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पश्चिम बंगाल में भड़काऊ चुनावी भाषणों को लेकर अभिषेक के खिलाफ FIR

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में टीएमसी नेता अभिषेक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है.

FIR against Abhishek
तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 16, 2026 at 8:00 AM IST

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कोलकाता: बिधाननगर कमिश्नरेट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कई नॉन-बेलेबल सेक्शन के तहत एफआईआर दर्ज की है. इसमें आरोप है कि उन्होंने अपने चुनाव कैंपेन के दौरान भड़काऊ बातें की. इस घटना से पहले, तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ किसी भी मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक चुनाव के नतीजे आने के अगले दिन राज्य पुलिस ने राजीव सरकार नाम के एक सोशल एक्टिविस्ट की शिकायत पर बिधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया. एफआईआर चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक के कई कमेंट्स पर केंद्रित है. राजीव ने अपनी शिकायत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई खास बातों को भी शामिल किया है.

शिकायत में आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक ने कई पब्लिक रैलियों में भड़काऊ बातें कही. इसके अलावा, यह भी दावा किया गया है कि इन बातों से समाज के अलग-अलग वर्गों में फूट पड़ सकती है. शिकायतकर्ता ने भाषणों के कुछ हिस्सों के साथ-साथ कई रैलियों और कैंपेन इवेंट्स के वीडियो लिंक भी जमा किए और पुलिस से जांच शुरू करने की रिक्वेस्ट की.

शिकायत की जांच के बाद बिधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की. बताया गया है कि पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कुल पांच धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. इनमें से कई गंभीर किस्म की हैं.

किन सेक्शन के तहत चार्ज लगाए गए हैं?

सेक्शन 192 के तहत अभिषेक पर अशांति फैलाने का चार्ज लगाया गया है. यह एक बेलेबल सेक्शन है. सेक्शन 196 के तहत, बिधाननगर पुलिस ने उन पर अलग-अलग ग्रुप के बीच दुश्मनी और नफरत फैलाने का भी चार्ज लगाया है. यह सेक्शन नॉन-बेलेबल है. सेक्शन 351(2) के तहत, डराने-धमकाने, धमकी देने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के चार्ज लगाए गए हैं. यह सेक्शन भी नॉन-बेलेबल है.

सेक्शन 353(1)(c) के तहत, झूठी या गुमराह करने वाली जानकारी और अफवाहें फैलाने के चार्ज भी जोड़े गए हैं. भारतीय न्याय संहिता के अलावा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1951 के सेक्शन 123(2) और 125 भी डायमंड हार्बर से तृणमूल सांसद के खिलाफ लगाए गए हैं.

इस घटना से पॉलिटिकल सर्कल में तीखी बहस छिड़ गई है. विपक्षी खेमे का कहना है कि मौजूदा हालात इसलिए पैदा हुए क्योंकि चुनाव के दौरान पॉलिटिकल कैंपेन की आड़ में हदें पार की गई. दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के एक हिस्से का दावा है कि ये आरोप पॉलिटिकल मकसद से लगाए गए हैं और इनके पीछे साजिश है. हालांकि, इस घटना के बारे में अभिषेक बनर्जी की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है.

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