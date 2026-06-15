ETV Bharat / bharat

बड़ा हादसा : मुकाम से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार डंपर से टकराई, हरियाणा के एक ही परिवार के 6 की मौत, ढाई साल का मासूम बचा

राजस्थान के बीकानेर में श्रीडूंगरगढ़ के हेमासर फांटे के पास दर्दनाक बड़ा हादसा. मरने वाले सभी हरियाणा के फतेहाबाद के रहने वाले थे.

मौके पर मौजूद लोग
मौके पर मौजूद लोग (ETV Bharat Bikaner)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 15, 2026 at 3:32 PM IST

|

Updated : June 15, 2026 at 3:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बीकानेर: जिले के श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में हेमासर फांटे के पास सोमवार को एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक ढाई वर्षीय मासूम बालक सुरक्षित है. कार और डंपर के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) बीएल मीणा ने बताया कि सभी मृतक हरियाणा के फतेहाबाद क्षेत्र के रहने वाले थे. हादसे में ओमप्रकाश बिश्नोई का पूरा परिवार था, जो मुकाम में दर्शन कर लौट रहा था. दुर्घटना में परिवार के 6 लोगों की जान चली गई, जबकि ढाई वर्षीय मासूम सुरक्षित बच गया. मृतकों में 2 महिलाएं, 1 पुरुष और 3 बच्चे शामिल हैं.

झपकी आने से हादसे का अंदेशा : वहीं, बीकानेर पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच में कार चालक को झपकी आने की संभावना सामने आई है. हालांकि, दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

पढ़ें. सोमवती अमावस्या पर पुष्कर जा रहे श्रद्धालुओं की कार टकराई बस से , एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 5 घायल

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. दुर्घटना में घायल लोगों को तत्काल श्रीडूंगरगढ़ उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद छह लोगों को मृत घोषित कर दिया. हादसे में एक ढाई साल का मासूम बच्चा जीवित बच गया, जिसका उपचार किया जा रहा है. पुलिस ने मृतकों के शवों को उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है.

नागौर सांसद ने जताया दुख : सासंद हनुमान बेनीवाल ने भी हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में हेमासर फांटे पास हुए भीषण सड़क हादसे में लोगों की मृत्यु हो जाने के दुःखद समाचार प्राप्त हुआ. ईश्वर दिवंगत जनों की आत्मा को शांति प्रदान करें व घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें.

Last Updated : June 15, 2026 at 3:44 PM IST

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN BIKANER
CAR AND DUMPER COLLISION
कार डंपर से टकराई
HARYANA PEOPLE DIED
RAJASTHAN ROAD ACCIDENT 6 DEAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.