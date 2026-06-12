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बिहार का ये शहर कहलाता है 'फुटबॉल का मक्का', कई खिलाड़ियों ने नेशनल लेवल पर बनाई पहचान

ग्राउंड से ग्रास गायब: ऐसा नहीं है सिर्फ मायूसी अहान आर्या कि है, अहान जिस ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं उसी गांधी मैदान ग्राउंड में शिवानी भी प्रैक्टिस करती हैं. शिवानी अंडर 17 नेशनल गेम खेल चुकी हैं. वह कहती हैं कि सपना तो बड़ा फुटबॉलर बनने का है लेकिन उन सपनों के बीच में ग्राउंड आड़े आता है.

"हमारे माता पिता हर दिन इस खेल को खेलने से मना करते हैं. क्योंकि हम लोग अक्सर घायल हो जाते हैं. अब तो हमें लगता है कि इसका आनेवाले समय में और भी क्रेज खत्म हो जाएगा. मगर फिर भी जितनी दीवानगी फुटबॉल के लिए है वो कम नहीं है. ये तो प्रसिद्ध इंटरनेशनल गेम है लेकिन हम लोगों के यहां इसकी स्थिति बेहद खराब है."- मो जफर इमाम खिलाड़ी

"खेल ग्राउंड तक जब हमारे पास नहीं है तो फिर हम फुटबॉल खेल में अपना भविष्य क्या देखें? मुझे रोनाल्डो पसंद है लेकिन सपना यही रह जाएगा कि मैं रोनाल्डो क्या एक अच्छा खिलाड़ी भी नहीं बना सकूंगा. जब ग्राउंड ही नहीं तो रोनाल्डो कैसे बनूं? " - आहान आर्य, खिलाड़ी

ग्राउंड ही नहीं, तो कैस बनूं रोनाल्डो?: मायूस फुटबाल खिलाड़ी अहान आर्या कहते हैं कि मैं तो अंडर 14 में नेशनल खेल चुका हूं, लेकिन अब यहां फुटबॉल में अपना भविष्य नहीं देखता. मैं फुटबॉल में क्रिकेट का वैभव सूर्यवंशी की तरह चर्चित होना चाहता था, लेकिन अब हमलोगों के समय में बिहार और गयाजी फुटबॉल में आखरी सांसें गिन रहे हैं. वहीं खिलाड़ी मो जाफर भी सरकार से इस दिशा में कदम उठाने की मांग करते हैं.

आज स्थिति बदहाल : गयाजी ने फुटबॉल की दुनिया को कई खिलाड़ी दिए, लेकिन आज यहां इस खेल की स्थिति बदहाल है. वर्तमान में बुनियादी सुविधाओं के भारी अभाव के कारण खिलाड़ी इस खेल से मुंह मोड़ने को मजबूर हैं. अंडर 14 में नेशनल खेलने के बाद भी कई खिलाड़ी असंतुष्ट नजर आए.

फोर्स दास बिहार पुलिस टीम से खेला और उसके बाद बिहार पुलिस फुटबॉल टीम के कोच भी रहे. निखिल दास गोलकीपर बिहार टीम से खेला इनकी भी सरकारी नौकरी हुई. जे सरकार बिहार टीम से खेले, सरकारी नौकरी मिली. अनवर सबाहुद्दीन नेशनल खिलाड़ी थे. मनोज चौरसिया नेशनल खिलाड़ी फॉरवर्ड खेलते थे.

अशोक कुमार राज्य ट्रांसपोर्ट विभाग से खेला और कई राज्यों के खिलाफ अपनी टीम का प्रतिनिधित्व किया. सरकारी नौकरी प्राप्त की. मनोज चौरसिया राज्य ट्रांसपोर्ट से खेला और इसी विभाग में नौकरी मिली. जावेद अख्तर पुलिस विभाग से खेला और नौकरी पाकर सब इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए.

मो जमील बिहार टीम से खेले और सरकारी नौकरी प्राप्त की. सनाउल्लाह खान (नेशनल खिलाड़ी) बिहार टीम से खेला, संतोष ट्रॉफी में इनका प्रदर्शन अच्छा रहा, जिसकी वजह से इन्हें नौकरी मिली. मो नौशाद आलम बिहार टीम के कप्तान थे, खेल कोटा से बिहार पुलिस में विभाग नौकरी मिली. इंद्रजीत सिंह नेशनल खिलाड़ी और भारतीय फौज में खेल कोटा से नौकरी मिली.

