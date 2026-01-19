ETV Bharat / bharat

दुष्कर्म पीड़िता का नाम उजागर कर फंसे भाजपा नेता और पूर्व मंत्री श्रीरामुलु, FIR दर्ज

कर्नाटक के बल्लारी में भाजपा नेता बी. श्रीरामुलु के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. उनपर दुष्कर्म पीड़िता का नाम उजागर करने का आरोप है.

FIR against bjp leader b sriramulu for disclosing name of rape victim in ballari karnataka
भाजपा नेता बी. श्रीरामुलु (File/ ETV Bharat)
ETV Bharat Hindi Team

January 19, 2026

2 Min Read
बल्लारी (कर्नाटक): भाजपा नेता और पूर्व मंत्री बी. श्रीरामुलु के खिलाफ दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़की का नाम उजागर करने के आरोप में पॉक्सो और किशोर न्याय अधिनियम के तहत बल्लारी सिटी महिला पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

भाजपा ने 17 जनवरी को बल्लारी में एपीएमसी परिसर में बल्लारी झड़प की निंदा करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया था. आरोप है कि इस दौरान भीड़ को संबोधित करते हुए श्रीरामुलु ने एक दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़की की पहचान को उजागर किया. इस संबंध में 18 जनवरी को उनके खिलाफ एक FIR दर्ज की गई.

12 सितंबर, 2025 को लड़की के साथ गलत व्यवहार के संबंध में बल्लारी महिला पुलिस स्टेशन में POCSO केस दर्ज किया गया था. श्रीरामुलु ने इस मामले में पीड़ित की जानकारी का खुलासा किया है, जिसका जिक्र केस में किया गया है.

पॉक्सो एक्ट में साफ-साफ लिखा है कि पीड़िता का नाम और अन्य जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है. लेकिन भाजपा नेता श्रीरामुलु पर पीड़िता की जानकारी सार्वजनिक मंच से उजागर करने का आरोप लगा है. महिला थाने में दी गई शिकायत में कहा गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

18 जनवरी को दर्ज की गई शिकायत के आधार पर, महिला थाना पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 23 (1) (2) और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 के तहत मामला दर्ज किया.

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

