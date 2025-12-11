संदिग्ध टेरर फंडिंग के सिलसिले में ईडी, ATS की जॉइंट रेड, ठाणे में कई घरों की तलाशी
संदिग्ध टेरर फंडिंग, ED और एटीएस ठाणे में छापेमारी की है. कई संदिग्धों के घरों की तलाशी ली गई.
Published : December 11, 2025 at 5:33 PM IST
मुंबई: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) और महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने गुरुवार को ठाणे जिले के पडघा में संदिग्ध टेरर फंडिंग के सिलसिले में जॉइंट रेड की.
एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार सुबह से ही भिवंडी इलाके के पडघा में रेड चल रही थी. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई पडघा के बोरीवली गांव में ATS द्वारा पहले किए गए कुछ ऑपरेशन के आधार पर की गई थी.
अधिकारी ने बताया कि कई संदिग्धों के घरों की तलाशी ली जा रही है, और ईडी संदिग्ध पैसे के लेन-देन के बारे में पूछताछ कर रहा है. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि ATS फेडरल एजेंसी के अधिकारियों की मदद कर रहा है.
इस साल जून में, ATS ने ठाणे ग्रामीण पुलिस के साथ मिलकर पडघा के बोरीवली में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ़ इंडिया (SIMI) के पूर्व पदाधिकारी साकिब नाचन और बैन संगठन के दूसरे संदिग्ध सदस्यों और समर्थकों समेत 22 लोगों के घरों पर बड़ी तलाशी ली.
अधिकारी ने बताया कि एटीएस ने 19 मोबाइल फोन और कट्टरपंथ के बारे में आपत्तिजनक चीजें और डॉक्यूमेंट जब्त किए थे. दो साल पहले, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने भी कुछ आतंकी गतिविधियों के सिलसिले में पडघा में छापे मारे थे. साकिब नाचन, जिसे NIA ने पडघा से गिरफ़्तार किया था, की इस साल जून में दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई.
ये भी पढ़ें: अरुणाचल प्रदेश में बड़ा हादसा, मजदूरों को लेकर जा रहा ट्रक खाई में गिरा, 14 की मौत, एक गंभीर