बंगाल : 79 आदिवासियों ने एसआईआर फॉर्म भरने से किया इनकार, 'माझी सरकार' का लिया नाम

सरकार ने कहा, कोई उन्हें बहका रहा है. आदिवासी बोले, वो सिर्फ माझी सरकार की बात मानेंगे.

West Bengal Tribals
आदिवासी समुदाय के बीच माझी सरकार के प्रतिनिधि (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 11, 2025 at 6:45 PM IST

रानीबंध (बांकुरा) : स्पेशल इंटेंसिव रजिस्ट्रेशन (एसआईआर) फॉर्म भरने का गुरुवार को आखिरी दिन है. हालांकि, बांकुरा के रानीबांध ब्लॉक के मुचिकाटा और भेधुआशोल गांवों के 79 आदिवासी लोग अभी भी फॉर्म भरने से मना कर रहे हैं. उन्होंने 'माझी सरकार' के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है. लेकिन वे अपने ही समुदाय के स्थानीय प्रमुख सदस्यों के साथ बातचीत करने को तैयार नहीं हैं.

आपको बता दें कि प.बंगाल में माझी सरकार, कोई भी आधिकारिक सरकार नहीं है. लेकिन आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच माझी सरकार की बहुत मान्यता है. यह आदिवासी समाज का एक संगठन है, जिसके फैसले वे लोग मानते हैं. इसे स्वतंत्रता सेनानी हीरा सिंहदेव (कंगाल माझी) ने बनाया था. ये मुख्य रूप से जल, जंगल और जमीन के अधिकारों को लेकर आदिवासी समुदाय को जागरूक करते हैं. इनके पास कोई भी हथियार नहीं होता है और सारे फैसले मिलबैठकर लेते हैं. यही वजह है कि इन आदिवासी समुदाय के लोगों ने एसआईआर में भाग लेने से मना कर दिया है.

क्या उनको कोई भड़का रहा है

जंगलमहल के 22 आदिवासी परिवारों के 79 सदस्यों का दावा है कि उनके पास पहले से ही 'माझी सरकार' के पहचान पत्र हैं और इसलिए उन्हें अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने की जरूरत नहीं है. आरोप लगे हैं कि ओडिशा के कुछ लोग 'समाजवाद अंतरराष्ट्रीय मांझी सरकार' के नाम पर गरीब और अनपढ़ आदिवासी लोगों का ब्रेनवॉश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वे एसआईआर फॉर्म नहीं भर रहे हैं.

West Bengal Tribals
माझी सरकार के प्रतिनिधियों के साथ आदिवासी समुदाय के लोग (ETV Bharat)

ओडिशा के माझी प्रतिनिधियों ने की मुलाकात

हाल ही में, पुलिस ने माझी सरकार के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप में ओडिशा के एक निवासी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया था. इससे बेपरवाह होकर, मंगलवार सुबह, 'समाजवाद अंतरराष्ट्रीय माझी सरकार किसान सैनिक महिला मंडल' (सोशलिस्ट इंटरनेशनल माझी गवर्नमेंट फार्मर सोल्जर विमेंस एसोसिएशन) की तीन प्रतिनिधि, जिनमें गीता मुर्मू भी शामिल थीं, ओडिशा से रानीबांध के मुचिकाटा गांव पहुंचीं. माझी सरकार की खास पोशाक पहनकर, जिसमें टोपी और कंधों पर तीर-कमान थे, उन्होंने एक लंबी मीटिंग में हिस्सा लिया. यह मीटिंग देर रात तक चली, जिसमें माझी सरकार की गतिविधियों पर चर्चा हुई. मीटिंग के आखिर में, गांव वालों ने एसआईआर फॉर्म भरने से इनकार करने के अपने फैसले पर कायम रहने की बात दोहराई.

