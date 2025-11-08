बिहार चुनाव के पहले चरण में 65.08% वोटिंग, चुनाव आयोग के नये आंकड़े
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में बंपर वोटिंग हुई. चुनाव आयोग के मुताबिक, कुल 121 सीटों पर 65.08 प्रतिशत लोगों ने वोट डाला.
Published : November 8, 2025 at 8:51 AM IST|
Updated : November 8, 2025 at 10:44 AM IST
पटना : बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान का नया आंकड़ा सामने आया है. चुनाव आयोग के अनुसार पहले फेज में 18 जिलों की 121 सीटों पर कुल 65.08 फीसदी वोटिंग हुई, जो अब तक कि रिकॉर्ड वोटिंग है. आंकड़ों की माने तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सबसे ज्यादा 71.81 फीसदी वोटिंग हुई, जबकि पटना जिले में सबसे कम 59.02 फीसदी मत पड़े. यह बिहार के चुनावी इतिहास में अब तक का सबसे अधिक वोटिंग है.
बिहार चुनाव के पहले चरण में 65.08% वोटिंग : बिहार चुनाव आयोग द्वारा पत्र जारी कर कहा गया कि, ''बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में अंतिम मतदान 65.08% रहा. 6 नवंबर, 2025 को बिहार के 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान हुआ. 2020 के बिहार विधानसभा आम चुनाव में राज्य का औसत मतदान 57.29 प्रतिशत और 2024 के लोकसभा आम चुनाव में 56.28 प्रतिशत रहा."
''पहले फेज में सभी 121 विधानसभा सीटों पर किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई और रिपोलिंग की मांग भी नहीं कि गई.'' - बिहार चुनाव आयोग
छप्परफाड़ मतदान से गदगद सभी दल: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर औसतन 65.08% मतदान ने सभी राजनीतिक दलों को उत्साह से भर दिया है. 2020 के मुकाबले इस बढ़ोतरी ने हर खेमे में यही दावा तेज कर दिया कि जनता ने उन्हें ही भरपूर आशीर्वल दिया है.
मुजफ्फरपुर-सहरसा ने बनाया नया कीर्तिमान: चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों ने साफ कर दिया कि कई जिलों में वोटिंग ने पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए. मुजफ्फरपुर टॉप पर रहा जहां 71.41% मतदाताओं ने वोट डाले. इसके बाद समस्तीपुर 71.22%, बेगूसराय 69.58%, सहरसा 69.16% और मधेपुरा 69.03% ने भी 70% के करीब पहुंचकर सबको चौंकाया वैशाली 67.68%, खगड़िया 67.65% और गोपालगंज 66.58% भी पीछे नहीं रहे। इन सभी जिलों में 2020 से 10-12% तक का उछाल दर्ज किया गया.
The final voter turnout in the 1st phase of the Bihar Assembly Elections was 65.08%.— ANI (@ANI) November 8, 2025
On November 6, 2025, the first phase of voting was conducted on 121 assembly general constituencies across 18 districts of Bihar.
The state's average voter turnout in the 2020 Bihar Assembly… pic.twitter.com/6KwSUmXqci
दरभंगा-मुंगेर में भी जबरदस्त उछाल: जहां कुछ इलाकों में 60% के ऊपर मतदान हुआ, वहां भी पिछले चुनाव से भारी अंतर दिखा. दरभंगा और मुंगेर में 63.5-63.5%, सारण में 63.63% जबकि सिवान में 60.31% से ज्यादा वोटिंग हुई. इन क्षेत्रों में भी 8-10% की बढ़ोतरी ने साफ संकेत दे दिया कि मतदाता इस बार पूरी तरह जागरूक थे.
अब असली परीक्षा 14 नवंबर को: 65% से ऊपर का मतदान आमतौर पर सत्ता-विरोधी लहर का संकेत माना जाता है, लेकिन बिहार की जमीनी हकीकत हमेशा अलग रही है. अब 122 सीटों पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है. सभी पार्टियां अपने-अपने सर्वे बता रही हैं, लेकिन जनता ने किसे चुना इसका फैसला 14 नवंबर को होगा. तब तक सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि बिहार की जनता ने जिस जोश से वोट डाला है, उसने साफ कर दिया वो अपने हक के साथ है.
ये भी पढ़ें: बंपर वोटिंग के बावजूद पटना के शहरी इलाकों में कम मतदान, किसके लिए है खतरे की घंटी?
ये भी पढ़ें: बिहार में रिकॉर्डतोड़ वोटिंग के मायने, जानिए 1952 से 2020 तक कब पड़े थे सबसे ज्यादा वोट
ये भी पढ़ें: बिहार में बंपर वोटिंग से कांग्रेस उत्साहित, पवन खेड़ा बोले- 'बदलाव के लिए हुआ मतदान'
ये भी पढ़ें: बिहार के इस गांव में नहीं पड़ा एक भी वोट, फ्लाई ओवर के अंडरपास की मांग को लेकर अड़े ग्रामीण
ये भी पढ़ें: बिहार के भीमबांध में 20 साल बाद हुई वोटिंग, ग्रामीणों ने कहा- 'अब डर नहीं, खुशी है'