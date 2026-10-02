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खनिज सेस पर झारखंड सरकार का बड़ा दांव, MMDR संशोधन को दरकिनार कर वसूली जारी रखने की तैयारी? क्या बोले वित्त मंत्री

झारखंड सरकार MMDR संशोधन को दरकिनार कर खनिज सेस वसूली जारी रख सकती है? इसे लेकर वित्त मंत्री ने प्रतिक्रिया दी. रिपोर्ट-राजेश कुमार सिंह.

Finance Minister Radhakrishna Kishore
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 2, 2026 at 11:14 AM IST

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रांची : झारखंड में खनिजों पर सेस की वसूली को लेकर राज्य सरकार और केंद्र के बीच टकराव और बढ़ने के संकेत हैं. जानकारी के मुताबिक, राज्य की राजस्व संवर्धन समिति ने केंद्र के नए MMDR संशोधन के बावजूद खनिजों पर सेस की वसूली जारी रखने के फैसले पर मुहर लगाई है.

जानकारी के मुताबिक, वित्त सचिव की अध्यक्षता में मंगलवार को राजस्व संवर्धन समिति की बैठक हुई थी, जिसमें खान, नगर विकास, परिवहन, पथ निर्माण और भू राजस्व विभाग में राजस्व बढ़ाने से जुड़े मसलों पर चर्चा हुई थी. इसमें बकाया परिवहन टैक्स की वसूली के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने और दूसरे राज्य से लघु खनिज लदे गाड़ियों के झारखंड में प्रवेश पर शुल्क वसूली पर भी मंथन हुआ था.

Finance Minister Radhakrishna Kishore
झारखंड में माइनिंग (Etv Bharat)

समिति ने ऐसा फैसला लिया है तो स्वागत योग्य - वित्त मंत्री

हालांकि, ETV Bharat से फोन पर बातचीत में झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि उन्हें राजस्व संवर्धन समिति के इस फैसले की आधिकारिक जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर समिति ने MMDR एक्ट में किए गए संशोधन को दरकिनार करते हुए खनिजों पर सेस की वसूली जारी रखने का निर्णय लिया है, तो यह स्वागत योग्य कदम है. उन्होंने फिर दोहराया कि इस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी. इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारी चल रही है.

केंद्र के संशोधन पर वित्त मंत्री ने उठाए सवाल

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार पर मनमाने तरीके से कानून में बदलाव करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने राज्यों के खनिज अधिकारों पर सेस लगाने के अधिकार को मान्यता दी थी. जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय संविधान पीठ के बहुमत ने भी राज्यों के खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने की शक्ति को मान्यता दी थी.

Finance Minister Radhakrishna Kishore
झारखंड में माइनिंग (Etv Bharat)

मंत्री के मुताबिक, केंद्र सरकार ने इसके बाद MMDR कानून में संशोधन कर राज्यों की खनिजों पर सेस लगाने की शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया है. उनका कहना है कि संशोधन में 'खनिज युक्त भूमि' से जुड़े प्रावधानों को शामिल किया गया है, जबकि भूमि पर राज्य का अधिकार होता है.

Finance Minister Radhakrishna Kishore
झारखंड में माइनिंग (Etv Bharat)

बता दें कि एमएमडीआर एक्ट में संशोधन के बाद 13 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस पर विचार करने का आग्रह किया था. उन्होंने इकोनामिक सर्वे 2025-26 का हवाला देते हुए कहा था कि खनन से मिलने वाला राजस्व 2024-25 में राज्य के अपने गैर कर राजस्व का करीब 84.9% था. उसी सर्वे में Mineral Bearing Land Cess से करीब 11,000 करोड़ रुपये सालाना राजस्व मिलने का अनुमान जताया गया था. वहीं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस संशोधन से झारखंड को करीब 14,000 करोड़ सालाना राजस्व नुकसान होने का अनुमान जताया था.

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