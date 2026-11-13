बड़ा हादसा : जयपुर के VKI इलाके में बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को रौंदा, दो की मौत, तीन घायल
राजधानी जयपुर में मुरलीपुरा थाना इलाके में अनाज मंडी के पास हादसा
Published : November 13, 2026 at 2:09 PM IST
जयपुरः राजधानी जयपुर में एक बार फिर रफ्तार का कहर का मामला सामने आया है. जयपुर-दिल्ली हाईवे पर मुरलीपुरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर को एक बेकाबू ट्रोले ने कम से कम पांच वाहनों को टक्कर मार दी. इस हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि, तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.
हादसे में ट्रोले का चालक भी घायल हो गया. घायलों को पुलिस और स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया है. यह घटना मुरलीपुरा थाना इलाके में रोड नंबर-14 स्थित अनाज मंडी के पीछे की है. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे.
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जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि तेज रफ्तार ट्रोला दौलतपुरा टोल की तरफ से अजमेर रोड की ओर जा रहा था. इस दौरान अचानक बेकाबू हुए ट्रोले ने सर्विस लाइन पर दो कार, स्कूटी और एक मिनी ट्रक सहित कुल पांच वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी भीषण थी कि एक कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई. एक व्यक्ति का शव ट्रोले के पहिए के नीचे फंस गया, जबकि दूसरा व्यक्ति कार में फंस गया.
घटना की सूचना मिलने पर मुरलीपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे व्यक्ति को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया.
जयपुर-सीकर रोड पर 14 नंबर स्थित अनाज मंडी रोड़ में हुए भीषण सड़क हादसे में जनहानि का समाचार अत्यंत दुःखद है। दुर्घटना के उपरांत संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित चिकित्सीय उपचार सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया हैं । ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती हूँ। ॐ शांति!— Diya Kumari (@KumariDiya) November 13, 2026
प्रारंभिक तौर पर ट्रोले की तेज रफ्तार को हादसे का कारण माना जा रहा है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. इस घटना को लेकर उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी सहित कई अन्य राजनीतिक शख्सियतों ने दुख जताया है. पुलिस का कहना है कि हादसे में जान गंवाने वाले दो लोगों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. जबकि घायलों को कांवटिया अस्पताल व अन्य निजी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है.
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डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने जताया दुखः घटना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने दुख जताया है. पोस्ट में लिखा है कि 'जयपुर-सीकर रोड पर 14 नंबर स्थित अनाज मंडी रोड़ में हुए भीषण सड़क हादसे में जनहानि का समाचार अत्यंत दुःखद है. दुर्घटना के उपरांत संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित चिकित्सीय उपचार सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें. घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती हूं'.