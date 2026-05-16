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पश्चिम बंगाल में भड़काऊ चुनावी भाषणों को लेकर अभिषेक के खिलाफ FIR

तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ( ETV Bharat )

कोलकाता: बिधाननगर कमिश्नरेट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कई नॉन-बेलेबल सेक्शन के तहत एफआईआर दर्ज की है. इसमें आरोप है कि उन्होंने अपने चुनाव कैंपेन के दौरान भड़काऊ बातें की. इस घटना से पहले, तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ किसी भी मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी. पुलिस सूत्रों के मुताबिक चुनाव के नतीजे आने के अगले दिन राज्य पुलिस ने राजीव सरकार नाम के एक सोशल एक्टिविस्ट की शिकायत पर बिधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया. एफआईआर चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक के कई कमेंट्स पर केंद्रित है. राजीव ने अपनी शिकायत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई खास बातों को भी शामिल किया है. शिकायत में आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक ने कई पब्लिक रैलियों में भड़काऊ बातें कही. इसके अलावा, यह भी दावा किया गया है कि इन बातों से समाज के अलग-अलग वर्गों में फूट पड़ सकती है. शिकायतकर्ता ने भाषणों के कुछ हिस्सों के साथ-साथ कई रैलियों और कैंपेन इवेंट्स के वीडियो लिंक भी जमा किए और पुलिस से जांच शुरू करने की रिक्वेस्ट की. शिकायत की जांच के बाद बिधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की. बताया गया है कि पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कुल पांच धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. इनमें से कई गंभीर किस्म की हैं.