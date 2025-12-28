कौन हैं 'बाइक एम्बुलेंस दादा' करीमुल हक? जिनके जीवन पर फिल्म बनेगी... किरदार को समझने उनके घर रुकेंगे 'सुपरस्टार'
एम्बुलेंस दादा के किरदार को समझने के लिए अभिनेता देव करीमुल हक के गांव जाकर उनके साथ कुछ दिन बिताएंगे.
Published : December 28, 2025 at 10:39 PM IST
जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल): जलपाईगुड़ी के मशहूर 'बाइक एम्बुलेंस दादा' और पद्मश्री विजेता करीमुल हक की प्रेरक जीवनगाथा अब बड़े पर्दे पर नजर आएगी. खास बात यह है कि बंगाली फिल्मों के सुपरस्टार देव इस बायोपिक में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. करीमुल हक ने फैसला किया है कि फिल्म से होने वाली कमाई का उपयोग वे गरीबों के लिए अस्पताल और अनाथालय बनाने में करेंगे.
मशहूर अभिनेता देव उनके समाज सेवा के कार्यों से बेहद प्रभावित हैं और वह अपनी आने वाली बंगाली फिल्म में करीमुल हक की मुख्य भूमिका निभाने जा रहे हैं. इसीलिए, इस किरदार को गहराई से समझने के लिए अभिनेता देव करीमुल हक के घर जाएंगे, ताकि वह उनके व्यक्तित्व को करीब से देख सकें और उसे कैमरे के सामने जीवंत कर सकें.
कौन हैं करीमुल हक
जलपाईगुड़ी जिले के मालबाजार सब-डिवीजन के अंतर्गत क्रांति की राजाडांगा ग्राम पंचायत के दूरदराज गांव धर्लागुड़ी के रहने वाले हैं करीमुल हक. साल 1995 में, एम्बुलेंस की सुविधा न मिल पाने के कारण वह अपनी बीमार मां ज़फुरननेसा बेवा को नहीं बचा सके थे. एम्बुलेंस उपलब्ध न होने की वजह से उनकी मां ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया था.
करीमुल अपनी मां की बिना इलाज के हुई इस मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे. उसी घटना के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि वह अपना जीवन इस काम के लिए समर्पित कर देंगे ताकि एम्बुलेंस की कमी की वजह से किसी और की मां या किसी भी व्यक्ति की मौत न हो. बस यहीं से उनके 'बाइक एम्बुलेंस' का सफर शुरू हुआ.
पद्मश्री से सम्मानित
पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने आपातकालीन सेवाएं प्रदान कर लगभग सात हजार लोगों की जान बचाई है. समाज में उनके इसी अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया. वह गांव के गरीब बीमार लोगों को कभी साइकिल तो कभी मोटरसाइकिल पर अस्पताल ले जाते रहे हैं. चाहे मालबाजार उपमंडल अस्पताल हो या जलपाईगुड़ी जिला सदर अस्पताल, उनका एकमात्र अडिग लक्ष्य मरीजों को जल्द से जल्द चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना रहा है.
हीरो के लिए विवाद
साल 2018 में, मुंबई के फिल्म निर्माता विनय मुद्गल ने करीमुल हक की बायोपिक (जीवन पर आधारित फिल्म) बनाने के लिए एक अनुबंध (कांट्रैक्ट) साइन किया था. अनुबंध के बाद निर्देशक उनके घर भी आए. ऐसी बायोपिक फिल्मों के निर्माण में अक्सर निर्माताओं और निर्देशकों के बीच इस बात को लेकर विवाद होता है कि मुख्य किरदार कौन निभाएगा.
'बाइक एम्बुलेंस दादा' करीमुल हक ने बताया, "2018 में विनय मुद्गल जी के साथ हिंदी में बायोपिक बनाने का करार हुआ था, लेकिन मेरे किरदार को कौन निभाएगा, यह तय नहीं हो पा रहा था. तब मैंने मुद्गल सर से कहा कि इस फिल्म को बंगाली में बनाने के लिए देव को मुख्य किरदार दिया जाए. वे मान गए और देव ने भी मेरा प्रस्ताव नहीं ठुकराया. अब देव मेरे घर पर रहेंगे और मेरा किरदार निभाने के लिए कुछ दिनों तक मेरी जीवनशैली को करीब से देखेंगे."
अगले साल होगी रिलीज
करीमुल हक की भूमिका निभाने को लेकर अभिनेता देव काफी उत्साहित हैं. उन्होंने कहा, "मैं 'बाइक एम्बुलेंस दादा' करीमुल हक का किरदार निभाऊंगा, इसे लेकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे उम्मीद है कि यह बायोपिक बेहतरीन बनेगी. फिल्म की शूटिंग कोलकाता और जलपाईगुड़ी जिले के विभिन्न स्थानों पर की जाएगी. मैंने पहले भी जलपाईगुड़ी में शूटिंग की है, इसलिए यह मेरे लिए एक जानी-पहचानी जगह है और वहां काम करना सुखद लगता है."
गौरतलब है कि मनोरंजन जगत में यह खबर तेजी से फैल रही है कि देव अभिनीत बंगाली फिल्म 'बाइक एम्बुलेंस दादा' अगले साल (2026) रिलीज होगी. अभिनेता ने दो दिन पहले अपने जन्मदिन के अवसर पर इस फिल्म का पोस्टर भी जारी किया है.
युवाओं को प्रेरित करना चाहते
पद्मश्री पुरस्कार ने 'बाइक एम्बुलेंस दादा' को पूरे देश में नई पहचान दिलाई है. अब उनकी जीवनगाथा बड़े पर्दे पर दिखाई देगी. उनका सपना है कि वह अपने घर पर ही एक सेवा केंद्र स्थापित कर मरीजों का इलाज कर सकें, और इसीलिए वह अपने घर में ही एक अस्पताल बनवा रहे हैं.
करीमुल हक ने कहा, "फिल्म से मुझे जो पैसा मिलेगा, मैं उसका इस्तेमाल अस्पताल बनाने के लिए करूंगा." करीमुल अपने समाज सेवा के कार्यों के माध्यम से उत्तर बंगाल के युवाओं को प्रेरित करना चाहते हैं.
इसे भी पढ़ेंः