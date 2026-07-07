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बूढ़ापहाड़ को लेकर वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ के सीएम से की मुलाकात, रोड के लिए मांगा अनापत्ति प्रमाण पत्र

झारखंड के वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ के सीएम के साथ मुलाकात की.

Finance Minister Radhakrishna Kishore met CM of Chhattisgarh regarding Budhapahar of Jharkhand
झारखंड के वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ के सीएम के साथ मुलाकात की. (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 7, 2026 at 8:05 PM IST

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पलामूः झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बूढापहाड़ को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात की है. इस मुलाकात के दौरान मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बूढ़ापहाड़ के इलाके में रोड बनाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा है.

दरअसल, बूढ़ापहाड़ झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर मौजूद है. माओवादियों के ट्रेनिंग सेंटर के रूप में देशभर में चर्चित बूढ़ापहाड़ के इलाके में विकास कार्य को लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर लगातार आवाज उठाते रहे हैं. मंत्री खुद बूढ़ापहाड़ का दौरा कर चुके हैं और स्थानीय ग्रामीणों से उनकी समस्या को भी सुना.

बूढ़ापहाड़ की चोटी तक जाने के लिए छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के पुनदाग से होकर जाना पड़ता है. छत्तीसगढ़ के पुनदाग से बूढापहाड़ के ऊपर मौजूद झालूडेरा की दूरी 2.7 किलोमीटर है. यह पूरा इलाका छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है. झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखे पत्र में कहा है कि इस सड़क का निर्माण झारखंड सरकार करवाएगी लेकिन स्वामित्व छत्तीसगढ़ सरकार के पास रहेगा.

Finance Minister Radhakrishna Kishore met CM of Chhattisgarh regarding Budhapahar of Jharkhand
झारखंड के मंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ के सीएम को लिखे पत्र की कॉपी (ETV Bharat)

2.7 किलोमीटर सड़क के लिए छत्तीसगढ़ सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र दे. इस पत्र में वित्त मंत्री ने कहा है कि बूढ़ापहाड़ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है. उग्रवादियों के दहशत के कारण 10 गांव का सामाजिक आर्थिक रूप से बुरी तरह पीछे गए है. झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के नेतृत्व में उग्रवाद पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सका है. इस क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए पुलिस पिकेट भी स्थापित है. इलाके में आदिम जनजाति, दलित एवं पिछड़े वर्ग के लोग निवास करते हैं.

झारखंड सरकार लोगों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आवागम की सुविधा और विकास के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है. पुनदाग से बूढ़ापहाड़ के बीच कम्युनिकेशन सही नहीं होने के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में परेशानी हो रही है. पुलिस जवानों को भी उपर नीचे आने-जाने में परेशानी हो रही है और सुरक्षा के लिए यह खतरा भी है.

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