जानिए 25 सालों में उत्तराखंड की फाइनेंशियल जर्नी, किन इलाकों में लगे तरक्की को पंख और कहां थमा विकास का पहिया

इन 25 सालों में उत्तराखंड के फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स काफी बढ़े, लेकिन पहाड़ और मैदान के बीच विकास ने खाई खींची है.

FINANCIAL JOURNEY OF UTTARAKHAND
उत्तराखंड की वित्तीय यात्रा (फोटो- ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 9, 2025 at 7:42 AM IST

10 Min Read
धीरज सजवाण

देहरादून: इन दिनों उत्तराखंड में राज्य गठन के 25 सालों के सफर की चर्चाएं हो रही है. इस 25 सालों में उत्तराखंड ने कितना लंबा सफर तय किया, यह कई मायनों तक इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी परिलक्षित किया जा सकता है. राज्य गठन के समय उत्तराखंड को विरासत में कई हजार करोड़ का कर्ज मिला. विधानसभा के रूप में एक विकास भवन के सभागार में पहली बार विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया.

वहीं, तिरपाल में हुए इस पहले सत्र ने उत्तराखंडियों के आंखों को कई सपनों से भर दिया था, लेकिन 13 जिलों की प्रशासनिक इकाइयों के साथ इन 25 सालों में उत्तराखंड ने अपनी वित्तीय यात्रा (Financial Journey) किस तरह से तय की और आज किस मुकाम पर उत्तराखंड की आर्थिकी, इन आंकड़ों को विस्तार से समझते हैं.

राज्य गठन के समय उत्तराखंड के बजट से ज्यादा था कर्ज: साल 2000 में 9 नवंबर के दिन जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, तब उत्तराखंड वाले हिस्से में राज्य चलाने को लेकर किसी भी तरह की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी. अस्थायी तौर पर ही देहरादून में मौजूद रिस्पना नदी के किनारे विकास भवन के सभागार में पहले विधानसभा सत्र आयोजित किया गया.

कैसी रही उत्तराखंड की फाइनेंशियल जर्नी (वीडियो- ETV Bharat)

अतिरिक्त जगह के लिए टेंट लगाया गया और इस तरह से तिरपाल लगाकर पहले विधानसभा का आयोजन किया गया. आज 25 सालों बाद भले ही गैरसैंण विधानसभा की दिशा में कुछ कदम जरूर बढ़े हैं, लेकिन इन्हें भी स्थायी तौर पर नहीं कहा जा सकता है. साल 2000 में राज्य गठन के बाद 2001 में हुई जनगणना के मुताबिक, उत्तराखंड की जनसंख्या 84 लाख थी.

वहीं, राज्य गठन के समय उत्तराखंड को 4000 करोड़ का कर्ज विरासत में मिला. साथ ही उस समय यदि प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो राज्य गठन के समय यह मात्र 15 हजार थी. वहीं, अगर बजट की बात की जाए तो साल 2000 में उत्तराखंड राज्य गठन के बाद 2001 में उत्तराखंड का पहला बजट 2,300 करोड़ का रखा गया था.

FINANCIAL JOURNEY OF UTTARAKHAND
पहाड़ और मैदान जिलों में प्रति व्यक्ति आय की स्थिति (फोटो- ETV Bharat GFX)

25 सालों में राज्य के आर्थिकी में बड़ा उछाल: आज अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो जो शुरुआती वित्तीय सांख्यिकी (Financial Statistics) राज्य गठन के समय थे, वो आज कई गुना बढ़ चुके हैं. बात अगर सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की करें तो राज्य गठन के समय जहां उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 15 हजार थी तो वहीं अब 17 गुना बढ़कर प्रति व्यक्ति आय 2 लाख 74 हजार रुपए हो चुकी है.

राज्य की जीडीपी में अगर बदलाव देखा जाए तो जब उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था तो उसने राज्य की जीडीपी 14,501 करोड़ थी, जो कि आज 24 गुना बढ़कर 4 लाख 29 हजार करोड़ के आसपास हो चुकी है. साल 2000 में राज्य गठन के बाद 23 करोड़ के वार्षिक बजट से शुरू हुई उत्तराखंड की जर्नी आज तकरीबन 1 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है.

