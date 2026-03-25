ETV Bharat / bharat

LPG और गहराते ऑयल संकट के बीच खुशखबरी, कृषि मंत्री शिवराज बोले- देश में खाद की कोई कमी नहीं

इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी द्वारा विभिन्न पदों से इस्तीफा देने की बात पर कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री के पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए, अब यह पद भी उनके लिए नहीं रहने वाला है.

उन्होंने कहा कि राहुल का यह कदम बीजेपी का काम कर जाता है. इससे फायदा बीजेपी उठाती है. उन्होंने बंगाल चुनाव के परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी के कदम पर यह प्रतिक्रिया मीडिया को दी.

केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है. गोरखपुर एयरपोर्ट पर बुधवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का कदम जहां-जहां, जिस प्रदेश में भी पड़ता है, वहां कांग्रेस का बंटाधार होना तय है.

अमेरिका- ईरान- इजरायल के बीच चल रहे युद्ध के दौरान देश के भीतर खाद और अन्य विषयों के संकट के सवाल पर केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि, वह किसान भाइयों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि देश में खाद की कोई कमी नहीं है. पूरा भंडार भरा है.

गोरखपुर: देश-दुनिया के बिगड़ते हालात के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहाकि देश में खाद की कोई कमी नहीं है. पूरा भंडार भरा है.

शिवराज गोरखपुर में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान के पिता, पूर्व विधायक ओमप्रकाश पासवान के तीसवीं पुण्यतिथि समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करने पहुंचे थे. जहां वह कार्यक्रम से पहले मीडिया के सवालों से एयरपोर्ट पर घिर गए और विभिन्न विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

अमेरिका- ईरान- इजरायल के बीच चल रहे युद्ध के दौरान देश के भीतर खाद और अन्य विषयों के संकट के सवाल पर उन्होंने कहा कि, वह किसान भाइयों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि देश में खाद की कोई कमी नहीं है. पूरा भंडार भरा है. साथ ही हम ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जहां हर संकट का हल निकल जाना संभव होता है. पीएम मोदी के नेतृत्व में किसी भी प्रकार का संकट देश के भीतर किसानों और आम नागरिकों को नहीं होने वाला.

उन्होंने कहा की खेती-बाड़ी में किसानों को कोई समस्या नहीं आने वाली है. आगे भी बेहतर व्यवस्था बनी रहे इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेहतर प्रयत्न कर रहे हैं. संकट है, लेकिन समाधान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर हाल में संभव है.

शिवराज चौहान इसके बाद केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, कौड़िया जंगल ब्लॉक स्थित डॉ भीमराव अंबेडकर बालिका इंटर कॉलेज के लिए प्रस्थान कर गए, जहां वह किसान गोष्ठी को भी संबोधित करेंगे और श्रद्धांजलि सभा को भी.

इस दौरान उनके हाथों एक पुस्तक का विमोचन भी होगा, जो केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान के पुत्र ने अपने दादा ओमप्रकाश पासवान पर लिखी है. जिनका आज श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया है.