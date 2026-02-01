हिमाचल की उम्मीदों पर फिरा पानी, फाइनेंस कमीशन ने राज्यों के लिए नहीं की आरडीजी की सिफारिश
16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को सदन ने मंजूर कर लिया है, लेकिन इस रिपोर्ट में हिमाचल के लिए अच्छी खबर नहीं है.
शिमला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय से ये आग्रह किया था कि राज्य की विकट आर्थिक स्थितियों को देखते हुए हिमाचल को सालाना दस हजार करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान यानी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलनी चाहिए. अब सोलहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट को सदन ने मंजूर कर लिया है, लेकिन इस रिपोर्ट में हिमाचल के लिए अच्छी खबर नहीं है. वैसे तो देश के अन्य राज्यों के लिए भी खबर अच्छी नहीं है, लेकिन हिमाचल जैसे आर्थिक संकट में फंसे प्रदेश के लिए हालत खराब होंगे.
दरअसल, सोलहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदान यानी आरडीजी की सिफारिश नहीं की है. रिपोर्ट में दर्ज है-आयोग ने राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश नहीं की है. आयोग ने किसी भी क्षेत्र विशिष्ट या राज्य विशिष्ट (स्टेट स्पेसिफिक) अनुदान की भी सिफारिश नहीं की है. आयोग का प्रेक्षण है कि सामान्य तौर पर राज्य वित्त व विशेष तौर पर टैक्स रेवेन्यू यानी कर राजस्व, प्रतिबद्ध व्यय (कमिटिड एक्सपेंडिचर) और विवेकाधीन व्यय यह दर्शाते हैं कि राजस्व में वृद्धि करने और व्यय को युक्तिसंगत बनाने के समुचित अवसर हैं.
हिमाचल सरकार के पूर्व वित्त सचिव केआर भारती के अनुसार आरडीजी तो मिलनी चाहिए थी, लेकिन विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही ये पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ है. ये भी संभव है कि वित्त आयोग ने राज्यों के लिए अलग से कोई अन्य व्यवस्था की हो. उनका कहना है कि टैक्स शेयर को सांझा करने को लेकर होरिजोंटल डिवोल्यूशन कम से कम एक फीसदी बढऩी चाहिए थी. ये कर हस्तांतरण व्यवस्था कही जाती है. इस रिपोर्ट में कर हस्तांतरण व्यवस्था में डिवोल्यूशन 41 फीसदी है. इसका अर्थ है कि राज्यों व केंद्र में टैक्स शेयर 41-59 की रेशो में होगा. यानी राज्यों को 41 फीसदी हिस्सा मिलेगा. यदि ये एक फीसदी यानी 42 भी होता तो हिमाचल के लिए कुछ हजार करोड़ रुपए का लाभ हो जाता.
क्या है अब आरडीजी व्यवस्था की सिफारिश?
वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार ग्रामीण स्थानीय निकायों यानी आरएलबी के लिए अनुदान को मूल व निष्पादन घटकों में वर्गीकृत किया जाए. वहीं, शहरी स्थानीय निकायों यानी यूएलबी के लिए अनुदान को मूल, निष्पादन, विशेष अवसंरचना और शहरीकरण प्रीमियम घटकों में वर्गीकृत किया जाए. मूल व निष्पादन घटकों के लिए सकल राष्ट्रीय अनुदान आवंटन को कुल मिलाकर आरएलबी व यूएलबी के बीच 60-40 की रेशो में विभाजित किया जाए. साथ ही आयोग की सिफारिश है कि आरएलबी व यूएलबी दोनों के लिए मूल व निष्पादन घटकों के बीच विभाजन के लिए 80-20 का अनुपात हो.
क्या बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू?
वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि हिमाचल सहित छोटे पहाड़ी राज्यों के साथ केंद्र सरकार ने बड़ा भेदभाव किया है. वित्त आयोग ने हिमाचल सहित अन्य राज्यों को आरडीजी की सिफारिश नहीं की है. इससे हिमाचल को 40 हजार करोड़ का नुकसान होगा. यह ग्रांट बंद होने से हिमाचल सहित अन्य छोटे राज्यों के लिए विकट परिस्थिति बन गई है. सीएम ने कहा कि 15वें वित्तायोग से हिमाचल को 35 से 40 हजार करोड़ की आरडीजी मिली थी.
