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फीफा विश्व कप 2026: चरम पर वर्ल्ड कप का उत्साह, रांची के गांवों तक फुटबॉल की दीवानगी

चरदी गांव में फुटबॉल के फैंस ( ETV Bharat )

रांची से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित चरदी गांव में विश्व कप को लेकर अलग ही माहौल है. यह क्षेत्र लंबे समय से फुटबॉल प्रतिभाओं की नर्सरी के रूप में जाना जाता है. यहां से कई राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकल चुके हैं. भारतीय महिला फुटबॉल टीम की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दिव्यानी लिंडा भी इसी क्षेत्र से ताल्लुक रखती हैं, जो स्थानीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं.

भारतीय टीम इस बार क्वालीफाई नहीं कर सकी, लेकिन देशभर की तरह झारखंड में भी फुटबॉल प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. राजधानी रांची और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में विश्व कप की चर्चा हर मुंह पर है.

भारतीय टीम न होने के बावजूद झारखंड में जबरदस्त उत्साह

रांची के चरदी गांव में फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ संवाददाता चंदन भट्टाचार्या (ETV Bharat)

11 जून से 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में आयोजित होने वाले इस विश्व कप में 48 टीमें हिस्सा लेंगी. कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे. यह टूर्नामेंट आकार और भागीदारी के लिहाज से फीफा विश्व कप के इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन है.

48 टीमें, 104 मैच, अब तक का सबसे बड़ा विश्व कप

रांची: दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल महाकुंभ फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन शुक्रवार को मेक्सिको सिटी के ऐतिहासिक स्टेडियम में हुआ. मेक्सिकन संस्कृति, संगीत और भव्य प्रस्तुतियों से सजे इस समारोह ने दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों को अपनी ओर खींचा. कोलंबिया की मशहूर गायिका शकीरा और नाइजीरिया के लोकप्रिय कलाकार बर्ना बॉय की प्रस्तुतियों ने उद्घाटन को यादगार बना दिया.

विश्व कप के उद्घाटन के साथ ही गांव के मैदानों में फुटबॉल की चर्चा तेज हो गई है. स्थानीय खिलाड़ी अपने पसंदीदा देशों को लेकर उत्साहित हैं. कोई अर्जेंटीना का दीवाना है तो कोई ब्राजील और फ्रांस को खिताब का प्रबल दावेदार मान रहा है. खिलाड़ियों का कहना है कि विश्व कप सिर्फ टूर्नामेंट नहीं, बल्कि सीखने और प्रेरणा लेने का बड़ा अवसर है.

फुटबॉल खेलते बच्चे (ETV Bharat)

प्रतिभा की कमी नहीं, सुविधाओं की जरूरत- दिव्यानी

दिव्यानी लिंडा समेत क्षेत्र के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का मानना है कि भारत में फुटबॉल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है. जरूरत है जमीनी स्तर पर बेहतर सुविधाएं, नियमित प्रशिक्षण और अवसरों की. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों का जुनून सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन आधुनिक प्रशिक्षण और खेल संरचना का अभाव उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है.

फुटबॉल खेलते बच्चे (ETV Bharat)

स्टार वॉरियर क्लब की मेहनत, सीमित संसाधनों में उल्लेखनीय प्रदर्शन

चरदी और आसपास के इलाकों में स्टार वॉरियर फुटबॉल क्लब के बैनर तले युवा खिलाड़ी मिट्टी के मैदानों पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं. आर्थिक चुनौतियों के बावजूद इन खिलाड़ियों ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन किया है और झारखंड का नाम रोशन किया है.

ग्रामीण भारत का सपना, विश्व कप में भारत की भागीदारी

स्थानीय खिलाड़ियों का कहना है कि यदि गांव स्तर पर बेहतर मैदान, प्रशिक्षक और खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाए तो यहां से और अधिक खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकते हैं. उनका विश्वास है कि छोटे देशों की तरह भारत भी भविष्य में फीफा विश्व कप में अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकता है.

फुटबॉल खेलते बच्चे (ETV Bharat)

चरदी जैसे गांवों में विश्व कप 2026 के बहाने फुटबॉल के प्रति जुनून और उम्मीदें एक बार फिर जग गई हैं. इन युवा खिलाड़ियों की आंखों में वही सपना है जो आज विश्व पटल पर खेल रही टीमों के खिलाड़ियों ने कभी देखा होगा.

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