ETV Bharat / bharat

आज झीरम घाटी हमले की अंतिम बहस, कल कोर्ट की समय समाप्ति के बाद 1 दिन के लिए टल गई थी बहस

झीरम घाटी हमले की सुनवाई बस्तर स्थित NIA के विशेष कोर्ट में चल रही है.

JHIRAM GHATI ATTACK
आज झीरम घाटी हमले की अंतिम बहस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 11, 2026 at 7:34 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जगदलपुर: बस्तर के बहुचर्चित झीरम घाटी माओवादी हमले की सोमवार को होने वाली अंतिम सुनवाई 1 दिन के लिए टल गई. अब अंतिम सुनवाई कोर्ट में आज होगी. जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज अंतिम बहस के बाद कोर्ट का फैसला जनता के सामने आ सकता है, या कोर्ट कोई अन्य निर्णय भी ले सकता है. झीरम घाटी हमले की सुनवाई बस्तर स्थित NIA के विशेष कोर्ट में चल रही है.

झीरम घाटी हमले की अंतिम सुनवाई

सोमवार को कांग्रेस के लीगल सेल महासचिव अवधेष झा ने बताया कि अंतिम बहस का आज दिन था अभियोजन ने अपना पक्ष रखा, लेकिन न्यायालय का समय समाप्त होने के कारण कल 11 अगस्त हो अभियोजन और बचाव पक्ष के द्वारा अपना पक्ष रखा जाएगा. जिसके बाद न्यायालय को लगे तो वह अपना फैसला सुना सकता है. अन्यथा कोई अन्य निर्णय ले सकता है.

आज झीरम घाटी हमले की अंतिम बहस (ETV Bharat)
Hearing in court today
झीरम घाटी (FILE PHOTO)

झीरम घाटी हमले में कांग्रेस ने नंदकुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार जैसे नेता, जनता और पुलिसकर्मी मारे गए थे. कांग्रेस शुरू से ही इसकी निष्पक्ष जांच की मांग कर रही थी. इसके अलावा षडयंत्र की भी जांच होनी चाहिए ऐसा कांग्रेस का कहना था. NIA ने जांच कर इस मामले का जांच पत्र न्यायालय को प्रस्तुत किया था. जिसमें 100 से अधिक लोगों के बयान दर्ज हुए. इस घटना की जांच में काफी लंबा समय करीब 13 साल लग गए. कांग्रेस पार्टी हमेशा मुखरता से सवाल उठाते रही है कि जो भी इस घटना में शहीद हुए हैं उन्हें न्याय जरूर मिलेगा: अवधेश झा, लीगल सेल, महासचिव, कांग्रेस

Hearing in court today
झीरम घाटी (FILE PHOTO)
Hearing in court today
झीरम घाटी (FILE PHOTO)

25 मई 2013 को हुआ था झीरम कांड

25 मई साल 2013 को कांग्रेस पार्टी ने परिवर्तन रैली झीरम घाटी से होकर गुजर रही थी. पहले से झीरम घाटी में घात लगाए नक्सलियों ने कांग्रेस की रैली पर हमला कर दिया था. नक्सलियों के हमले में कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व खत्म हो गया था. उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने वर्तमान बीजेपी सरकार पर सुपारी किलिंग कराने का इल्जाम लगाया था. माओवादियों के हमले में कांग्रेस का पूरा प्रदेश शीर्ष नेतृत्व और उसकी पूरी एक पीढ़ी समाप्त हो गई थी. तत्कालीन पीसीसी अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा सहित अन्य बड़े कांग्रेसी नेताओं को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया. इनके अलावा सुरक्षाबल के जवान और आम नागरिक मारे गए थे.

Hearing in court today
झीरम घाटी (FILE PHOTO)

कवर्धा के बड़ा सड़क हादसा, केमिकल टैंकर से टकराई बाइक, दो युवकों की मौत

BSP लोहा चोरी केस में विधायक रिकेश सेन को धमकी, सोशल मीडिया पर धमकाया

उपभोक्ता अदालत का लैंडमार्क डिसिजन: होटल के बंद कमरे से गहने चोरी होने पर होटल होगा जिम्मेदार

TAGGED:

CONGRESS LEGAL CELL CHATTISGARH
JAGDALPUR NIA
NIA SPECIAL COURT
BASTAR NIA COURT
JHIRAM GHATI ATTACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.