पश्चिम बंगाल में 28 फरवरी तक पब्लिश हो सकती है फाइनल वोटर लिस्ट, CEO का बयान
एसआईआर प्रक्रिया पर अपडेट देते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि करीब 1.39 करोड़ मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है.
Published : February 10, 2026 at 6:02 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में अंतिम मतदाता सूची 21 फरवरी से पहले प्रकाशित नहीं होगी. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि फाइनल वोटर लिस्ट इस महीने के आखिर तक जारी करने की कोशिश की जा रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान प्रभावित लोगों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की जांच की डेडलाइन 14 फरवरी से एक हफ्ते आगे बढ़ा दी थी, क्योंकि इस प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है.
यह प्रक्रिया मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (EROs) को सही फैसले लेने में मदद करने के लिए है.
अग्रवाल ने सोमवार को मीडिया को बताया, "फाइनल वोटर लिस्ट 21 फरवरी से पहले प्रकाशित नहीं होगी. हम इसे 28 फरवरी तक प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे."
एसआईआर प्रक्रिया पर अपडेट देते हुए उन्होंने कहा कि करीब 1.39 करोड़ मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है, जबकि करीब 1.06 करोड़ मामलों में दस्तावेज अपलोड कर दिए गए हैं. अग्रवाल ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने चुनाव से जुड़े कामों के लिए 8,505 ग्रुप-बी अधिकारियों के नाम दिए हैं.
उन्होंने सोमवार को कहा, "वे कल (मंगलवार) से अपने कार्य में लगेंगे. दो दिन की ट्रेनिंग के बाद, नए माइक्रो-ऑब्जर्वर को पांच से सात दिन में उनके लॉग-इन क्रेडेंशियल (आईडी और पासवर्ड) मिल जाएंगे."
शिकायत के निपटारे पर CEO ने कहा, "फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद, अगर किसी वोटर का नाम नहीं आता है, तो वे पांच दिनों के अंदर जिला चुनाव अधिकारी (DEO) के पास आवेदन कर सकते हैं. अगर DEO आवेदन का निपटारा नहीं करते हैं, तो वोटर अगले पांच दिनों के अंदर राज्य CEO ( मुख्य निर्वाचन अधिकारी) से संपर्क कर सकते हैं."
