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पंजाब में चुनाव से पहले फिल्म 'सतलुज' पर गरमाई राजनीति, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर हो सकती है कार्रवाई

पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए फिल्म 'सतलुज' विवाद गरमा गया है. केंद्र ने भी इस पर संज्ञान लिया है. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.

Film satluj screening row Politics in Punjab govt may take legal action against OTT platforms
पंजाब के अमृतसर में फिल्म 'सतलुज' की स्क्रीनिंग (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 15, 2026 at 8:40 PM IST

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नई दिल्ली: सरकारी सूत्रों के अनुसार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने फिल्म 'सतलुज' (मूल नाम 'पंजाब 95') को बिना उचित सर्टिफिकेशन के ZEE5 पर स्ट्रीम किए जाने पर गंभीरता से संज्ञान लिया है. अधिकारियों ने बताया कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की संभावना है, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर.

साथ ही इस घटना से आईटी नियमों के तहत स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर और अधिक नियंत्रण की मांग भी तेज हो सकती है.

निर्देशक हनी त्रेहन की इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ ने मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा का किरदार निभाया है. सरकार का कहना है कि यह कदम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने के लिए नहीं, बल्कि कानून के शासन और राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिए है.

दिल्ली से जानकारी देतीं ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट (ETV Bharat)

2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए फिल्म सतलुज का यह विवाद राज्य की राजनीति में गरमा गया है. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) समेत सिख संगठनों, विपक्षी दलों और स्थानीय नेताओं ने केंद्र की इस कार्रवाई को 'अत्यधिक सेंसरशिप' करार दिया है. गांवों और गुरुद्वारों में सामुदायिक स्क्रीनिंग शुरू हो गई है, जो दर्शकों के बीच फिल्म की पहुंच बढ़ा रही है. जबकि विपक्ष यह भी आरोप लगा रहा है कि यह केंद्र सरकार की चुनाव से पहले की रणनीति का हिस्सा है. पंजाब में किसान आंदोलन, केंद्र-राज्य संबंध और क्षेत्रीय पहचान जैसे मुद्दे पहले से संवेदनशील हैं.

यह फिल्म 1980-90 के दशक के पंजाब के अशांत काल, कथित फर्जी मुठभेड़ों और पुलिस कार्रवाइयों पर आधारित है. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने तीन साल से अधिक समय तक फिल्म को रोके रखा था और 120 से ज्यादा कट सुझाए थे, जिनमें पंजाब पुलिस से संबंधित संदर्भ भी शामिल थे. फिल्मकारों ने इन्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं किया.

ZEE5 ने जुलाई 2026 की शुरुआत में नये नाम से फिल्म स्ट्रीम की, लेकिन कुछ घंटों बाद ही उसे हटा लिया. प्लेटफॉर्म ने 'वर्तमान घटनाक्रम' का हवाला दिया. सरकारी सूत्रों ने आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत नोटिस जारी करते हुए कहा कि 'भारत विरोधी ताकतों' द्वारा फिल्म का दुरुपयोग किए जाने का खतरा है और यह सार्वजनिक व्यवस्था भंग कर सकती है.

सूत्रों की मानें तो इस कार्रवाई के पीछे सरकार का एजेंडा राष्ट्रीय सुरक्षा, नियमों का पालन और इसपर बन रही धारणा को नियंत्रित करना है.

सरकार का कहना है कि यह कदम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने के लिए नहीं, बल्कि कानून के शासन और राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिए है.

सूत्रों के मुताबिक सरकार का कहना है कि OTT प्लेटफॉर्म्स सहित सभी फिल्मों को CBFC दिशानिर्देशों का पालन करना जरूरी है. बिना सर्टिफिकेट के फिल्म की रिलीज राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों पर गलत मिसाल कायम करती है.

इसके अलावा सरकारी सूत्रों का कहना है कि पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य में अशांति फैलाने वाली सामग्री को रोका जाना जरूरी है. अंतर-विभागीय समिति इस मामले की जांच कर रही है और फिल्म पर प्रतिबंध जारी रखने की संभावना है.

सूत्रों की मानें तो 2027 के चुनावों से पहले बीजेपी विकास और शांति पर फोकस रखना चाहता है. पंजाब में अलगाववाद की वजह से ही पुरानी घटनाओं को हवा देने वाले कंटेंट को नियंत्रित किया जा रहा है.

हालांकि विपक्षी दल इसे 'अनावश्यक हस्तक्षेप' बता रहे हैं. फिल्म वास्तविक दस्तावेजों, अदालती रिकॉर्ड और गवाहों पर आधारित बताई जा रही है. उधर दिलजीत दोसांझ दर्शकों से जहां भी संभव हो, फिल्म देखने की अपील कर रहे है.

इन घटनाक्रमों से, पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच 'पंजाब 95' विवाद एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है.

यह भी पढ़ें- सेंसर बोर्ड की मंजूरी की जरूरत नहीं, फिर भी किन नियमों पर 'सतलुज' को OTT से हटाया गया? जानें

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