संसद में SIR पर एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच आक्रामक बहस की उम्मीद
चुनाव सुधारों को लेकर लोकसभा में 9 और 10 दिसंबर को बहस होगी. एसआईआर को लेकर विपक्ष आक्रामक रहने की तैयारी कर रहा है.
Published : December 3, 2025 at 7:11 PM IST
अनामिका रत्ना
नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद केंद्र सरकार चुनाव सुधारों पर बहस को तैयार हो गई है. हालांकि लोकसभा स्पीकर ने इसे चुनाव सुधारों के नाम पर अनुमति दी है, लेकिन सूत्रों के अनुसार एनडीए सरकार इस बहस को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए मजबूत रणनीति बना रही है.
विपक्ष एसआईआर को नागरिकता जांच से जोड़कर हमलावर होने की तैयारी में है, और इसके लिए काफी तैयारी की जा रही है. कांग्रेस पार्टी के कुछ तेज तरार प्रवक्ताओं को एसआईआर की बारीकियां समझाई जा रही हैं. भाजपा समेत एनडीए के तमाम नेताओं की तैयारी इस बात को लेकर है कि इस बहस के दौरान किसी भी सूरत में सरकार बैकफुट पर नहीं आए और यही वजह है कि वक्ताओं को इसकी बारीकियां समझाई जा रहीं है.
चुनाव सुधारों को लेकर लोकसभा में 9 और 10 दिसंबर को बहस होगी जिसके तहत एसआईआर को लेकर विपक्ष काफी आक्रामक रहने की तैयारी कर रहा है. मगर इसकी काट के लिए केंद्र सरकार भी कुछ ऐसे वक्ताओं को तैयार कर रही जो जोर-शोर से अपनी बात सदन में रखें और सरकार का बचाव करें.
सूत्रों की मानें तो भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने एनडीए के सभी सहयोगी दलों से मजबूत वक्ताओं को मैदान में उतारने का निर्देश दिया है. इन वक्ताओं को चुनाव आयोग से संपर्क कर हर नियम की बारीक जानकारी हासिल करने को कहा गया है, ताकि बहस के दौरान विपक्ष के तर्कों को मजबूती से काउंटर किया जा सके.
सूत्रों के मुताबिक जो कुछ वक्ताओं के नाम हैं- समिक भट्टाचार्य, गिरिराज सिंह, संबित पात्रा, निशिकांत दुबे, रविशंकर प्रसाद, जो लोकसभा में बात रख सकते हैं. अगर राज्यसभा में बहस होती है तो सुधांशु त्रिवेदी जैसे सांसदों के नाम पर विचार किया जा रहा है जो मजबूती से विपक्ष की आक्रामक बहस का जवाब दे सकें.
सरकार का फोकस यह साबित करने पर है कि एसआईआर एक पारदर्शी और जरूरी प्रक्रिया है, जो मतदाता सूची को साफ-सुथरा बनाने के लिए की जा रही है. बिहार चुनावों में इसके सफल उदाहरण को भी प्रमुखता से उठाया जाएगा, जहां कोई पुनर्मतदान नहीं हुआ.
लोकसभा में 9 और 10 दिसंबर को चुनाव सुधारों पर बहस होगी, जिसमें एसआईआर मुद्दा प्रमुख रहेगा. इससे पहले 8 दिसंबर को 'वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा होगी. सरकार का मानना है कि विपक्ष एसआईआर को मुद्दा बनाकर राजनीतिक फायदा उठाना चाहता है, लेकिन एनडीए के वक्ता तथ्यों और नियमों के आधार पर जवाब देकर विपक्ष को बैकफुट पर धकेलेंगे.
विपक्षी इंडिया गठबंधन ने भी अपनी रणनीति बैठक की है और एसआईआर में कथित अनियमितताओं, बूथ लेवल अधिकारियों की मौतों और निजता का उल्लंघन जैसे मुद्दों को जोर-शोर से उठाने की तैयारी कर रहा है. लेकिन एनडीए सूत्रों का दावा है कि चुनाव आयोग के नियमों की गहराई से जानकारी के साथ उनके वक्ता विपक्ष के हर आरोप को ध्वस्त कर देंगे.
संसद सत्र अब सुचारू रूप से चलने की उम्मीद है, लेकिन यह बहस दोनों पक्षों के लिए परीक्षा की घड़ी साबित होगी.
इस मुद्दे पर ईटीवी भारत से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि एसआईआर चुनाव आयोग की एक सामान्य प्रक्रिया है जिसपर विपक्ष हंगामा कर रहा है. उन्होंने कहा कि क्या ममता बनर्जी सिर्फ घुसपैठियों के भरोसे हैं. उन्होंने कहा कि बंगाल के बॉर्डर पर बांग्लादेशियों की लाइन लगी हुई है जो अवैध रूप से रह रहे थे, आखिर उन्हें बचाने के लिए क्यों विपक्ष हंगामा कर रहा है.
भाजपा के राज्यसभा सांसद बृज लाल ने कहा कि एसआईआर केंद्र सरकार का काम नहीं है. यह चुनाव आयोग का काम है. उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं हो रहा है, कांग्रेस के शासनकाल में भी हुआ था और अब भी हो रहा है. उन्होंने कहा कि सिर्फ भारत के लोगों को वोट देने का अधिकार है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को नहीं है.
वहीं, इस मुद्दे पर बात करते हुए टीएमसी की सांसद डोला सेन ने कहा कि पहले भाजपा ने ही कहा था कि मात्र दर्जन भर बांग्लादेशी हैं देश में फिर कौन सा आंकड़ा सही है- पुराना वाला या नया वाला. उन्होंने कहा कि 2014 में भी बांग्लादेशी थे, उन्होंने भी वोट किया जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने. उन्होंने कहा कि एसआईआर सिर्फ गैर-भाजपा शासित राज्यों में क्यों किया जा रहा है, असम में भी चुनाव है वहां क्यों नहीं हो रहा है.
