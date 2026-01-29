ETV Bharat / bharat

दक्षिण बीजापुर में माओवादियों के साथ मुठभेड़, नक्सल विरोधी अभियान के तहत सर्च पर निकली थी डीआरजी टीम

बीजापुर : दक्षिण बीजापुर में सशस्त्र माओवादियों के साथ सर्च पर निकले फोर्स के साथ मुठभेड़ हुई है. 28 जनवरी 2026 को सर्च ऑपरेशन शुरु किया गया था.जिसमें जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) की विशेष टीम को नक्सल प्रभावित इलाके में रवाना हुई थी. 29 जनवरी को जैसे ही डीआरजी की टीम सर्च अभियान के तहत जंगल क्षेत्र में आगे बढ़ी, उसी दौरान सुबह लगभग 7 बजे माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद डीआरजी जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की. दोनों ओर से रुक-रुक कर फायरिंग होने की सूचना है.



सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की

सुरक्षा बलों क्षेत्र की घेराबंदी कर ली गई है और अतिरिक्त बलों को भी मौके की ओर रवाना किया गया है, ताकि माओवादियों के भागने के सभी संभावित रास्तों को बंद किया जा सके. घने जंगल और दुर्गम पहाड़ी इलाका होने के कारण अभियान को पूरी सतर्कता और रणनीति के साथ अंजाम दिया जा रहा है.पुलिस अधीक्षक

एसपी ने की मुठभेड़ की पुष्टि

डॉ जितेंद्र यादव ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल पूरी तरह सुरक्षित हैं और अभियान उच्च अधिकारियों की निगरानी में चलाया जा रहा है. ऑपरेशन जारी है और मुठभेड़ समाप्त होने के बाद स्थिति की पूरी जानकारी, संभावित नुकसान और बरामदगी से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट अलग से साझा की जाएगी.सुरक्षा बलों का कहना है कि नक्सल उन्मूलन के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे. आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे अभियान क्षेत्र से दूर रहें और अफवाहों पर ध्यान न दें.