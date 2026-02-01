ETV Bharat / bharat

हिमाचल की उम्मीदों पर फिरा पानी, फाइनेंस कमीशन ने राज्यों के लिए नहीं की आरडीजी की सिफारिश

शिमला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय से ये आग्रह किया था कि राज्य की विकट आर्थिक स्थितियों को देखते हुए हिमाचल को सालाना दस हजार करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान यानी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलनी चाहिए. अब सोलहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट को सदन ने मंजूर कर लिया है, लेकिन इस रिपोर्ट में हिमाचल के लिए अच्छी खबर नहीं है. वैसे तो देश के अन्य राज्यों के लिए भी खबर अच्छी नहीं है, लेकिन हिमाचल जैसे आर्थिक संकट में फंसे प्रदेश के लिए हालत खराब होंगे.

दरअसल, सोलहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदान यानी आरडीजी की सिफारिश नहीं की है. रिपोर्ट में दर्ज है-आयोग ने राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश नहीं की है. आयोग ने किसी भी क्षेत्र विशिष्ट या राज्य विशिष्ट (स्टेट स्पेसिफिक) अनुदान की भी सिफारिश नहीं की है. आयोग का प्रेक्षण है कि सामान्य तौर पर राज्य वित्त व विशेष तौर पर टैक्स रेवेन्यू यानी कर राजस्व, प्रतिबद्ध व्यय (कमिटिड एक्सपेंडिचर) और विवेकाधीन व्यय यह दर्शाते हैं कि राजस्व में वृद्धि करने और व्यय को युक्तिसंगत बनाने के समुचित अवसर हैं.

हिमाचल सरकार के पूर्व वित्त सचिव केआर भारती के अनुसार आरडीजी तो मिलनी चाहिए थी, लेकिन विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही ये पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ है. ये भी संभव है कि वित्त आयोग ने राज्यों के लिए अलग से कोई अन्य व्यवस्था की हो. उनका कहना है कि टैक्स शेयर को सांझा करने को लेकर होरिजोंटल डिवोल्यूशन कम से कम एक फीसदी बढऩी चाहिए थी. ये कर हस्तांतरण व्यवस्था कही जाती है. इस रिपोर्ट में कर हस्तांतरण व्यवस्था में डिवोल्यूशन 41 फीसदी है. इसका अर्थ है कि राज्यों व केंद्र में टैक्स शेयर 41-59 की रेशो में होगा. यानी राज्यों को 41 फीसदी हिस्सा मिलेगा. यदि ये एक फीसदी यानी 42 भी होता तो हिमाचल के लिए कुछ हजार करोड़ रुपए का लाभ हो जाता.

क्या है अब आरडीजी व्यवस्था की सिफारिश?