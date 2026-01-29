दक्षिण बीजापुर में माओवादियों के साथ मुठभेड़, नक्सल विरोधी अभियान के तहत सर्च पर निकली थी डीआरजी टीम
दक्षिण बीजापुर में डीआरजी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है.सर्च ऑपरेशन पर निकली टीम पर माओवादियों ने हमला किया था.
बीजापुर : दक्षिण बीजापुर में सशस्त्र माओवादियों के साथ सर्च पर निकले फोर्स के साथ मुठभेड़ हुई है. 28 जनवरी 2026 को सर्च ऑपरेशन शुरु किया गया था.जिसमें जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) की विशेष टीम को नक्सल प्रभावित इलाके में रवाना हुई थी. 29 जनवरी को जैसे ही डीआरजी की टीम सर्च अभियान के तहत जंगल क्षेत्र में आगे बढ़ी, उसी दौरान सुबह लगभग 7 बजे माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद डीआरजी जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की. दोनों ओर से रुक-रुक कर फायरिंग होने की सूचना है.
सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की
सुरक्षा बलों क्षेत्र की घेराबंदी कर ली गई है और अतिरिक्त बलों को भी मौके की ओर रवाना किया गया है, ताकि माओवादियों के भागने के सभी संभावित रास्तों को बंद किया जा सके. घने जंगल और दुर्गम पहाड़ी इलाका होने के कारण अभियान को पूरी सतर्कता और रणनीति के साथ अंजाम दिया जा रहा है.पुलिस अधीक्षक
एसपी ने की मुठभेड़ की पुष्टि
डॉ जितेंद्र यादव ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल पूरी तरह सुरक्षित हैं और अभियान उच्च अधिकारियों की निगरानी में चलाया जा रहा है. ऑपरेशन जारी है और मुठभेड़ समाप्त होने के बाद स्थिति की पूरी जानकारी, संभावित नुकसान और बरामदगी से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट अलग से साझा की जाएगी.सुरक्षा बलों का कहना है कि नक्सल उन्मूलन के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे. आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे अभियान क्षेत्र से दूर रहें और अफवाहों पर ध्यान न दें.
छत्तीसगढ़ में बड़े नक्सल एनकाउंटर
साल 2026
- 17-18 जनवरी 2026:बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया में हुई मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए
- 3 जनवरी 2026: सुकमा में 12 माओवादी ढेर हुए. सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली. भारी मात्रा में AK 47, INSAS, SLR Rifles हथियार भी बरामद हुए
साल 2025
- 12 नवंबर 2025: बीजापुर के नेशनल पार्क में मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर
- 21 मई 2025: शीर्ष नक्सली नेता बसवराजू समेत 28 नक्सली ढेर
- 15 मई 2025: बीजापुर के कर्रेगुट्टा पहाड़ पर 31 नक्सली मारे गए
- 12 अप्रैल 2025: दंतेवाड़ा-बीजापुर बार्डर पर मुठभेड़, 3 नक्सली ढेर
- 31 मार्च 2025: दंतेवाड़ा बीजापुर बार्डर पर 45 लाख की इनामी महिला नक्सली ढेर
- 29 मार्च 2025: सुकमा में नक्सली मुठभेड़ में 17 शव बरामद, झीरमकांड में शामिल नक्सली भी ढेर, 25 लाख का था ईनाम
- 20 मार्च 2025 : बीजापुर और कांकेर में हुए दो नक्सल एनकाउंटर में 30 नक्सली मारे गए
- 9 फरवरी 2025: बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 31 माओवादियों को मार गिराया
- 20-21 जनवरी 2025: गरियाबंद जिले में सुरक्षाकर्मियों के साथ मुठभेड़ में 16 माओवादी मारे गए
- 19 जनवरी 2025: प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) संगठन के केंद्रीय समिति सदस्य जयराम उर्फ चलपथी सहित 14 माओवादी मारे गए
- 16 जनवरी 2025: बीजापुर जिले में भीषण मुठभेड़ में 18 माओवादी मारे गए
साल 2024
- 22 नवंबर 2024: सुकमा जिले में मुठभेड़, 10 माओवादी मारे गए
- 04 अक्टूबर 2024: अबूझमाड़ में हुई मुठभेड़ में 38 नक्सली मारे गए
- 10 मई 2024: बीजापुर जिले में हुई मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए
- 16 अप्रैल 2024: कांकेर जिले में भीषण मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए
- 02 अप्रैल2024: बीजापुर जिले में हुई मुठभेड़ में 13 माओवादी ढेर
बड़े नक्सल एनकाउंटर पर एक नजर
- 7 फरवरी 2019 : बीजापुर जिले में हुई बड़ी मुठभेड़ में 10 माओवादी ढेर
- 6 अगस्त 2018: सुकमा जिले में हुई मुठभेड़ में 15 माओवादी ढेर
- 2 मार्च 2018: बीजापुर जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 10 माओवादी ढेर
- 27 नवंबर 2014: सुकमा जिले में सीआरपीएफ) के साथ मुठभेड़ में 15 माओवादी ढेर
- 16 अप्रैल 2013: बस्तर क्षेत्र में घने जंगलों वाले इलाके में मुठभेड़, 10 माओवादी ढेर
- 29 जून 2012: दंतेवाड़ा के जंगलों में मुठभेड़, सीआरपीएफ ने एक महिला समेत 20 नक्सली मार गिराए
- 23 नवंबर 2010: दंतेवाड़ा के आसरामपुरा गांव के पास फोर्स के साथ भीषण मुठभेड़ में 20 नक्सली ढेर
- 18 फरवरी 2008: बीजापुर जिले में 2 मुठभेड़, 13 नक्सली ढेर
- 10 जुलाई 2007: दंतेवाड़ा जिले में मुठभेड़ में 20 माओवादी ढेर