कई राज्य स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय खिलाड़ी निकले : एस नियाजुद्दीन नेशनल खिलाड़ी ने 1990 के दशक में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब से खेला था. क्लब के लिए फॉरवर्ड स्ट्राइकर खिलाड़ी थे. क्लब की ओर से भारतीय टीम के साथ प्रैक्टिक्स मैच खेला, बाईचिंग भूटिया के क्लब के विरुद्ध कई मैच खेले.

भारतीय टीम और नेशनल स्टार्स: मधु पांडे (फॉरवर्ड स्ट्राइकर) ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड गया से शुरुआत की और कई नेशनल मेडल अपने नाम किए. मन्नू पांडे 1970-80 के दशक के धाकड़ नेशनल खिलाड़ी थे. खेल कोटे से नौकरी पाई. अनवर सबाहुद्दीन 1980 के दशक के मशहूर नेशनल फुटबॉल खिलाड़ी थे.

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की टीम का था जलवा: देश के हर फुटबॉल टूर्नामेंट में गया की कम से कम एक टीम जरूर हिस्सा लेती थी, जिससे विरोधी टीमें भी खौफ खाती थीं. खासकर बेहतरीन खिलाड़ियों से सजी गयाजी की 'इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड' की टीम की पूरे देश में एक अलग पहचान थी और बड़ी-बड़ी टीमें भी उससे भिड़ने से कतराती थीं.

'मक्का ऑफ फुटबॉल' था गयाजी: खतीब अहमद बताते हैं, 100 से अधिक खिलाड़ियों को खेल कोटे से सरकारी नौकरी मिलने का कारण यही था कि एक दौर में गयाजी को 'मक्का ऑफ फुटबॉल' कहा जाता था. फुटबॉल के खेल का स्टेक्चर इतना बेहतर था कि यहां से कई राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी निकले थे जिन्होंने देश में अपनी अलग पहचान बनाई.

"सबसे बड़ी बात यह थी कि यहां कई विभागों की टीमें हुआ करती थीं इसलिए फुटबॉल को लेकर कंपटीशन भी ज्यादा था. खिलाड़ी अच्छे निकल रहे थे. उस समय खास बात यह थी कि जिला स्तरीय खेलने पर भी सरकारी नौकरी मिलती थी. इसकी वजह से जिला स्तर पर खेलने के लिए भी खिलाड़ियों में एक अलग जुनून था." - खतीब अहमद, सचिव, गया जी फुटबाल संघ

भारतीय टीम का हिस्सा थे शकील अहमद : गया फुटबॉल संघ के सचिव खतीब अहमद बताते हैं, गयाजी के एक गोलकीपर मो. शकील तो भारतीय फुटबाल टीम में खेल भी चुके हैं. उनके शानदार प्रदर्शन के सभी कायल थे. शकील अहमद ने 1970 के दशक में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया और साउथ कोरिया के खिलाफ खेले.

गयाजी: मैक्सिको सिटी में फीफा विश्व कप 2026 का रंगारंग आगाज हो चुका है. देश-विदेश के फुटबॉल प्रेमियों में इसकी खुमारी सिर चढ़कर बोल रही है. 12 जून से 19 जुलाई तक चलने वाले फीफा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं. बिहार के गया में भी फुटबॉल की खुमारी छायी है. एक दौर में गया को 'मक्का ऑफ फुटबॉल' कहा जाता था, जिसने कई नेशनल खिलाड़ी दिए, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनायी.

"हर दिन हम लड़कियों में कोई न कोई घायल भी होता है क्योंकि हमारा ग्राउंड कंक्रीट के जैसा सख्त है. यहां पर कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जो ग्रास से भरा हो. अब ऐसे में आप क्या आशा हमसे रख सकते हैं कि हम कितने अच्छे खिलाड़ी बनेंगे? सपना तो इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने का ही है, इसमें जितनी सफलता मिल जाए."- शिवानी, खिलाड़ी

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

शौचालय नहीं होने से परेशानी: वहीं ग्राउंड में किसी तरह की व्यवस्था न होने से लड़कियों को बहुत परेशनी होती है. खिलाड़ी आर्या राज कहती हैं कि यहां तो मैदान में एक शौचालय तक नहीं है. खिलाड़ी अगर घायल हो जाए तो उसको अस्पताल ले जाना पड़ेगा जबकि यहां एक फर्स्ट एड रूम होना चाहिए.

