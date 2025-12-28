ETV Bharat / bharat

कौन हैं 'बाइक एम्बुलेंस दादा' करीमुल हक? जिनके जीवन पर फिल्म बनेगी... किरदार को समझने उनके घर रुकेंगे 'सुपरस्टार'

जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल): जलपाईगुड़ी के मशहूर 'बाइक एम्बुलेंस दादा' और पद्मश्री विजेता करीमुल हक की प्रेरक जीवनगाथा अब बड़े पर्दे पर नजर आएगी. खास बात यह है कि बंगाली फिल्मों के सुपरस्टार देव इस बायोपिक में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. करीमुल हक ने फैसला किया है कि फिल्म से होने वाली कमाई का उपयोग वे गरीबों के लिए अस्पताल और अनाथालय बनाने में करेंगे.

मशहूर अभिनेता देव उनके समाज सेवा के कार्यों से बेहद प्रभावित हैं और वह अपनी आने वाली बंगाली फिल्म में करीमुल हक की मुख्य भूमिका निभाने जा रहे हैं. इसीलिए, इस किरदार को गहराई से समझने के लिए अभिनेता देव करीमुल हक के घर जाएंगे, ताकि वह उनके व्यक्तित्व को करीब से देख सकें और उसे कैमरे के सामने जीवंत कर सकें.

कौन हैं करीमुल हक

जलपाईगुड़ी जिले के मालबाजार सब-डिवीजन के अंतर्गत क्रांति की राजाडांगा ग्राम पंचायत के दूरदराज गांव धर्लागुड़ी के रहने वाले हैं करीमुल हक. साल 1995 में, एम्बुलेंस की सुविधा न मिल पाने के कारण वह अपनी बीमार मां ज़फुरननेसा बेवा को नहीं बचा सके थे. एम्बुलेंस उपलब्ध न होने की वजह से उनकी मां ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया था.

करीमुल अपनी मां की बिना इलाज के हुई इस मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे. उसी घटना के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि वह अपना जीवन इस काम के लिए समर्पित कर देंगे ताकि एम्बुलेंस की कमी की वजह से किसी और की मां या किसी भी व्यक्ति की मौत न हो. बस यहीं से उनके 'बाइक एम्बुलेंस' का सफर शुरू हुआ.

पद्मश्री से सम्मानित

पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने आपातकालीन सेवाएं प्रदान कर लगभग सात हजार लोगों की जान बचाई है. समाज में उनके इसी अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया. वह गांव के गरीब बीमार लोगों को कभी साइकिल तो कभी मोटरसाइकिल पर अस्पताल ले जाते रहे हैं. चाहे मालबाजार उपमंडल अस्पताल हो या जलपाईगुड़ी जिला सदर अस्पताल, उनका एकमात्र अडिग लक्ष्य मरीजों को जल्द से जल्द चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना रहा है.

हीरो के लिए विवाद

साल 2018 में, मुंबई के फिल्म निर्माता विनय मुद्गल ने करीमुल हक की बायोपिक (जीवन पर आधारित फिल्म) बनाने के लिए एक अनुबंध (कांट्रैक्ट) साइन किया था. अनुबंध के बाद निर्देशक उनके घर भी आए. ऐसी बायोपिक फिल्मों के निर्माण में अक्सर निर्माताओं और निर्देशकों के बीच इस बात को लेकर विवाद होता है कि मुख्य किरदार कौन निभाएगा.