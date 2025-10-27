ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र बीजेपी ऑफिस जमीन मुद्दे पर संजय राउत का बीजेपी पर हमला, कहा-फाइल राफेल की गति से आगे बढ़ी

मुंबई: भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय का शिलान्यास आज मुंबई के चर्चगेट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. इस कार्यक्रम में राज्य में भाजपा के सभी दिग्गज मौजूद रहेंगे लेकिन उससे पहले शिवसेना (ठाकरे) सांसद संजय राउत ने सवाल उठाया है कि भाजपा ने इतनी जल्दी यह जमीन कैसे हासिल कर ली.

सांसद संजय राउत ने भाजपा पर जोरदार हमला करते हुए कहा, 'आम लोगों की फाइलें आगे नहीं बढ़ रही हैं लेकिन इसके लिए अनुमति तुरंत मिल गई.' उन्होंने सवाल उठाया कि इसके पीछे क्या राज है. आवंटित जमीन को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है. सोमवार (27 अक्टूबर) को उन्होंने मीडिया से इस मुद्दे पर बातचीत की. उन्होंने इस संबंध में अमित शाह को एक पत्र भी लिखा है.

संजय राउत ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा,'मराठी भाषा भवन अभी तक नहीं बना, आज भाजपा कार्यालय खुल रहा है, मैं इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं. भाजपा ने पूरे देश में ऐसे कार्यालय खोले हैं. दिल्ली में उनका कार्यालय भी बड़ा और शानदार है. भले ही मुंबई में मराठी भाषा भवन की आधारशिला रखी गई हो, लेकिन मराठी भाषा भवन अभी तक नहीं बना है.

छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक अभी तक नहीं बना है, लेकिन इस भूखंड की फाइल राफेल की गति से आगे बढ़ी है. इस कार्यालय के लिए भूखंड पाने के लिए यह फाइल कितनी तेजी से आगे बढ़ी है. राफेल की गति से सभी बाधाएं दूर हो गई है.'