मिलती थी सरकारी नौकरी: ये उस शहर की स्थिति है जो एक जमाने में फुटबॉल के खिलाड़ियों का हब कहलाता था. गया जी फुटबाल संघ के सचिव खतीब अहमद कहते हैं कि यहां के खेल का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 1990 के दशक में फुटबॉल के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी सीधे खेल कोटा से मिलती थी.

"हालांकि मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को अब भी नौकरी मिल रही है, लेकिन टीम वर्क वालों के खेलों के लिए कोई योजना नहीं है. एक समय था जब इलेक्ट्रिस्टी बोर्ड, पुलिस विभाग, समाहरणालय, राज्य ट्रांसपोर्ट, रेलवे विभाग में गया जी के 100 से अधिक खिलाड़ियों को नौकरी मिली थी."- खतीब अहमद, सचिव, गया जी फुटबाल संघ

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क्यों हुई ऐसी स्थिति?: गया जी फुटबाल संघ के सचिव कहते हैं कि पिछले 25-30 सालों में गया की फुटबॉल की टीमों की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है. उसकी कई वजह है, लेकिन एक मुख्य कारण यह भी है कि यहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो गई है. हालांकि बिहार सरकार और फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से फुटबॉल को बढ़ावा के लिए प्रयास किया जा रहा है.

अभी बिहार की अंडर-19 टीम भी नेशनल गेम खेली है जिसमें उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है. हालांकि वो टीम टॉप 3 में नहीं पहुंच सकी थी. गयाजी में भी प्रयास किया जा रहा है कि कुछ तो बेहतर हो, मगर सुविधाओं के अभाव में वो नहीं हो पा रहा है.

आधे से ज्यादा ग्राउंड खत्म: पूर्व फुलबॉलर और शिक्षक प्रेम चंद गुप्ता का कहना है, मैदानों की कमी के कारण अब बच्चों में फुटबॉल की प्रति रुचि कम हो गई है. पुराने खेल मैदानों पर सरकारी भवन बन चुके हैं. एकमात्र बचे हरि हर सुप्रमनियम मैदान की स्थिति भी क्रिकेट व फिजिकल परीक्षा की तैयारी के कारण बेहत जर्जर है.

"सरकारी भवन, खेल ग्राउंडों में बन गए हैं. अब खेलने के लिए ग्राउंड बचा ही नहीं है. वो दौर बीत गया है, अब वो दौर लौटेगा या नहीं यह तो कहना संभव नहीं है".- प्रेम चंद गुप्ता,पूर्व फुलबॉलर

कोचिंग देना आसान नहीं- संचालक: अब्दुर्रहीम फुटबॉल मेमोरियल कोचिंग के संचालक और नेशनल खिलाड़ी मो औताद अंसारी कहते हैं, उनकी कोचिंग में पहले 150 छात्र आते थे. हर बार किसी न किसी लीग में वो खेलते भी हैं लेकिन अभी हाल के कुछ सालों में फुटबॉल को लेकर उदासीनता गार्जियन में भी आई है.

गयाजी में फुटबॉल के अस्तित्व को बचाने की जंग (ETV Bharat)

"वर्तमान में मेरी कोचिंग में 60 बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं. बच्चों में दिलचस्पी की कमी है. उसकी वजह यहां व्यवस्थाओं में कमी का होना भी है, हर साल मेरे एकेडमी के कुछ बच्चे यूथ लीग से लेकर नेशनल गेम खेलते हैं."- मो औताद अंसारी, संचालक,अब्दुर्रहीम फुटबॉल मेमोरियल कोचिंग

टैलेंट की कमी नहीं: बिहार और झारखंड के नेशनल चयनकर्ता एस नियाजउद्दीन के अनुसार, दोनों राज्यों में प्रतिभा की कमी नहीं है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक कोचिंग का अभाव है. गया के खिलाड़ियों में भी टैलेंट है, लेकिन सुविधाएं न मिलने और टीम स्पिरट की कमी के चलते प्रदर्शन लगातार गिरता गया. अब बेहद साधारण स्तर पर पहुंच चुका है. इसे सुधारने की जिम्मेदारी सरकार और संगठनों की है.

