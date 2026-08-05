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अभिनेत्री तब्बू ने व्यक्तित्व के अधिकारों के संरक्षण के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, 6 तारीख को सुनवाई

बॉलीवुड के कई सितारे पर्सनैलिटी राइट्स मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं. अब तब्बू भी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचीं.

दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची तब्बू
दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची तब्बू (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 5, 2026 at 12:03 PM IST

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नई दिल्ली: फिल्म अभिनेत्री तब्बू ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा की मांग की है. जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच इस याचिका पर 6 अगस्त को सुनवाई करेगी. तब्बू ने अपनी याचिका में अपने खिलाफ आपत्तिजनक ऑनलाइन कंटेंट हटाने और एआई निर्मित कंटेंट को हटाने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि तब्बू के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आपत्तिजनक कंटेंट और एआई निर्मित कंटेंट बिना अनुमति के अपलोड किए गए हैं.

बता दें कि इसके पहले हाईकोर्ट कई नामचीन हस्तियों के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा का आदेश दे चुकी है. हाईकोर्ट ने क्रिकेटर युवराज सिंह, अभिषेक शर्मा फिल्म अभिनेता और सांसद रवि किशन, कांग्रेस नेता शशि थरूर, अभिनेता अर्जुन कपूर, तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, मलयालम फिल्म अभिनेता मोहनलाल, भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच और पूर्व सांसद गौतम गंभीर से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था.

इसके अलावा पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण, फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, बाबा रामदेव, फिल्म अभिनेत्री काजोल फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय, आंध्रप्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, फिल्म अभिनेता सलमान खान, अभिनेता अजय देवगन, अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था.

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