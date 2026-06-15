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बड़ा हादसा : मुकाम से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार डंपर से टकराई, हरियाणा के एक ही परिवार के 6 की मौत, ढाई साल का मासूम बचा

मौके पर मौजूद लोग ( ETV Bharat Bikaner )