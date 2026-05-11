वह बहुत ही मिलनसार हैं: डेविड एटनबरो की जन्म शताब्दी पर बॉबिन ने बनाई खास डॉक्यूमेंट्री
फिल्ममेकर विक्टोरिया बॉबिन की डॉक्यूमेंट्री में डेविड एटनबरो और असली क्रू के सदस्यों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हैं.
Published : May 11, 2026 at 7:30 PM IST
नई दिल्ली: लेखक और होस्ट डेविड एटनबरो (David Attenborough) 100 साल के हो गए हैं. उन्होंने 8 मई को अपनी जन्म शताब्दी मनाया. उन्होंने दशकों तक प्राकृतिक जगत और उसके कई अजूबों को कैमरे में कैद (डॉक्यूमेंट) करने में अपना जीवन बिताया है.
फिल्ममेकर विक्टोरिया बॉबिन ने अपनी जन्म शताब्दी पर खास डॉक्यूमेंट्री "मेकिंग लाइफ ऑन अर्थ: एटनबरोज ग्रेटेस्ट एडवेंचर" को बनाया, जिसका प्रीमियर Sony BBC Earth पर 8 मई को दोपहर 1 बजे और रात 9 बजे प्रकाशित किया गया.
बॉबिन का कहना है कि यह उनके एक खास काम, "लाइफ ऑन अर्थ" (Life on Earth) पर बनी एक खास डॉक्यूमेंट्री के जरिये उनकी विरासत का जश्न मनाने का सही समय लगा.
डॉक्यूमेंट्री में एटनबरो और असली क्रू के सदस्यों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हैं, ताकि उस समय को फिर से दिखाया जा सके जब ग्लोबल ट्रैवल और रंगीन टेलीविजन अभी भी विकसित हो रहे थे. क्रू ने इसे कोमोरोस और रवांडा में राजनीतिक अशांति के बीच शूट किया, इराक में खतरों से निपटते हुए टेलीविजन के सबसे प्रभावशाली प्रोडक्शन को कैप्चर किया.
बॉबिन ने न्यूज एजेंसी PTI को दिए एक इंटरव्यू में बताया, "मुझे लगा कि यह उनके करियर की इस बहुत अहम सीरीज पर फोकस करके उनकी शानदार जिंदगी और करियर का जश्न बनाने का एक बहुत अच्छा मौका है." उन्होंने आगे कहा, "डेविड ने अपनी जिंदगी दुनिया भर के दर्शकों और लाखों लोगों को यह दिखाने में बिताई है कि कुदरती दुनिया कितनी अनोखी है, और प्रकृति कितनी कमाल की है. उनके पूरे करियर में यही उनका जुनून रहा है."
फिल्ममेकर के अनुसार, "लाइफ ऑन अर्थ" के साथ-साथ एटनबरो की बाद की डॉक्यूमेंट्रीज जैसे "प्लैनेट अर्थ" और "ब्लू प्लैनेट" ने वन्यजीवों पर फिल्मों के लिए मानक तय किया है. बॉबिन ने कहा, "यह शायद उनकी जिंदगी की सबसे अहम सीरीज में से एक है, एक तरह से यह सच में बदलने वाला समय था, उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ था... उन्होंने BBC प्रबंधन में अपना वरिष्ठ पद छोड़ दिया, और 'लाइफ ऑन अर्थ' बनाने चले गए."
बॉबिन कई पुरस्कार विजेता फिल्ममेकर हैं, जिन्हें BBC, PBS, NBCUniversal और वार्नर ब्रदर्स सहित वैश्विक प्रसारक के लिए प्राकृतिक इतिहास (Natural History) और लाइव प्रोग्रामिंग पर काम करने का 20 साल से ज्यादा का अनुभव है. उन्होंने पहले एटनबरो के साथ "एटनबरो एंड द जायंट सी मॉन्स्टर" और नई डॉक्यूमेंट्री "मेकिंग लाइफ ऑन अर्थ: एटनबरो ग्रेटेस्ट एडवेंचर फॉर BBC One एंड PBS" पर काम किया है.
वह "सर डेविड एटनबरो: 100 इयर्स ऑन प्लैनेट अर्थ" की सीरीज प्रोड्यूसर भी हैं, जो मशहूर प्रकृतिवादी की जन्म शताब्दी के मौके पर रॉयल अल्बर्ट हॉल में एक लाइव सेलिब्रेशन इवेंट है.
बॉबिन ने कहा कि जिन लोगों ने एटनबरो के साथ काम किया है, वे हमेशा कहते हैं कि प्रकृति के प्रति उनके उत्साह में कोई बदलाव नहीं आया है. उन्होंने कहा, "उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, और वह बहुत ही मनमोहक और मिलनसार हैं, और एक दिलचस्प इंसान हैं जिनसे आप कभी मिलना चाहेंगे. मैं बहुत खुशकिस्मत महसूस करती हूं कि मैंने उनके साथ 10 साल से ज्यादा काम किया."
बॉबिन ने याद करते हुए कहा कि उन्होंने 2016 में "एटनबरो एट 90" प्रोग्राम प्रोड्यूस किया था.
उन्होंने कहा, "हम 1950 के दशक से लेकर 2016 तक उनके करियर को देख रहे थे. उस समय, वह 'प्लैनेट अर्थ 2' लॉन्च करने वाले थे, और शायद बहुत से लोगों ने सोचा होगा, 'अब वह 90 साल के हो गए हैं, शायद वह रिटायर हो जाएंगे'. लेकिन बेशक, इन पिछले 10 वर्षों में, उन्होंने और भी बहुत कुछ किया है, जैसे 'प्लैनेट अर्थ 2', 'ब्लू प्लैनेट 2', और अब 'प्लैनेट अर्थ 3'. 'ब्लू प्लैनेट 3'."
बॉबिन ने कहा कि जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्री के लिए एटनबरो का इंटरव्यू लिया, तो वह हैरान रह गईं कि वह लोगों, जगहों, जानवरों और स्थानों को इतनी स्पष्टता से याद कर सकते हैं. वह कहती हैं, "इस ग्रह और यूनिवर्स को लेकर उनमें बच्चों जैसा अचरज और हैरानी है. जब मैं 'मेकिंग लाइफ ऑन अर्थ' के लिए ये इंटरव्यू कर रही थी, तब भी वह 50 साल पहले हुई बातों को याद कर रहे थे, लेकिन उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी."
उन्होंने कहा, "यह अविश्वसनीय था कि वह इतने समय पहले की किसी चीज के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उनकी यादें अभी भी बहुत ताजी हैं. इसलिए मैं कहूंगी कि उनके बारे में अद्भुत बात यह है कि वह बदलते नहीं हैं, और वह जैसे हैं वैसे ही हैं. वह अविश्वसनीय रूप से असली हैं और मुझे लगता है कि इसीलिए लोग उन्हें और उनके प्रोग्राम को पसंद करते हैं."
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