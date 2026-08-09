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वायुसेना की पहली महिला 'टॉप गन' बनीं भावना कंठ, FCL कोर्स पूरा कर रचा इतिहास

बिहार की भावना कंठ कठिन फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा कर भारतीय वायुसेना की पहली महिला 'टॉप गन' बन गई हैं. -रिपोर्ट वरुण कुमार

fighter pilot bhawana kanth
फाइटर पायलट भावना कंठ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 9, 2026 at 10:23 AM IST

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दरभंगा: भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट भावना कंठ ने देशभर में बिहार का नाम रोशन किया है. कठिन सैन्य प्रशिक्षण और लगातार चुनौतियों के बीच उन्होंने भारतीय वायुसेना के प्रतिष्ठित 'फाइटर कॉमबैट लीडर' (FCL) कोर्स को पूरा कर एक नई उपलब्धि अपने नाम हासिल की है.

भारत की पहली महिला 'टॉप गन': इस कठिन कोर्स को पूरा करने वाली भावना कंठ देश की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं. इस उपलब्धि पर पूरे गांव के साथ मिथिलांचल के लोग खुशी के साथ उनको बधाई दे रहे हैं. सैन्य हलकों में इस शानदार सफलता के बाद उन्हें भारतीय वायुसेना की पहली महिला 'टॉप गन' के खिताब से नवाजा जा रहा है.

बिहार की बेटियों के लिए प्रेरणा: भावना कंठ मूल रूप से दरभंगा जिले के घनश्यामपुर प्रखंड के बाउर गांव निवासी वेद नारायण कंठ की पुत्री हैं. भावना कंठ की कहानी बिहार की बेटियों के लिए प्रेरणा बन चुकी है. दादा नरेंद्र कुमार दास ने बताया कि भावना कंठ के इस मुकाम को हासिल करने से पूरे मिथिलांचल और प्रदेश का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है.

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मां-पापा के साथ भावना कंठ (ETV Bharat)

बेगूसराय और कोटा से शिक्षा: गांव से प्राथमिक शिक्षा के बाद पिता जी के बेगूसराय में बिजली विभाग में कार्यरत होने के कारण वह वहां चली गईं. प्रारंभिक और 12वीं तक की शिक्षा बेगूसराय से पूरी की. जिसके बाद वह आगे की तैयारी के लिए कोटा (राजस्थान) चली गईं. इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा के बाद पटना और दिल्ली में रहकर उच्चतम शिक्षा ग्रहण की.

माता-पिता की प्रेरणा और कड़ी मेहनत: कोटा में पढ़ाई के दौरान माता-पिता की प्रेरणा, अपनी अटूट लगन, कड़ी मेहनत और कठिन तपस्या के बल पर भावना का चयन भारतीय वायुसेना के लिए हुआ. वैसे अभी उनकी नई उपलब्धि यह संदेश देती है कि प्रतिभा, अनुशासन और लगातार मेहनत के दम पर किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है.

सरकारी स्कूल से शुरुआती पढ़ाई: भावना कंठ के गांव के दादा जी इस उपलब्धि पर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं. दादा नरेंद्र कुमार दास उर्फ बच्चन ने बताया कि हमलोग बचपन से ही जानते हैं शुरुआती पढ़ाई यहां से ही हुई थी. प्राथमिक शिक्षा सरकारी विद्यालय से ही प्राप्त की थी फिर आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चली गईं.

"पायलट बनने के बाद भी गांव को नहीं भूली हैं. बराबर पारिवारिक कार्यक्रमों में शरीक होने आती रहती हैं. इस उपलब्धि के बाद तो पूरा देश जानने लगा है. हम लोगों का घर कोशी नदी के दोनों किनारे के बीच है तो पानी और बाढ़ के समय कम ही आती हैं. परिवार पटना में रहते हैं." - नरेंद्र दास, भावना कंठ के दादा.

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दरभंगा में भावना कंठ का घर (ETV Bharat)

महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल: चाची किरण देवी ने बताया कि शुरुआती पढ़ाई के बाद वह आगे की शिक्षा के लिए बाहर पापा के पास चली गईं. वैसे पायलट बनने के बाद तीन से चार बार गांव आई हैं. उनकी इस हालिया ऐतिहासिक सफलता से उनके पैतृक गांव बाउर में खुशी का माहौल है. वायुसेना में उनकी लगातार सफलता महिला सशक्तिकरण की दिशा में उदाहरण है.

ऐतिहासिक पहले बैच का हिस्सा: भारत सरकार ने साल 2015 में पहली बार महिलाओं के लिए फाइटर स्ट्रीम खोला था. जून 2016 में जब वायुसेना को पहली महिला फाइटर पायलट मिलीं, तब भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह के रूप में भावना इस पहले ऐतिहासिक बैच का हिस्सा थीं. उन्होंने बतौर फ्लाइंग ऑफिसर सेना जॉइन की थी.

मिग-21 बाइसन से पहली सोलो उड़ान: मार्च 2018 में उन्होंने 'मिग-21 बाइसन' फाइटर जेट से अपनी पहली सफल सोलो उड़ान पूरी की. मई 2019 में उन्होंने मिग-21 बाइसन पर 'डे ऑपरेशन कोर्स' पूरा किया. मार्च 2020 में उन्हें दिन के समय युद्ध अभियानों के लिए पूरी तरह ऑपरेशनल घोषित किया गया.

सुखोई से टॉप गन तक का सफर: उन्होंने मिग-21 बाइसन के अलावा वायुसेना के सबसे शक्तिशाली और अत्याधुनिक लड़ाकू विमान 'सुखोई-30 एमकेआई' (Su-30 MKI) को भी सफलतापूर्वक उड़ाया है. भावना इससे पहले भी भारतीय वायुसेना में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर चुकी हैं. अब फाइटर कॉमबैट लीडर की ट्रेनिंग पूरी कर टॉप गन बन गई हैं.

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