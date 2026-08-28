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पश्चिम बंगाल होर्डिंग हंगामा: अभिषेक और डेरेक के खिलाफ FIR, 13 गिरफ्तार

कोलकाता: कामाक स्ट्रीट पर एक अवैध होर्डिंग हटाने को लेकर हुए हंगामे के बाद कोलकाता पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की. जिन नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं उनमें मुख्य रूप से ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी, राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन, हुमायूं कबीर और वैश्वानर चटर्जी शामिल हैं.

पुलिस सूत्रों के अनुसार सरकारी काम में बाधा डालने, गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने और पुलिस व नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के आरोप में शेक्सपियर सरणी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस ने बताया कि इस घटना के संबंध में कुल तीन प्राथमिकी दर्ज की गई और अब तक 13 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त (डिटेक्टिव विभाग) कुणाल अग्रवाल ने कहा, 'इस घटना के संबंध में कुल तीन एफआईआर दर्ज की गई. तेरह लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. पूरे मामले की जांच की जा रही है.'

यह घटना 27 अगस्त (मंगलवार) को शुरू हुई. आरोप है कि 9 कैमक स्ट्रीट पर एक अनाधिकृत होर्डिंग खतरनाक ढंग से लटक रहा था. कोलकाता नगर निगम (KMC) के विज्ञापन विभाग ने इसे हटाने के लिए पुलिस से मदद मांगी थी. उस लिखित अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की एक टीम नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुँची.

पुलिस का आरोप है कि जैसे ही हटाने का काम शुरू हुआ, उसमें बाधा डाली गई. आरोप है कि मौके पर मौजूद लोग अपने समर्थकों के साथ इकट्ठा हुए और नगर निगम के कर्मचारियों व पुलिसकर्मियों को उनके काम करने से रोकने की कोशिश की.

हालात बिगड़ गए और पुलिस तथा नगर पालिका, दोनों ने आरोप लगाया है कि हाथापाई और मारपीट हुई. पुलिस का दावा है कि वहाँ मौजूद लोगों पर गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने और सरकारी कर्मचारियों को उनके काम में बाधा पहुँचाने का आरोप है. इसके अलावा, पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोपों की भी जाँच की जा रही है.