Uttarakhand debt situation
उत्तराखंड पर कर्ज की स्थिति (फोटो- ETV Bharat GFX)

80 हजार करोड़ रुपए पहुंच गया कर्ज: हालांकि, साल दर साल बढ़ते कर्ज के रूप में इसका एक डार्क पहलू भी है. क्योंकि, जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था तो उस समय विरासत में मिली 4,000 करोड़ रुपए की उधारी आज 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है. जो साल दर साल बढ़ रहा है.

पहाड़ों पर हांफा तो मैदान में तेज भागा विकास: इन 25 सालों में उत्तराखंड की फाइनेंशियल जर्नी ओवरऑल भले ही आंकड़ों में काफी बेहतर दिखे, लेकिन अगर इसे बारीकी और राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो प्रदेश की फाइनेंशियल जर्नी पहाड़ में पहाड़ जैसी ही रही है. यानी तरक्की मैदानी इलाकों में तो तेज भागा है, लेकिन पहाड़ों पर वही तरक्की हांफती नजर आई है.

उत्तराखंड का ओवरऑल प्रति व्यक्ति आय जहां 2,74,000 है तो वहीं मैदान के चार जिलों में प्रति व्यक्ति आय अधिकतम देखी गई है. जबकि, पहाड़ी जिलों की अगर बात की जाए तो कई जगह पर प्रति व्यक्ति आय 1 लाख से नीचे रही है. प्रति व्यक्ति आय का यह बड़ा अंतर पहाड़ और मैदान में हुए विकास के बीच में स्पष्ट तौर पर लकीर खींचता है.

मैदान के चार जिलों में अधिकतम प्रति व्यक्ति आय-

  • हरिद्वार - 3.62 लाख
  • उधम सिंह नगर - 2.69 लाख
  • देहरादून - 2.35 लाख
  • नैनीताल- 1.90 लाख

पहाड़ी जिलों में प्रति व्यक्ति आय-

  • चमोली - 1.27 लाख
  • चंपावत - 1.16 लाख
  • अल्मोड़ा- 1 लाख
  • टिहरी गढ़वाल - 1 लाख
  • पौड़ी गढ़वाल - 1 लाख
  • उत्तरकाशी - 1 लाख
  • बागेश्वर - 98 हजार
  • रुद्रप्रयाग- 93 हजार

इस तरह से इन आंकड़ों को अगर देखा जाए तो पहाड़ों में प्रति व्यक्ति आय केवल दो जिले चमोली और चंपावत को छोड़कर सभी जगह एक लाख से नीचे है. सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला रुद्रप्रयाग है. जहां पर प्रति व्यक्ति आय मात्र 93 हजार है. इसके बाद बागेश्वर जिला शामिल है.

पहाड़ और मैदान में विकास बना रहा है खाई: वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत बताते हैं कि इन 25 सालों को अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो आर्थिक की दृष्टि से उत्तराखंड ने अच्छी खासी तरक्की की है. उन्होंने कहा कि शुरुआती सालों में उत्तराखंड का बजट 45,000 करोड़ से शुरू हुआ था, जो कि आज 1 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है. इसके अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश का इकोनॉमी सेक्टर इन 25 सालों में काफी बड़ा हुआ है.

उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 24 गुना तक बढ़ गया है. प्रति व्यक्ति आय राज्य गठन से लेकर अब तक तकरीबन 17 गुना बढ़ गया है, लेकिन इन आंकड़ों को अगर और छान कर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय का जो अंतर है, पहाड़ों से मैदान में साफ तौर पर देखने को मिलता है.

