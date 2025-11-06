ETV Bharat / bharat

निर्मला सीतारमण का असम दौरा कल, 9 तारीख को राजनाथ का आगमन, मुख्यमंत्री ने दी जानकारी

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को घोषणा की कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्रमश 7-8 और 9 नवंबर को असम का दौरा करेंगे. उन्होंने पुष्टि की कि केंद्रीय वित्त मंत्री 7 नवंबर को गुवाहाटी पहुंचेंगे और जगीरोड में नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे. अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल (7 नवंबर) को आएंगी. वह जगीरोड स्थित नए सेमीकंडक्टर प्लांट का निरीक्षण करेंगी. वह एक नए भूमि-जल टर्मिनल का उद्घाटन करेंगी. इसके अलावा वह गुवाहाटी में एक रिवरफ्रंट गार्डन का भी उद्घाटन करेंगी.

स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगी वित्त मंत्री

असम के मुख्यमंत्री ने कहा,"8 नवंबर को वह एक ग्रीनफील्ड यूनिवर्सिटी - कनकलता बरुआ स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगी." उन्होंने आगे कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 नवंबर को गुवाहाटी का दौरा करेंगे और गुवाहाटी के लाचित घाट पर भारतीय वायु सेना द्वारा आयोजित एयरो शो में भाग लेंगे.

मुख्यमंत्री सरमा ने मीडिया से कहा, "रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौ नवंबर को आएंगे और वह भारतीय वायु सेना द्वारा आयोजित एयरो शो देखेंगे." सरमा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले महीनों में राज्य का दौरा करेंगे और विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

असम में कई राष्ट्रीय नेताओं का आगमन

उन्होंने कहा, "अगले एक-दो महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम आएंगे. अगले 45 दिनों में असम में कई राष्ट्रीय नेताओं का आगमन होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ आएंगे."