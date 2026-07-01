ETV Bharat / bharat

फिल्म काला हिरण को अभी सेंसर बोर्ड के पास नहीं भेजा गया है- सलमान खान की याचिका पर निर्माता ने कहा

फिल्म काला हिरण मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई ( ETV Bharat )