हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद फिल्म निर्माता नीरज पांडेय ने घूसखोर पंडत से जुड़ी प्रचार सामग्री हटाई

याचिका महेंद्र चतुर्वेदी ने दायर की, जिसमें कहा गया कि वो पंडत को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से जोड़ने पर आहत हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 6, 2026 at 2:19 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद नेटफ्लिक्स पर आने वाले फिल्म घूसखोर पंडत के निर्माता नीरज पांडेय ने इस फिल्म से जुड़ी सभी प्रचार सामग्री हटाने का फैसला किया है. अपने एक्स हैंडल से नीरज पांडेय ने कहा है कि फिलहाल वे इस फिल्म से जुड़ी प्रचार सामग्री हटा रहे हैं. ये फिल्म एक फिक्शन है और इसका मकसद केवल मनोरंजन है. फिल्म के नाम से कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, इसलिए वे फिलहाल फिल्म से जुड़ी प्रचार सामग्री को सभी प्लेटफॉर्म से हटा रहे हैं. नीरज पांडेय की घोषणा को उनके वकील विनीत जिंदल ने बड़ी जीत बताया.

दरअसल, ये याचिका वकील विनीत जिंदल के जरिए महेंद्र चतुर्वेदी ने दायर की है. याचिकाकर्ता महेंद्र चतुर्वेदी ने खुद को आचार्य बताया है और अध्ययन, अध्यापन और भारतीय कला, दर्शन और आध्यात्म का पुजारी बताया है. उन्होंने कहा कि वो पंडत को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से जोड़ने पर आहत हैं. याचिका में कहा गया है कि इस फिल्म के जरिए ब्राह्मण समुदाय की गरिमा और छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है.

अनैतिक और भ्रष्ट आचरण: याचिका में कहा गया कि ओटीटी प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स इंडिया ने इस फिल्म का प्रमोशन किया और इसे प्रमोट करने वाली सामग्री का वितरण किया है. इस फिल्म के जरिए पंडत को भ्रष्ट और घूसखोर बताना अनैतिक और भ्रष्ट आचरण है. भारतीय समाज और उसकी परंपरा में ऐतिहासिक तौर पर पंडत का मतलब विद्वान, नैतिक, धार्मिक और आध्यात्म से जुड़ा हुआ माना जाता है. लेकिन फिल्म में एक समुदाय का मान-मर्दन किया गया है. ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 का घोर उल्लंघन है.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी सीमा है: इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबको अधिकार है. लेकिन संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी सीमा है जो हेट स्पीच और मानहानि या सामाजिक सौहार्द्र को खराब करने वाला न हो. केंद्र सरकार ओटीटी प्लेटफार्म पर स्वतंत्रता का बेजा दुरुपयोग करने वालों पर लगाम लगाने में नाकाम रही है. इसी नाकामी की वजह से व्यावसायिक लाभ के लिए सनसनी फैलाने वाले कंटेट परोसे जा रहे हैं.

