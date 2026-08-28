पश्चिम बंगाल होर्डिंग हंगामा: अभिषेक और डेरेक के खिलाफ FIR, 13 गिरफ्तार
कामाक स्ट्रीट पर होर्डिंग हटाने के दौरान टीएमसी समर्थकों और पुलिस एवं नगर निगम कर्मचारियों के बीच हंगामा हुआ.
Published : August 28, 2026 at 1:33 PM IST
कोलकाता: कामाक स्ट्रीट पर एक अवैध होर्डिंग हटाने को लेकर हुए हंगामे के बाद कोलकाता पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की. जिन नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं उनमें मुख्य रूप से ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी, राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन, हुमायूं कबीर और वैश्वानर चटर्जी शामिल हैं.
पुलिस सूत्रों के अनुसार सरकारी काम में बाधा डालने, गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने और पुलिस व नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के आरोप में शेक्सपियर सरणी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
पुलिस ने बताया कि इस घटना के संबंध में कुल तीन प्राथमिकी दर्ज की गई और अब तक 13 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त (डिटेक्टिव विभाग) कुणाल अग्रवाल ने कहा, 'इस घटना के संबंध में कुल तीन एफआईआर दर्ज की गई. तेरह लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. पूरे मामले की जांच की जा रही है.'
यह घटना 27 अगस्त (मंगलवार) को शुरू हुई. आरोप है कि 9 कैमक स्ट्रीट पर एक अनाधिकृत होर्डिंग खतरनाक ढंग से लटक रहा था. कोलकाता नगर निगम (KMC) के विज्ञापन विभाग ने इसे हटाने के लिए पुलिस से मदद मांगी थी. उस लिखित अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की एक टीम नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुँची.
पुलिस का आरोप है कि जैसे ही हटाने का काम शुरू हुआ, उसमें बाधा डाली गई. आरोप है कि मौके पर मौजूद लोग अपने समर्थकों के साथ इकट्ठा हुए और नगर निगम के कर्मचारियों व पुलिसकर्मियों को उनके काम करने से रोकने की कोशिश की.
हालात बिगड़ गए और पुलिस तथा नगर पालिका, दोनों ने आरोप लगाया है कि हाथापाई और मारपीट हुई. पुलिस का दावा है कि वहाँ मौजूद लोगों पर गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने और सरकारी कर्मचारियों को उनके काम में बाधा पहुँचाने का आरोप है. इसके अलावा, पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोपों की भी जाँच की जा रही है.
इस घटना के दौरान म्युनिसिपल के काम में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों और कुछ सामान को हटाने को लेकर हुई खींचतान की खबरें भी सामने आई. कुछ म्युनिसिपल कर्मचारियों ने दावा किया कि उन्हें डराया-धमकाया गया, जिससे होर्डिंग हटाने का काम रुक गया.
इस घटना के बाद कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (KMC) के एडवरटाइजमेंट डिपार्टमेंट के डिप्टी मैनेजर सुदीप कुमार बसु ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. इस शिकायत के आधार पर शेक्सपियर सरणी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया.
जांच करने वाले अधिकारी अब इस घटना के कई पहलुओं की जांच कर रहे हैं. जैसे कि हटाने की कार्रवाई के दौरान असल में क्या हुआ, रुकावट किसने डाली, पुलिस के साथ बहस या हाथापाई में कौन शामिल था, और शिकायत में नामजद नेताओं की क्या भूमिका थी.
जांच में घटनास्थल पर मौजूद लोगों के बयान और उस समय के वीडियो फुटेज अहम भूमिका निभा सकते हैं. पुलिस यह पता लगा रही है कि मौके पर कौन-कौन मौजूद था और क्या शिकायत में नामजद लोग सीधे तौर पर इस हंगामे में शामिल थे. केएमसी ने शुरुआत में कामाक स्ट्रीट जैसे व्यस्त इलाके में खतरनाक ढंग से लटके होर्डिंग हटाने की पहल की थी लेकिन इस काम को लेकर हुआ विवाद अब पुलिस केस में बदल गया.
इस मामले में सरकारी अधिकारियों के काम में रुकावट डालने और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने के आरोप शामिल हैं, साथ ही इसे लेकर राजनीतिक खींचतान भी चल रही है. अब यह देखना बाकी है कि जांच के अगले चरण में क्या सामने आता है और तृणमूल कांग्रेस इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया देती है.