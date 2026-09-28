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थप्पड़ विवाद में AAP विधायक जर्नैल सिंह पर FIR, मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ NCR

नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर-विकासपुरी इलाके में सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पुलिस कार्रवाई तक पहुंच गया है. मामले में आम आदमी पार्टी के तिलक नगर विधायक जर्नैल सिंह के खिलाफ पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है. उन पर सरकारी काम में बाधा डालने व अधिकारियों को डराने-धमकाने के आरोप लगाए गए हैं. वहीं, सड़क निरीक्षण के दौरान युवक साहिब सिंह को थप्पड़ मारने के मामले में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ युवक साहिब सिंह की शिकायत पर एनसीआर दर्ज की गई है. इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115 लगाई गई है.

दरअसल, तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में नई सड़क के निर्माण को लेकर विधायक जर्नैल सिंह की ओर से गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए थे. रविवार को मंत्री प्रवेश वर्मा मौके पर सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे थे. इसी दौरान जर्नैल सिंह भी वहां पहुंचे और सड़क की ऊपरी परत को हाथ से निकालकर उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए. उनके साथ मौजूद साहिब सिंह पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे. इसी दौरान सामने आए वीडियो में प्रवेश वर्मा और साहिब सिंह के बीच कहासुनी के बाद मंत्री द्वारा युवक को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं. ये वीडियो सामने आने के बाद मामला राजनीतिक विवाद में बदल गया.

पीड़ित साहिब सिंह ने पुलिस में शिकायत देकर मंत्री पर मारपीट व धमकी देने के आरोप लगाए. पुलिस ने इस शिकायत पर NCR दर्ज की है. BNS की धारा 115 जानबूझकर चोट पहुंचाने से संबंधित है. यह प्रावधान असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है. ऐसे मामलों में NCR दर्ज होने के बाद पुलिस को सामान्यतः जांच के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता होती है. इसलिए NCR व FIR को एक समान नहीं माना जाता है.

दूसरी ओर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की शिकायत में आरोप लगाया गया कि जर्नैल सिंह और उनके साथ मौजूद लोगों ने सरकारी सड़क निर्माण कार्य में बाधा डाली और अधिकारियों को डराया-धमकाया. इसी शिकायत के आधार पर अब जर्नैल सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी आरोप लगाया था कि सरकारी काम को बाधित करने व अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश की गई. हालांकि, इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही सामने आएगा.