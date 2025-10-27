ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र बीजेपी ऑफिस जमीन मुद्दे पर संजय राउत का बीजेपी पर हमला, कहा-फाइल राफेल की गति से आगे बढ़ी

संजय राउत ने अमित शाह को पत्र लिखकर महाराष्ट्र बीजेपी ऑफिस जमीन आवंटन में गड़बड़ी का आरोप लगाया है.

SANJAY RAUT ATTACK BJP OFFICE
सांसद संजय राउत (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 27, 2025 at 3:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय का शिलान्यास आज मुंबई के चर्चगेट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. इस कार्यक्रम में राज्य में भाजपा के सभी दिग्गज मौजूद रहेंगे लेकिन उससे पहले शिवसेना (ठाकरे) सांसद संजय राउत ने सवाल उठाया है कि भाजपा ने इतनी जल्दी यह जमीन कैसे हासिल कर ली.

सांसद संजय राउत ने भाजपा पर जोरदार हमला करते हुए कहा, 'आम लोगों की फाइलें आगे नहीं बढ़ रही हैं लेकिन इसके लिए अनुमति तुरंत मिल गई.' उन्होंने सवाल उठाया कि इसके पीछे क्या राज है. आवंटित जमीन को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है. सोमवार (27 अक्टूबर) को उन्होंने मीडिया से इस मुद्दे पर बातचीत की. उन्होंने इस संबंध में अमित शाह को एक पत्र भी लिखा है.

संजय राउत ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा,'मराठी भाषा भवन अभी तक नहीं बना, आज भाजपा कार्यालय खुल रहा है, मैं इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं. भाजपा ने पूरे देश में ऐसे कार्यालय खोले हैं. दिल्ली में उनका कार्यालय भी बड़ा और शानदार है. भले ही मुंबई में मराठी भाषा भवन की आधारशिला रखी गई हो, लेकिन मराठी भाषा भवन अभी तक नहीं बना है.

छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक अभी तक नहीं बना है, लेकिन इस भूखंड की फाइल राफेल की गति से आगे बढ़ी है. इस कार्यालय के लिए भूखंड पाने के लिए यह फाइल कितनी तेजी से आगे बढ़ी है. राफेल की गति से सभी बाधाएं दूर हो गई है.'

किसानों की मदद की फाइल नहीं खोली गई:संजय राउत

राउत ने आगे कहा, 'सरकार ने दिवाली से पहले भारी बारिश से प्रभावित किसानों की मदद करने का वादा किया था. मराठवाड़ा के किसानों की मदद की फाइल अभी तक नहीं खोली गई. यह आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन जो भी सत्ता में आया, उसी पार्टी ने अपनी पार्टी के पाँच सितारा कार्यालय की फाइल को जल्दबाजी में आगे बढ़ाया. राफेल की गति भी धीमी हो जाएगी, फाइल इतनी जल्दी आगे बढ़ गई.

मुझे उम्मीद है कि मराठी लोगों की समस्याओं का समाधान उसी कार्यालय से होगा और उन्हें न्याय मिलेगा.' साथ ही, संजय राउत ने अमित शाह पर कटाक्ष करते हुए कहा, 'अमित शाह बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं.' संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'फडणवीस झूठ बोलते हैं. उन्हें झूठ बोलने की लत है. लड़की डॉक्टर आत्महत्या मामले में भी उन्होंने झूठ बोला.

ये भी पढ़ें- 'भाजपा ने देश को अंध धार्मिक बना दिया': संजय राउत ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

TAGGED:

संजय राउत बीजेपी हमला
बीजेपी कार्यालय शिलान्यास
BJP OFFICE FOUNDATION STONE
BJP
SANJAY RAUT ATTACK BJP OFFICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोमवार को स्टॉक मार्केट ग्रीन जोन में हुआ ओपन, शुक्रवार की गिरावट बाद सेंसेक्स और निफ्टी ने दिखाई तेजी

थामा बनाम EDKD बॉक्स ऑफिस डे 6 : 100 करोड़ के करीब पहुंची आयुष्मान खुराना की फिल्म, कमाई में पीछे छूटी 'एक दीवाने....'

पैट कमिंस बाहर! स्टीव स्मिथ बने कप्तान, एशेज सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका

उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए हो जाइए तैयार, जल्द वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुलने जा रहे दरवाजे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.