ETV Bharat / bharat

दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी की शिकायत पर FIR, केजरीवाल समेत AAP नेताओं के नाम

अरविंद केजरीवाल और AAP नेताओं पर FIR ( ETV Bharat )

नई दिल्ली : गुरुद्वारा बंगला साहिब में प्रदर्शन और धार्मिक स्थल की मर्यादा भंग करने के आरोपों को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी (DSGMC) की लिखित शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. इस शिकायत में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं व विधायकों के नाम प्रमुखता से शामिल किए गए हैं.

जानिए क्या है पूरा विवाद

मामला दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में हुए एक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है. DSGMC के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और वरिष्ठ पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली जिले के डीसीपी को औपचारिक शिकायत और वीडियो फुटेज सौंपी थी. कमेटी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोची-समझी साजिश के तहत गुरुद्वारा परिसर के भीतर राजनीतिक नारेबाजी की, बैनर-तख्तियां निकालीं और पवित्र स्थल का इस्तेमाल राजनीतिक अखाड़े के रूप में किया.