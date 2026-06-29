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राख खा रहा था पूरा परिवार! पलामू में रहस्यमय बीमारी से एक परिवार के पांच लोगों की मौत

पलामू: जिले के पड़वा प्रखंड के सिक्का गांव में रहस्यमय बीमारी से पिछले 10 दिनों में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई है. सिक्का के रहने वाले कुलदीप महतो की सबसे पहले 19 जून को मौत हुई. उनकी बेटी बबीता कुमारी की मौत 20 जून को हुई, इसके बाद उनकी दूसरी बेटी इंदु कुमारी की 26 जून को, बहू श्वेता कुमारी की 28 जून को और बेटे नकुल महतो की 29 जून को मौत हो गई.

बहू श्वेता कुमारी और बेटा नकुल महतो की मौत रिम्स में हुई है. जबकि कुलदीप महतो की पत्नी लाखो देवी, एक बेटा और पोता इलाज के लिए रिम्स में भर्ती हैं. दरअसल, पूरा परिवार रहस्यमय बीमारी की चपेट में है, परिवार के लोगों का शरीर सूज रहा है और बाद में उनकी मौत हो जा रही है. शुरुआत के तीन मृतकों के शव का पोस्टमार्टम मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में करवाया गया. सभी मृतकों के विसरा के नमूने सुरक्षित रख लिए गए हैं. उन्हें अभी तक एफएसएल जांच के लिए नहीं भेजा गया है.

लंबे समय से पूरा परिवार खा रहा था राख

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस मामले की जांच की, जिसमें अब तक कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं. कुलदीप महतो और उनका पूरा परिवार बीमार होने के बाद झाड़-फूंक का सहारा ले रहा था. कुलदीप महतो और उनकी बेटी बबीता कुमारी की मौत के बाद पूरा परिवार इलाज के बहाने झाड़-फूंक करवाने चला गया था. पूरा परिवार लेस्लीगंज के पूर्णाडीह इलाके में झाड़ फूंक करवा रहा था. इस दौरान लोग लंबे समय से राख खा रहा था. स्वास्थ्य विभाग की टीम फिर से सिक्का गांव और पूर्णाडीह पहुंची है और उस राख को कलेक्ट कर रही है, जिसे परिवार खा रहा था.