"आज ये देखने की जरूरत है कि क्या यह विकास समान रूप से पूरे राज्य को आगे लेकर जा रहा है? स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि पहाड़ों पर प्रति व्यक्ति आय पीछे छूट रही है. मैदान पर आगे जा रही है. इन 25 सालों में जनसंख्या तो बढ़ी है, लेकिन वो किसी खास इलाके में बढ़ी है. इसी वजह से वहां पर बजट भी बढ़ेगा और इस तरह की असमानता देखने को मिलेगी."- जय सिंह रावत, वरिष्ठ पत्रकार

पहाड़ों पर विकास की रफ्तार धीमी: वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत बताते हैं कि 25 साल बाद राज्य के फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स के यहां आंकड़े किसी राजनीतिक भाषण से बिल्कुल अलग स्पष्ट तौर पर दिख रहे हैं कि राज्य में विकास किस दिशा में जा रहा है. पहाड़ी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय का कम होना, मैदानी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना और इन दोनों क्षेत्रों में एक बड़ा अंतर होना, सरकार को भी ये परिलक्षित करता है कि उन्हें अपनी योजनाओं और विजन को किस तरह से बदलने की जरूरत है.

"कई बार इस तरह की चीज हमें ग्राउंड पर भी देखने को मिलती है. जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं से दूर पहाड़ी क्षेत्रों में कई तरह की ऐसी समस्याएं आए दिन देखने को मिलती है. अपने बचाव के लिए राजनीतिक लोग इसे किसी भी तरह का चोला बना सकते हैं, लेकिन इन आंकड़ों से किनारा नहीं किया जा सकता है."- जय सिंह रावत, वरिष्ठ पत्रकार

वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत ने रोड मैप बनाने को लेकर सरकार को अपना सुझाव भी दिया है. ताकि, पहाड़ और मैदान के बीच जो विकास की खाई है, उसे संतुलित किया जा सके.

"सरकार को इन 25 सालों में अपनी इस तरक्की का जश्न मनाने से ज्यादा, जो भिन्नता और एक तरफा दौड़ दिखाई दे रही है, उसे संतुलित करने की जरूरत है. आगे किस तरह से अपना रोड मैप बनाना है, इस पर विचार करने की जरूरत है."- जय सिंह रावत, वरिष्ठ पत्रकार

अवस्थापना विकास अंधाधुंध, अमलीजामा पहनाने में फेल: आर्थिक मामलों की जानकार प्रोफेसर हरिश्चंद्र पुरोहित कहते हैं कि इन 25 सालों में अगर देखा जाए तो प्रदेश ने अवस्था अपना विकास में बड़ी तरक्की की है. यानी की खूब बड़े-बड़े निर्माण कार्य हुए हैं. उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो साल 2001 में जब राज्य बना था, उस समय प्रदेश में केवल मात्र एक जौलीग्रांट मेडिकल कॉलेज था. जो कि अब बढ़कर पूरे प्रदेश भर में देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, अल्मोड़ा और श्रीनगर 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं. प्रदेश की अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी भी बन चुकी है.

वहीं, इसके अलावा अगर शिक्षण क्षेत्र की बात की जाए तो राज्य गठन के समय प्रदेश में केवल 3 विश्वविद्यालय थे, जो कि गढ़वाल, कुमाऊं और पंतनगर विश्वविद्यालय थे. राज्य गठन के बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई नए विश्वविद्यालय उत्तराखंड में खोले गए. जिसमें से गढ़वाल विश्वविद्यालय को अब केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया गया है.

इसके अलावा प्रदेश में आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, संस्कृत विश्वविद्यालय, टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अलावा और भी कई आईटीआई, वूमेन इंस्टीट्यूट और कृषि विश्वविद्यालय की दिशा में भी काम किया जा रहा है. हालांकि, यदि प्रदेश में इन 25 सालों में किए गए अवस्थापना विकास के दूसरे पहलू एग्जीक्यूशन की बात की जाए तो अमलीजामा पहनाने में कहीं न कहीं सरकार उतनी कारगर साबित नहीं हुई है, जितना होना चाहिए था. कई मामलों में सरकार अब तक पॉलिसी बनाने में भी सफल नहीं हो पाई है.

