निर्मला सीतारमण का असम दौरा कल, 9 तारीख को राजनाथ का आगमन, मुख्यमंत्री ने दी जानकारी
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि अगले 45 दिनों में असम में कई राष्ट्रीय नेताओं का आगमन होगा.
Published : November 6, 2025 at 1:09 PM IST
गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को घोषणा की कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्रमश 7-8 और 9 नवंबर को असम का दौरा करेंगे. उन्होंने पुष्टि की कि केंद्रीय वित्त मंत्री 7 नवंबर को गुवाहाटी पहुंचेंगे और जगीरोड में नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे. अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल (7 नवंबर) को आएंगी. वह जगीरोड स्थित नए सेमीकंडक्टर प्लांट का निरीक्षण करेंगी. वह एक नए भूमि-जल टर्मिनल का उद्घाटन करेंगी. इसके अलावा वह गुवाहाटी में एक रिवरफ्रंट गार्डन का भी उद्घाटन करेंगी.
स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगी वित्त मंत्री
असम के मुख्यमंत्री ने कहा,"8 नवंबर को वह एक ग्रीनफील्ड यूनिवर्सिटी - कनकलता बरुआ स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगी." उन्होंने आगे कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 नवंबर को गुवाहाटी का दौरा करेंगे और गुवाहाटी के लाचित घाट पर भारतीय वायु सेना द्वारा आयोजित एयरो शो में भाग लेंगे.
मुख्यमंत्री सरमा ने मीडिया से कहा, "रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौ नवंबर को आएंगे और वह भारतीय वायु सेना द्वारा आयोजित एयरो शो देखेंगे." सरमा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले महीनों में राज्य का दौरा करेंगे और विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.
असम में कई राष्ट्रीय नेताओं का आगमन
उन्होंने कहा, "अगले एक-दो महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम आएंगे. अगले 45 दिनों में असम में कई राष्ट्रीय नेताओं का आगमन होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ आएंगे."
मुख्यमंत्री ने बताया गुवाहाटी में वह हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे. डिब्रूगढ़ में, वह एक नए उर्वरक परिसर की आधारशिला रखेंगे, जिसका निर्माण असम सरकार और केंद्र सरकार संयुक्त रूप से करेंगे. इसके बाद, वह ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ने वाले पुल का उद्घाटन करने के लिए फिर से गुवाहाटी आएंगे."
पार्टी बैठक को संबोधित करेंगे अमित शाह
गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर बोलते हुए उन्होंने कहा, "केंद्रीय गृह मंत्री आएंगे और एक पार्टी बैठक को संबोधित करने के साथ-साथ असम सरकार द्वारा पूरी की गई दो महत्वाकांक्षी परियोजनाओं, ज्योति प्रसाद अग्रवाल और बिष्णु प्रसाद राभा की स्मृति में निर्मित 5000 दर्शकों की क्षमता वाले सभागार का उद्घाटन भी करेंगे.
असम के मुख्यमंत्री ने कहा, "वह महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की जन्मभूमि में एक नई परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे. वह एक पार्टी बैठक को भी संबोधित करेंगे. इसलिए दिसंबर और जनवरी में हमें कई दौरे देखने को मिलेंगे जो असम राज्य के विकास के एक नए युग की शुरुआत करेंगे."