West Bengal Tribals
आदिवासी समुदाय ने एसआईआर में शामिल होने से किया मना (ETV Bharat)

'माझी सरकार' की प्रतिनिधि गीता मुर्मू ने कहा, "हम भारत के मूल निवासी हैं. इसलिए, हमें सरकार से अलग पहचान पत्र की ज़रूरत नहीं है. ओडिशा से हमारे एक प्रतिनिधि और यहां से दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इन घटनाओं से गांव वाले मानसिक रूप से टूट गए थे. हम उन्हें हिम्मत देने आए हैं. हमने कई सामाजिक मुद्दों पर बात की."

प्रशासन ने ओडिशा के माझी प्रतिनिधियों के दावों को किया खारिज

जब स्थानीय प्रशासन ने आदिवासियों को स्थिति के बारे में समझाने की कोशिश की, तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा. बाद में, जांच के दौरान, पुलिस ने माझी सरकार के नाम पर चल रहे एक फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश किया और ओडिशा और बारिकुल इलाके से दो लोगों को और बांदवान से एक और व्यक्ति को इसी आरोप में गिरफ्तार किया.

आदिवासियों को समझाने का प्रयास

मंगलवार को, ऑल इंडिया राइटर्स एसोसिएशन की साउथ बांकुरा ब्रांच, भारत जाकात माझी परगना महल, आदिवासी एकता मंच और दूसरे आदिवासी बुद्धिजीवी समूहों के लगभग 15 प्रतिनिधि गांव वालों में जागरूकता फैलाने के लिए रानीबांध के कई गांवों में गए. भेदुवाशोले में कोई नहीं मिला, तो वे मुचिकाटा पहुंचे. वहां उन्होंने देखा कि गांव वाले पहले से ही ओडिशा के 'माझी सरकार' के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की तैयारी कर रहे थे. आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों के बार-बार कहने पर भी गांव वाले उनके साथ बातचीत करने को तैयार नहीं हुए.

गांव वालों ने ओडिशा की 'माझी सरकार' के प्रतिनिधियों और आदिवासी समुदाय के जाने-माने लोगों के प्रतिनिधियों के बीच एक जॉइंट मीटिंग का प्रस्ताव रखा. हालांकि, आदिवासी नेताओं ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया. वे गांव वालों से अलग से बात करना चाहते थे, लेकिन गांव वाले सहमत नहीं हुए. काफी इंतज़ार के बाद, आदिवासी नेताओं ने सड़क पर खड़े होकर गांव वालों को एसआईआर फॉर्म भरने की अहमियत समझाई.

फॉर्म भरने की अपील की गई

आदिवासी एकता मंच के सदस्य बिश्वनाथ सरदार ने कहा, "हमारे संथाल समुदाय के कुछ पिछड़े लोगों को दूसरों ने भड़काया है और ब्रेनवाश करने के बाद उन्होंने एसआईआर फॉर्म भरने से मना कर दिया है. उन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं. उन्हें इस तरह से समझाया गया है कि वे सिर्फ ओडिशा के 'माझी सरकार' संगठन की बात सुन रहे हैं. इसलिए, सामाजिक ज़िम्मेदारी निभाते हुए, आदिवासी एकता मंच की रानीबांध ब्लॉक कमेटी के सभी नेता उनसे बात करने आए. लेकिन मीटिंग बुलाने के बाद भी वे शामिल नहीं होना चाहते थे. इसलिए हमने सड़क पर खड़े होकर उन्हें चेतावनी दी और उनसे फॉर्म भरने की अपील की."

आदिवासी एकता मंच के एक और सदस्य चितल अब्दार ने कहा, "हमें उम्मीद है कि हमारी बात सुनने के बाद वे एसआईआर फॉर्म भर देंगे, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके. हमने उन्हें यह संदेश दिया है कि उन्हें लोकतंत्र या भारत के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए. उन्होंने कहा है कि हमारी चिंताओं को सुनने के बाद वे आपस में इस पर चर्चा करेंगे. यह दुख की बात है कि अपनी पहल पर वहां जाने के बाद भी हमें अपमानित होकर लौटना पड़ा. यह व्यवहार आदिवासी समुदाय की संस्कृति के अनुरूप नहीं है."

