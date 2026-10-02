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खनिज सेस पर झारखंड सरकार का बड़ा दांव, MMDR संशोधन को दरकिनार कर वसूली जारी रखने की तैयारी? क्या बोले वित्त मंत्री

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ( Etv Bharat )

रांची : झारखंड में खनिजों पर सेस की वसूली को लेकर राज्य सरकार और केंद्र के बीच टकराव और बढ़ने के संकेत हैं. जानकारी के मुताबिक, राज्य की राजस्व संवर्धन समिति ने केंद्र के नए MMDR संशोधन के बावजूद खनिजों पर सेस की वसूली जारी रखने के फैसले पर मुहर लगाई है.