कहां गायब हो गए झारखंड के हाथी, प्रदेश में बचे हैं मात्र 217! जानें, क्या है वजह
वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने झारखंड में हाथी लेकर बड़ा खुलासा किया है.
Published : October 17, 2025 at 4:42 PM IST
पलामूः 14 अक्टूबर को वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पूरे देश के हाथियों का स्टेटस रिपोर्ट जारी किया है. इस रिपोर्ट में झारखंड में हाथी लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं.
इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरे झारखंड में हाथियों की संख्या मात्र 217 ही रह गयी है. 2017 में वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया ने हाथियों की स्थिति को लेकर रिपोर्ट जारी किया था. 2017 में हाथियों की संख्या झारखंड में 678 थी जबकि 2025 में जारी रिपोर्ट में यह संख्या 217 ही रह गई है.
पूरे झारखंड में पलामू और सिंहभूम के इलाके में सबसे अधिक हाथियों की मौजूदगी रहती है. झारखंड के दलमा का इलाका हाथी के लिए रिजर्व क्षेत्र भी घोषित. सर्वे रिपोर्ट के अनुसार दलमा से अधिक पलामू टाइगर रिजर्व की इलाके में हाथियों की मौजूदगी हो गई है. पलामू टाइगर रिजर्व की इलाके में 130 के करीब हाथी मौजूद हैं.
झारखंड से हो रहा हाथियों का पलायन!
झारखंड से हाथियों का पलायन भी शुरू हुआ है. झारखंड के इलाके में दलमा, सारंडा और पलामू टाइगर रिजर्व का इलाके में सबसे बड़ा हाथियों का झुंड रहा करता था. झारखंड, ओडिशा सीमा पर मौजूद सारंडा के इलाके के हाथी ओडिशा के उत्तरी भाग से निकलकर छत्तीसगढ़ के रायपुर से होते हुए महाराष्ट्र के इलाके में चले गए. जबकि कुछ हाथियों की संख्या झारखंड-ओडिशा सीमा से निकालकर मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ के इलाके में दाखिल हो गए हैं.
झारखंड के दलमा के जंगली इलाकों के हाथी पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दक्षिणी भाग से होते हुए आंध्र प्रदेश तक चले गए हैं. झारखंड में 25 हजार 118 वर्ग किलोमीटर जंगल का इलाका है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हाथियों के प्रवास को मानव के द्वारा अतिक्रमण किया गया है और बुनियादी ढांचे के लिए नुकसान पहुंचाया गया है.
यह सच है कि झारखंड हाथियों की संख्या कम हुई है लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बंगाल के इलाके में कुछ संख्या बढ़ी भी है. झारखंड के मानव आबादी ही नहीं बल्कि वन्य जीव भी पलायन कर रहे हैं. इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाथी है. हाथियों का झुंड दलमा, सारंडा से निकलकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के इलाकों में भी दाखिल हुआ है. माइनिंग एवं अन्य कारणों से हाथियों के प्रवास को बड़ा नुकसान हुआ है. 2005 के बाद से हाथियों के प्रवास को नुकसान पहुंचाने की कोशिश शुरू हुई थी अब इसका रिजल्ट सामने आ रहा है. हाथियों के परिवार को लेकर जरूरी कदम उठाने की जरूरत है. सर्वे रिपोर्ट के अनुसार हाथियों का परिवार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है उनके रहने की जगह काम हो गई है. झारखंड में हाथियों का सेंट्रल इंडियन पापुलेशन का एक भाग है, यहां मयूरभंजी हाथी के अलावा पीटीआर के हाथी मौजूद हैं. पलामू टाइगर रिजर्व में हाथियों के लिए प्रवास अभी भी बेहतर है जिस कारण यहां के हाथी बाहर नहीं जा रहे है. -प्रोफेसर डीएस श्रीवास्तव, वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट.
झारखंड में सबसे अधिक हाथी पलामू टाइगर रिजर्व में, अलग प्रजाति के हैं हाथी!
प्रोजेक्ट एलिफेंट एवं वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑल इंडिया सिंक्रोनस एलीफेंट ऐस्टीमेशन 2025 रिपोर्ट जारी किया गया था. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड में हाथियों की संख्या 68 प्रतिशत कम हो गई है. पूरे झारखंड में सबसे अधिक अब हाथियों का झुंड पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में मौजूद है. हालांकि पलामू टाइगर रिजर्व के हाथियों के प्रजाति पर अलग से शोध चल रहा है और यह सबसे अलग है. पलामू टाइगर रिजर्व के हाथी अपने इलाके से निकाल कर बाहर नहीं जा रहे हैं और यह हिंसक भी नहीं है.
रिपोर्ट में झारखंड में हाथियों की संख्या 217 बताई गई है जो पहले से कम है. रिपोर्ट में जिक्र सभी बातों को अध्ययन करने की जरूरत है. हाथियों के प्रवास को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं और पहल की जा रही है. -प्रजेशकांत जेना, उपनिदेशक, पीटीआर.
जंगल से बाहर मनुष्य और हाथी की जाती है जान!
झारखंड में 2005 से 2014 के बीच हाथी और मनुष्य के संघर्ष में 576 लोगों की मौत हुई है. जबकि 2019 से 2024 के बीच 474 लोगों की मौतें हुई है. झारखंड में प्रतिवर्ष 80 के करीब लोगों की मौत हाथी और मनुष्य के संघर्ष के बीच होती है. राज्य के रांची, हजारीबाग, रामगढ़, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, सरायकेला-खरसावां, लातेहार और गढ़वा के इलाके में होती है. सर्वे रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 89.2 प्रतिशत मौत जंगल के बाहरी इलाके में संघर्ष के दौरान होती है. 2005 से 2017 के बीच पूरे झारखंड में 30 हाथियों की मौत हुई है. जिसमें से बिजली का करंट, रेलवे, शिकार और अन्य कारण शामिल रहे हैं.
लोगों को हाथी दिखना हुए हैं कम!
झारखंड में लोगों को हाथी दिखना कम हुए है लेकिन कई इलाकों में संघर्ष बढ़ा है. झारखंड के रांची, हजारीबाग और गढ़वा के इलाकों में सबसे अधिक हाथी का संघर्ष बढ़ा है. कई इलाकों में पर्यटकों को अब हाथी देखने को नहीं मिलता है. लातेहार के नीरज सिन्हा ने बताया कि पहले हाथी आसानी से दिख जाते थे लेकिन अब नहीं दिख रहे है. पलामू के अभिषेक सिंह ने बताया कि हाथी का प्रवास प्रभावित हुआ है और जंगल को भी नुकसान हुआ है. जंगल के संरक्षण को लेकर अब मॉनिटरिंग नहीं हो रही है.
