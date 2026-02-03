वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने पेश किया बिहार का बजट, जानें बड़ी बातें
बिहार का बजट पेश हो गया है. वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बजट पेश किया. जानें मुख्य बातें
Published : February 3, 2026 at 2:45 PM IST
पटना: वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार का बजट 2026-27 पेश किया. उन्होंने कहा कि हमारे बजट में पांच चीजों पर फोकस है, वह है इमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान. उन्होंने बिहार के विकास के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद किया.
बिहार बजट 2026 पेश: वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि 1 करोड़ 56 लाख से अधिक महिला सदस्यों को 10-10 हजार दिया गया है और 2-2 लाख देने की योजना है. उद्योग में 50 लाख करोड़ का निजी निवेश की योजना है. हर क्षेत्र में विकास हो रहा है. सबका सम्मान जीवन आसान के तहत वृद्धजनों को स्वास्थ्य संबंधित सुविधा घर पर ही उपलब्ध कराया जाएगा. 14.9 प्रतिशत की दर से बिहार का विकास दर बढ़ेगा.
3.47 हजार करोड़ से अधिक का बजट: बिहार का बजट 3.47 लाख करोड़ से अधिक का है. सदन में बजट भाषण पढ़ते हुए वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना है. इस बार का कुल बजट 3.34 लाख करोड़ से अधिक का है, जो बिहार के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है. इस बार का बजट 2025-26 की तुलना में लगभग 9.8 प्रतिशत अधिक है.
राज्य की जीडीपी में सकारात्मक वृद्धि का अनुमान है, जिसका लक्ष्य बिहार को विकसित राज्य की ओर ले जाना है. वित्त मंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है. उन्होंने बजट भाषण में कहा कि सात निश्चय 3 योजना के तहत लगभग 94 लाख गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख सहायता प्रदान की जाएगी. शहरी विकास और शहरी गरीबों पर भी सरकार का फोकस है.
किसानो पर ध्यान: वित्त मंत्री ने चौथे कृषि रोड मैप के तहत किसानों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है. कृषि उत्पादनस सिंचाई, भंडारण और विपणन सुविधाओं को बेहतर करने की योजना लाई जाएगी, जिससे किसानों की आय में इजाफा होगा.
