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वह बहुत ही मिलनसार हैं: डेविड एटनबरो की जन्म शताब्दी पर बॉबिन ने बनाई खास डॉक्यूमेंट्री

नई दिल्ली: लेखक और होस्ट डेविड एटनबरो (David Attenborough) 100 साल के हो गए हैं. उन्होंने 8 मई को अपनी जन्म शताब्दी मनाया. उन्होंने दशकों तक प्राकृतिक जगत और उसके कई अजूबों को कैमरे में कैद (डॉक्यूमेंट) करने में अपना जीवन बिताया है.

फिल्ममेकर विक्टोरिया बॉबिन ने अपनी जन्म शताब्दी पर खास डॉक्यूमेंट्री "मेकिंग लाइफ ऑन अर्थ: एटनबरोज ग्रेटेस्ट एडवेंचर" को बनाया, जिसका प्रीमियर Sony BBC Earth पर 8 मई को दोपहर 1 बजे और रात 9 बजे प्रकाशित किया गया.

बॉबिन का कहना है कि यह उनके एक खास काम, "लाइफ ऑन अर्थ" (Life on Earth) पर बनी एक खास डॉक्यूमेंट्री के जरिये उनकी विरासत का जश्न मनाने का सही समय लगा.

डॉक्यूमेंट्री में एटनबरो और असली क्रू के सदस्यों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हैं, ताकि उस समय को फिर से दिखाया जा सके जब ग्लोबल ट्रैवल और रंगीन टेलीविजन अभी भी विकसित हो रहे थे. क्रू ने इसे कोमोरोस और रवांडा में राजनीतिक अशांति के बीच शूट किया, इराक में खतरों से निपटते हुए टेलीविजन के सबसे प्रभावशाली प्रोडक्शन को कैप्चर किया.

बॉबिन ने न्यूज एजेंसी PTI को दिए एक इंटरव्यू में बताया, "मुझे लगा कि यह उनके करियर की इस बहुत अहम सीरीज पर फोकस करके उनकी शानदार जिंदगी और करियर का जश्न बनाने का एक बहुत अच्छा मौका है." उन्होंने आगे कहा, "डेविड ने अपनी जिंदगी दुनिया भर के दर्शकों और लाखों लोगों को यह दिखाने में बिताई है कि कुदरती दुनिया कितनी अनोखी है, और प्रकृति कितनी कमाल की है. उनके पूरे करियर में यही उनका जुनून रहा है."

फिल्ममेकर के अनुसार, "लाइफ ऑन अर्थ" के साथ-साथ एटनबरो की बाद की डॉक्यूमेंट्रीज जैसे "प्लैनेट अर्थ" और "ब्लू प्लैनेट" ने वन्यजीवों पर फिल्मों के लिए मानक तय किया है. बॉबिन ने कहा, "यह शायद उनकी जिंदगी की सबसे अहम सीरीज में से एक है, एक तरह से यह सच में बदलने वाला समय था, उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ था... उन्होंने BBC प्रबंधन में अपना वरिष्ठ पद छोड़ दिया, और 'लाइफ ऑन अर्थ' बनाने चले गए."

बॉबिन कई पुरस्कार विजेता फिल्ममेकर हैं, जिन्हें BBC, PBS, NBCUniversal और वार्नर ब्रदर्स सहित वैश्विक प्रसारक के लिए प्राकृतिक इतिहास (Natural History) और लाइव प्रोग्रामिंग पर काम करने का 20 साल से ज्यादा का अनुभव है. उन्होंने पहले एटनबरो के साथ "एटनबरो एंड द जायंट सी मॉन्स्टर" और नई डॉक्यूमेंट्री "मेकिंग लाइफ ऑन अर्थ: एटनबरो ग्रेटेस्ट एडवेंचर फॉर BBC One एंड PBS" पर काम किया है.