था, जिसमें नीट पेपर लीक की निंदा की गई थी.

जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक कोडावूर की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि यशपाल सुवर्णा ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए और नफरत फैलाने वाला भाषण दिया.

केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष और एमएलसी मंजूनाथ भंडारी ने सुवर्णा के खिलाफ एफआईआर करने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने भाजपा विधायक के राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए नफरत भरे, अपमानजनक और भड़काऊ बयानों को बहुत गंभीरता से लिया है. उन्होंने एक प्रेस रिलीज में कहा, "मामले के सभी पहलुओं की जांच करने के बाद कानून के मुताबिक उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."