कौन हैं एस नियाजउद्दीन?: एस नियाजउद्दीन नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं. उन्होंने कोलकाता मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब से भी खेला है. भारतीय टीम के प्रसिद्ध फुटबॉलर रहे हैं. बाइचुंग भूटिया, मोहम्मद खलीक की टीम के खिलाफ भी काई बार खेल चुके हैं. मोहम्मडन स्पोर्टिंग और भारतीय फुटबॉल टीम के बीच होने वाले प्रैक्टिक्स मैच की भी वे अगुवाई कर चुके हैं.

बिहार और झारखंड के नेशनल चयनकर्ता एस नियाजउद्दीन (ETV Bharat)

"गयाजी में पहले 8-10 टीमें होती थी,जिनके बड़े-बड़े खिलाड़ी थे. भारतीय फुटबॉल टीम के प्रसिद्ध गोलकीपर शकील अहमद गया जी से ही थे और वह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की टीम से खेलते थे. उन्होंने भारतीय टीम के लिए और मोहम्मडन स्पोर्टिंग के लिए भी गोलकीपिंग की थी."- एस नियाजुद्दीन, सेलेक्टर, बिहार झारखंड

क्रिकेट में पैसे अधिक हैं-एस नियाजुद्दीन: उन्होंने आगे कहा कि जो क्रेज हमारे दौर में फुटबॉल के लिए था वो अब नहीं है. बच्चे क्रिकेट की तरफ बढ़ रहे हैं. क्रिकेट में फुटबॉल से अधिक पैसे हैं. अगर भारतीय क्रिकेट टीम में सिलेक्शन नहीं भी होता है तो कई ऑप्शन उनके पास होते हैं, जैसे आईपीएल और कई ट्रॉफी हैं. क्रिकेट के लिए तो आप 22 गज की पिच पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन फुटबॉल के लिए तो ग्राउंड होना अनिवार्य है.

दो प्रसिद्ध फुटबॉल टूर्नामेंट: जिला फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव खतीब अहमद कहते हैं कि यहां दो बड़े टूर्नामें होते थे. एक केजीएन गोल्ड कप जिसे बिहार के प्रसिद्ध आर्थोपेडिक सर्जन डॉ बीएच खान ऑर्गनाइज करते थे, जबकि दूसरा रामचंद्र मेमोरियल कप होता था, इसमें पूरे देश से टीमें आती थीं. लेकिन अब दोनों टूर्नामेंट होने बंद हो चुके हैं.

"हालांकि अभी पिछले 2 सालों से डॉ फरासत हुसैन मेमोरियल कप का आयोजन हो रहा है, लेकिन यहां फुटबॉल की दयनीय स्थिति की वजह से पहले के टूर्नामेंट की तुलना में उस स्तर का खेल नहीं हो रहा है."- खतीब अहमद, सचिव, फुटबॉल एसोसिएशन गया जी

सिर्फ एक ग्राउंड बचा वह भी बदहाल: गया जी में पहले एक दर्जन से अधिक ग्राउंड हुआ करते थे लेकिन अब सब की स्थिति खराब हो चुकी है. सिर्फ एक गांधी मैदान का हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम बचा है, उसमें भी कई तरह के खेल और कार्यक्रम होते हैं, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को हर दिन प्रैक्टिस करने में मुश्किल होती है.

प्रैक्टिस करतीं लड़कियां (ETV Bharat)

कुल मिलाकर अगर गयाजी के इस 'मक्का ऑफ फुटबॉल' को बुनियादी सुविधाओं की संजीवनी नहीं मिली, तो इतिहास के पन्नों में यह गौरव हमेशा के लिए खो जाएगा. भविष्य के रोनाल्डो और मेसी मैदान मिलने से पहले ही हार मान जाएंगे. जरूरत इस ओर ध्यान देने की.

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