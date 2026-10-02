कैप्टन स्मित मच्छर को वीरता पुरस्कार देने की मांग, फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी
एफआईपी ने पीएम मोदी को लिखे खत में अपील करते हुए कहा कि कैप्टन स्मित मच्छर को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाए. सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट.
Published : October 2, 2026 at 8:45 PM IST
नई दिल्ली: फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) ने प्रधानमंत्री कार्यालय को खत लिखकर फ्लाईदुबई विमान FZ1073 के पायलट इन कमांड कैप्टन स्मित मच्छर को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार या उपयुक्त नागरिक सम्मान देने पर विचार करने की अपील की है. स्मित ने 30 सितंबर को विमान में एक इमरजेंसी के दौरान बहुत ही हिम्मत दिखाई थी.
पत्र में बताया गया है कि 30 सितंबर 2026 को दुबई से तेल अवीव जा रही उड़ान में गंभीर घटना हुई थी. हमले में घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मित ने विमान पर नियंत्रण बनाए रखा और उसे सऊदी अरब के तबुक में सुरक्षित उतारा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए पत्र में पायलट संगठन ने अपील किया है कि स्मित मच्छर का साहस, नेतृत्व और कर्तव्य के प्रति समर्पण को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए.
इसमें कॉकपिट के अंदर हुए कथित हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मित मच्छर की हिम्मत, नेतृत्व और यात्रियों की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का जिक्र किया गया है. पत्र के मुताबिक फ्लाईदुबई फ्लाइट दुबई से तेल अवीव जा रही थी. इसी दौरान फर्स्ट ऑफिसर ने कथित तौर पर कैप्टन स्मित पर क्रैश एक्स (कुल्हाड़ी) से हमला किया. इस हमले में स्मित गंभीर रूप से घायल हो गए.
पीएम मोदी को लिखे खत में बताया गया कि कैसे गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मित मच्छर ने पायलट-इन कमांड के तौर पर अपनी ड्यूटी जारी रखी. उन्होंने इस दौरान भी विमान पर नियंत्रण बनाए रखा और बहुत मुश्किल हालात में जरूरी फैसले लिए. पायलट संगठन ने कहा कि इसके बाद उन्होंने एयरक्राफ्ट को सुरक्षित रूप से सऊदी अरब के तबुक की ओर मोड़ दिया, जिससे उसमें सवार सभी 174 यात्री और आठ क्रू मेंबर की सुरक्षा पक्की हुई.
घटना की खासियत पर जोर देते हुए फेडरेशन ने कहा कि पायलटों को तकनीकी खराबी, खराब मौसम, मेडिकल इमरजेंसी और दूसरी ऑपरेशनल चुनौतियों से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है. लेकिन फ्लाइट डेक के अंदर पायलट-इन-कमांड पर हमला एक बिल्कुल अलग स्तर का खतरा होता है. एफआईपी ने कहा कि कैप्टन स्मित की शांत रहने, कमांड संभालने और घायल होने पर भी यात्रियों और क्रू की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की काबिलियत ने बहुत ज्यादा हिम्मत, हालात के बारे में जानकारी और ड्यूटी के प्रति लगन दिखाई.
एफआईपी ने भारतीय विमानन जगत के साथ पायलटों के जुड़ाव पर प्रकाश डाला
फेडरेशन ने कैप्टन स्मित के इंडियन पायलट ग्रुप से जुड़ाव पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि वह 2022 तक संगठन के सदस्य थे. हालांकि अब वह सदस्य नहीं हैं. एफआईपी ने कहा कि वह उन्हें पेशेवर पायलटों की बड़ी समुदाय का हिस्सा मानता है.
प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखे खत में पायलट संगठन ने प्रधानममंत्री से अपील की कि वह सही सरकारी संस्था, एजेंसी को घटना के हालात की जांच करने, तथ्यों को सत्यापित करने और पायलट को लागू सरकारी नियमों के तहत सबसे सही राष्ट्रीय पहचान देने पर विचार करने का निर्देश दें.
The Federation of Indian Pilots requests the Prime Minister's Office to kindly consider flydubai pilot Captain Smit Machchhar for an appropriate National Bravery Award / national civilian recognition, in accordance with the applicable Government of India provisions and after due… pic.twitter.com/GYC7gIFdrg— ANI (@ANI) October 2, 2026
एफआईपी ने कहा कि कैप्टन स्मित के कामों को पहचान देने से न सिर्फ उनकी हिम्मत की इज्जत होगी बल्कि अंतरराष्ट्रीय विमानन समुदाय में पेशेवर जिम्मेदारी, नेतृत्व और इंसानी जान की सुरक्षा की अहमियत को भी मजबूती मिलेगी.
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