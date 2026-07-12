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हैदराबाद: बिल्डिंग के गेट से टकराई फरारी कार, 3.5 करोड़ की गाड़ी छोड़कर भागा ड्राइवर

पुलिस के मुताबिक, फरारी स्पोर्ट कार की टक्कर में बिल्डिंग का गेट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

Ferrari sports car crashed into main gate of apartments buildings in Jubilee Hills Hyderabad
हैदराबाद: बिल्डिंग के गेट से टकराई फरारी कार, 3.5 करोड़ की गाड़ी छोड़कर भागा ड्राइवर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 12, 2026 at 6:08 PM IST

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हैदराबाद: शहर के जुबली हिल्स इलाके में रविवार सुबह एक तेज रफ्तार फरारी स्पोर्ट कार एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के गेट से टकरा गई. अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ. यह घटना फिल्म नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले जुबली हिल्स के पॉश इलाके में रोड नंबर 5 पर हुई.

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. लेकिन उससे पहले ही उसमें सवार लोग क्षतिग्रस्त फरारी रोमा को छोड़कर भाग गए, जिसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, टक्कर में फोर्ट व्यू अपार्टमेंट का गेट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. लग्जरी कार का अगला हिस्सा भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद गाड़ी चला रहा व्यक्ति भाग गया. पुलिस को शक है कि गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति शराब के नशे में था और गाड़ी तेज रफ्तार और लापरवाही से चला रहा था.

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और हादसे के समय गाड़ी चला रहे व्यक्ति के खिलाफ जांच शुरू कर दी है. पुलिस CCTV फुटेज की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि गाड़ी में और लोग सवार थे या नहीं.

पुलिस ने क्षतिग्रस्त फरारी को टोइंग गाड़ी की मदद से पुलिस स्टेशन पहुंचाया.

बता दें, हैदराबाद के जुबली हिल्स में एक हफ्ते से भी कम समय में इस तरह की यह दूसरी घटना है. 9 जुलाई की रात को भी एक SUV गाड़ी तेलुगु अभिनेता धर्मा के घर से टकरा गई थी. शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति ने SUV को रोड नंबर 10 पर स्थित अभिनेता के घर में घुसा दिया था. इस घटना में अभिनेता के घर की चहारदीवारी को नुकसान पहुंचा. आरोपी की पहचान कार्तिक कुमार के तौर पर हुई है, जिसने SUV को तेजी और लापरवाही से चलाया. इस घटना में भी कोई हताहत नहीं हुआ था. हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. ब्रेथलाइजर टेस्ट से पता चला कि आरोपी SUV चलाते समय नशे में था.

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FERRARI CAR ACCIDENT IN HYDERABAD

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