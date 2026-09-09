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महिला पहलवान विनेश फोगाट फिर पहुंची हाईकोर्ट, सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल में हिस्सा लेने की मांग

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला पहलवान विनेश फोगाट की 2026 सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए चयन ट्रायल में हिस्सा लेने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए भारतीय कुश्ती संघ को अपना पक्ष रखने को कहा है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने इस मामले पर 17 सितंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया.

विनेश फोगाट ने ये नई अर्जी अपनी याचिका में दाखिल किया है. लंबित याचिका में फोगाट ने अपने गर्भावस्था और मातृत्व अवकाश के बाद खेल में वापसी करने वाली महिला खिलाड़ियों के लिए एक स्पष्ट नीति बनाने की मांग की है. नई अर्जी में फोगाट ने भारतीय कुश्ती संघ के 7 सितंबर के उस सर्कुलर पर रोक लगाने की मांग की है, जिसके तहत उसे चयन प्रक्रिया से बाहर रखा गया.

नई अर्जी में कहा गया है कि भारतीय कुश्ती महासंघ को दिशानिर्देश दिया जाए कि फोगाट को फिलहाल पात्र खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया जाए और 14 सितंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाले महिला चयन ट्रायल में हिस्सा लेने दिया जाए. ये चयन ट्रायल भारत की उस टीम के चयन के लिए है जिसे 24 अक्टूबर से 1 नवंबर तक कजाकिस्तान के अस्ताना में होने वाली 2026 सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हिस्सा लेना है. भारतीय कुश्ती महासंघ के सर्कुलर के मुताबिक 14 सितंबर को दिल्ली में छह ओलंपित भार वर्गों में महिला पहलवानों के चयन ट्रायल होंगे.