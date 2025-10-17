ETV Bharat / bharat

कहां गायब हो गए झारखंड के हाथी, प्रदेश में बचे हैं मात्र 217! जानें, क्या है वजह

पलामूः 14 अक्टूबर को वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पूरे देश के हाथियों का स्टेटस रिपोर्ट जारी किया है. इस रिपोर्ट में झारखंड में हाथी लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं.

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरे झारखंड में हाथियों की संख्या मात्र 217 ही रह गयी है. 2017 में वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया ने हाथियों की स्थिति को लेकर रिपोर्ट जारी किया था. 2017 में हाथियों की संख्या झारखंड में 678 थी जबकि 2025 में जारी रिपोर्ट में यह संख्या 217 ही रह गई है.

वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में झारखंड के हाथियों की स्थिति! (ETV Bharat)

पूरे झारखंड में पलामू और सिंहभूम के इलाके में सबसे अधिक हाथियों की मौजूदगी रहती है. झारखंड के दलमा का इलाका हाथी के लिए रिजर्व क्षेत्र भी घोषित. सर्वे रिपोर्ट के अनुसार दलमा से अधिक पलामू टाइगर रिजर्व की इलाके में हाथियों की मौजूदगी हो गई है. पलामू टाइगर रिजर्व की इलाके में 130 के करीब हाथी मौजूद हैं.

झारखंड से हो रहा हाथियों का पलायन!

झारखंड से हाथियों का पलायन भी शुरू हुआ है. झारखंड के इलाके में दलमा, सारंडा और पलामू टाइगर रिजर्व का इलाके में सबसे बड़ा हाथियों का झुंड रहा करता था. झारखंड, ओडिशा सीमा पर मौजूद सारंडा के इलाके के हाथी ओडिशा के उत्तरी भाग से निकलकर छत्तीसगढ़ के रायपुर से होते हुए महाराष्ट्र के इलाके में चले गए. जबकि कुछ हाथियों की संख्या झारखंड-ओडिशा सीमा से निकालकर मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ के इलाके में दाखिल हो गए हैं.

झारखंड के दलमा के जंगली इलाकों के हाथी पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दक्षिणी भाग से होते हुए आंध्र प्रदेश तक चले गए हैं. झारखंड में 25 हजार 118 वर्ग किलोमीटर जंगल का इलाका है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हाथियों के प्रवास को मानव के द्वारा अतिक्रमण किया गया है और बुनियादी ढांचे के लिए नुकसान पहुंचाया गया है.