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बड़ा हादसा : जयपुर के VKI इलाके में बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को रौंदा, दो की मौत, तीन घायल

हादसे में क्षतिग्रस्त वाहन ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुरः राजधानी जयपुर में एक बार फिर रफ्तार का कहर का मामला सामने आया है. जयपुर-दिल्ली हाईवे पर मुरलीपुरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर को एक बेकाबू ट्रोले ने कम से कम पांच वाहनों को टक्कर मार दी. इस हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि, तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.